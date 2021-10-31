Водителя, разъезжавшего по Сочи на диване, оштрафовали за отсутствие ремней безопасности

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Хотел повеселить народ, а получил штраф. Мужчина на самодельном автодиване катался по улицам Сочи.
В социальных сетях появилось видео, где молодой человек едет по дороге на диване, управляя им. По словам владельца "транспортного средства" Сергея Сергеева, задумка была повеселить людей и показать изъяны современных требований к ПДД – по его словам, диван на колёсах, несмотря на неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента.
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Необычным транспортом заинтересовались сотрудники ГИБДД и вызвали оперативно-следственную группу. У них не получилось идентифицировать двигатель составных частей, поэтому автодиван просто изъяли и поставили на стоянку.
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Весельчак-водитель был оштрафован за то, что не был пристёгнут, перевозил пассажиров без ремней безопасности и без мотошлемов. Сергеев уверяет, что это не первый раз, когда его диван эвакуировали. Тогда ему удалось вернуть свою "ласточку" и он снова выехал на улицы Сочи, где и был задержан повторно.
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Есть заключение АТИ?
Гаишники лохи или мотивированно доброжелательны к дивановоду. )
Почему собственно?
Нахрена этому дебилу вернули эту херню!?