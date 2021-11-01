История летчицы Галины Скробовой-Кошкиной, навсегда вписавшая свое имя в историю авиации

Галине было не в новинку преодолевать стереотипы, еще в школе ей говорили: «Женщин в летные училища не берут». Но она добилась всего, чего хотела и, несмотря на изматывающий график и летные подвиги, стала матерью. Как сейчас живет легендарная «авиатрисса»? Получилось ли у неё поменять мужской взгляд на допуск женщин в авиацию? Об этом вы узнаете в видео.