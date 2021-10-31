Водителя, разъезжавшего по Сочи на диване, оштрафовали за отсутствие ремней безопасности

Весельчак-водитель был оштрафован за то, что не был пристёгнут, перевозил пассажиров без ремней безопасности и без мотошлемов. Сергеев уверяет, что это не первый раз, когда его диван эвакуировали. Тогда ему удалось вернуть свою "ласточку" и он снова выехал на улицы Сочи, где и был задержан повторно.