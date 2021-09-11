Facebook выпустил умные очки в сотрудничестве с Ray-Ban

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Компания Facebook на днях представила свою новую разработку - умные очки Ray-Ban Stories, созданные под известным брендом Ray-Ban. Они выглядят как обычные очки (в отличие от других "умных" аналогов), однако оснащены двумя 5-мегапиксельными камерами, микрофонами и динамиками. Вся техническая начинка спрятана в оправу аксессуара, который выглядит очень стильно.
Стоимость новинки - от 299 долларов. В США, Канаде, Великобритании, Австралии, Ирландии и Италии ее начали продавать с 9 сентября, другие рынки замерли в ожидании.
Что могут эти очки? Они дают возможность совершать аудизвонки через сопряженный с ними смартфон, слушать музыку или подкасты, снимать фото или записывать видео продолжительностью до 30 секунд. Управление с помощью кнопки на дужке очков или с помощью голосовых команд Facebook Assistant - например, "Hey Facebook, take a video" ("Эй, Фейсбук, сними видео").
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Затем видео, фотографии и аудио отправляются в сопутствующее приложение под названием Facebook View, где их можно загрузить. Из приложения этим контентом можно поделиться в Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat и других приложениях для социальных сетей.
Во время съемки на устройстве загорается светодиодный индикатор белого цвета, так что для шпионской деятельности оно явно не подходит. Памяти в умных очках хватит примерно на 500 снимков или 30 видеороликов по 30 секунд. Длительность использования без подзарядки - шесть часов. В комплекте с очками идет футляр с аккумулятором, который позволяет зарядить их целиком три раза. Полная зарядка устройства осуществляется за час.
"Очки Ray-Ban Stories призваны помочь людям жить настоящим моментом и оставаться на связи с людьми, с которыми они находятся, и с людьми, с которыми они хотели бы быть, - сказал Эндрю Босворт, вице-президент Facebook Reality Labs. - Мы представляем совершенно новый способ оставаться на связи с окружающим миром, по-настоящему присутствовать в самых важных моментах жизни и при этом хорошо выглядеть".
Очки оснащены процессором Snapdragon и весят всего 50 г - примерно на 5 г больше, чем стандартная пара солнцезащитных очков Ray-Ban Wayfarer.
Покупатели смогут выбрать из 20 вариантов очков с разными линзами и оправами (Wayfarer, Wayfarer Large, Round и Meteor).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ray Ban facebook ynews Марк Цукерберг Умные очки новейшие технологии разработка умные гаджеты
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"Примотать изолентой" к оправе бт-гарнитуру и камеру, это не означает "сделать умными".
Когда уже нормальные очки "дополненной реальности" с проекцией изображения в глаз сделают?
Хотя бы как внешний монитор к смартфону.
Фейсбук эту приблуду в РФ сертифицировал?
Ну и наверное для туризма прикольные, мол фото "моими глазами"...