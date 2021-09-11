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Facebook выпустил умные очки в сотрудничестве с Ray-Ban

Facebook выпустил умные очки в сотрудничестве с Ray-Ban (8 фото)

Автор:
11 сентября 2021 12:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ray Ban   facebook   ynews   Марк Цукерберг   Умные очки   новейшие технологии   разработка   умные гаджеты   
398
8
Компания Facebook на днях представила свою новую разработку - умные очки Ray-Ban Stories, созданные под известным брендом Ray-Ban. Они выглядят как обычные очки (в отличие от других "умных" аналогов), однако оснащены двумя 5-мегапиксельными камерами, микрофонами и динамиками. Вся техническая начинка спрятана в оправу аксессуара, который выглядит очень стильно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ray Ban   facebook   ynews   Марк Цукерберг   Умные очки   новейшие технологии   разработка   умные гаджеты   
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15  комментариев
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320
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
А г@ндоны с подсветкой и вайфаем у вас есть?
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320
Квантовый_Слесарь_82 Anthonyus 2 часа назад
Когда он начнёт рваться, в телефоне грустно заиграет марш Мендельсона.
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31k
turyst 6 минут назад
В каком месте они "умные"?

"Примотать изолентой" к оправе бт-гарнитуру и камеру, это не означает "сделать умными".

Когда уже нормальные очки "дополненной реальности" с проекцией изображения в глаз сделают?
Хотя бы как внешний монитор к смартфону.
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646
робт 6 минут назад
похоже на х*уету с алика
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427
Жопа 15 минут назад
Хрень.
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1k
Атомный Крот 23 минуты назад
Какая там статья УК за такие гаджеты (позволяющие вести скрытую видеосъемку) предусмотрена?

Фейсбук эту приблуду в РФ сертифицировал?
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43k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Ну в отличии от гугл.глас хотя бы выглядят нормально.
Ну и наверное для туризма прикольные, мол фото "моими глазами"...
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4k
au3 Час назад
Скажем дружно "нахрен нужно".
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3k
Иван 2 часа назад
Это говно только у эпла может взлетит.
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814
Андрей Ы. 2 часа назад
Google Glass однако не взлетел. А как его рекламировали.
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109
Вжик myymoo Час назад
Если кинуть сильнее, то улетит далеко.
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