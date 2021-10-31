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Водителя, разъезжавшего по Сочи на диване, оштрафовали за отсутствие ремней безопасности

Водителя, разъезжавшего по Сочи на диване, оштрафовали за отсутствие ремней безопасности (1 фото + 3 видео)

Автор:
31 октября 2021 18:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сочи   автодиван   гибдд   оштрафовали   транспортное средство   штраф   
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Хотел повеселить народ, а получил штраф. Мужчина на самодельном автодиване катался по улицам Сочи.
В социальных сетях появилось видео, где молодой человек едет по дороге на диване, управляя им. По словам владельца "транспортного средства" Сергея Сергеева, задумка была повеселить людей и показать изъяны современных требований к ПДД – по его словам, диван на колёсах, несмотря на неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента.
Необычным транспортом заинтересовались сотрудники ГИБДД и вызвали оперативно-следственную группу. У них не получилось идентифицировать двигатель составных частей, поэтому автодиван просто изъяли и поставили на стоянку.
Весельчак-водитель был оштрафован за то, что не был пристёгнут, перевозил пассажиров без ремней безопасности и без мотошлемов. Сергеев уверяет, что это не первый раз, когда его диван эвакуировали. Тогда ему удалось вернуть свою "ласточку" и он снова выехал на улицы Сочи, где и был задержан повторно.

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Метки: Сочи   автодиван   гибдд   оштрафовали   транспортное средство   штраф   
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14  комментариев
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1k
Палыч 3 часа назад
Пусть подаст на гаишников в суд. Ремнями нужно пристёгиваться только на транспортном средстве, ОБОРУДОВАННОМ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ (ПДД, 2.1.2).
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425
SilentBob Час назад
Just... Because I Got High !

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2k
Точка Час назад
Лишь бы поперёк главной этот диван внезапно не появился.... А вообще нечего ерундой заниматься. Зачем его вернули после первой эвакуации не понятно.
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Sabay 2 часа назад
Транспортное средство зарегистрировано?
Есть заключение АТИ?
Гаишники лохи или мотивированно доброжелательны к дивановоду. )
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1k
Василич 2 часа назад
Обидно что это не в первый раз(
Почему собственно?
Нахрена этому дебилу вернули эту херню!?
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
А отсутствие номеров и бумажка о соответствие транспортного средства требованиям безопасности гаишников не смутило? Тут правонарушение куда серьёзнее, с точки зрания закона. Смех смехом, но так.
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Севастьян 2 часа назад
Вот найдут до чего докопаться,лишь бы штраф выписать.
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Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
идиотам нет покоя...
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