Facebook выпустил умные очки в сотрудничестве с Ray-Ban

Во время съемки на устройстве загорается светодиодный индикатор белого цвета, так что для шпионской деятельности оно явно не подходит. Памяти в умных очках хватит примерно на 500 снимков или 30 видеороликов по 30 секунд. Длительность использования без подзарядки - шесть часов. В комплекте с очками идет футляр с аккумулятором, который позволяет зарядить их целиком три раза. Полная зарядка устройства осуществляется за час.