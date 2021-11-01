FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4920 постов • 1223 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
История летчицы Галины Скробовой-Кошкиной, навсегда вписавшая свое имя в историю авиации

История летчицы Галины Скробовой-Кошкиной, навсегда вписавшая свое имя в историю авиации (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 11:41
Сообщество : Истории
Метки: 360подмосковье   вертолет   вертолетчица   видео   интервью   интересно   история   летчик   
145
1
1
Галина Скробова-Кошкина — вертолетчица, полковник авиации в отставке, военный летчик-испытатель. В историю вошла после сверхдальнего перелета Москва — Майами. На преодоление всего маршрута в воздухе она потратила 125 часов.
Галине было не в новинку преодолевать стереотипы, еще в школе ей говорили: «Женщин в летные училища не берут». Но она добилась всего, чего хотела и, несмотря на изматывающий график и летные подвиги, стала матерью. Как сейчас живет легендарная «авиатрисса»? Получилось ли у неё поменять мужской взгляд на допуск женщин в авиацию? Об этом вы узнаете в видео.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: 360подмосковье   вертолет   вертолетчица   видео   интервью   интересно   история   летчик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! В Иерихоне восстановили гигантскую древнюю мозаику В Иерихоне восстановили гигантскую древнюю мозаику Поварешкой по «кумполу»: Забавная история «японского» карате Поварешкой по «кумполу»: Забавная история «японского» карате Одноногий Джош Сандквист вновь нарядился на Хэллоуин Одноногий Джош Сандквист вновь нарядился на Хэллоуин "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма "Эй, моряк, ты слишком долго плавал!" Хулиганская песня из "сомнительного" фильма История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния» История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния»
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

524716



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
35 любопытных и странных фактов, которые понравятся всем любителям истории
4
109
35 любопытных и странных фактов, которые понравятся всем любителям истории
Набирающие популярность в сообществах
Merkur XR4Ti — запретный плод оказался не вкусным
0
1
Merkur XR4Ti — запретный плод оказался не вкусным
Авария дня. Лихач устроил ДТП в Тюмени
0
5
Авария дня. Лихач устроил ДТП в Тюмени
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#люди#приколы#Ynews#в мире#забавно#на различный вкус#город#знаменитости
#Юмор#история#смешные#фотографии#познавательно#дети#сарказм#прикол#египет#Китай
#фото#картинки#кино#прикольные#подборка#животные#СССР#музыка#еда#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться