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Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии (3 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:22
Сообщество : Спорт
Метки: ban   facebook   ynews   Хохлов   иск в суд   модерация   спорт   
1201
3
Автоматическая система модерации сайта считает фамилию тренера пренебрежительным названием украинцев и регулярно банит всех (и его в том числе), кто упоминает Дмитрия в этой соцсети.

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Метки: ban   facebook   ynews   Хохлов   иск в суд   модерация   спорт   
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13  комментариев
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15k
speaktr-st 54 минуты назад
Жаль, что он не чёрный трансвестит. Ато бы у алгоритмов фейсбука лампочки бы перегорели: банить или не банить?
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2k
Frank Borman 2 минуты назад
Пусть сменит себе фамилию на Свидомов. Делов то...
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−1
Алексей Маз 12 минут назад
В юности подрабатывал на стройке, где прораб имел фамилию Лядов. Не было ни одной таблички, где бы к ней не была бы приписана еще одна буква. Кстати - натура прораба полностью соответствовала отредактированному варианту фамилии)
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43
Pontiypilat 20 минут назад
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10k
Roy Batty 21 минуту назад
>на Facebook карается баном на несколько суток. Кстати, Инстаграм придерживается той же политики.
Дык это же одна и та же контора жыда Маргкуши.
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−18
Чикибос Полчаса назад
Хохол от слова хохолок-козацкий чуб, а кацап от слов "як цап" по русски "как козел".
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59
Юрий Чикибос 23 минуты назад
"касаб" - резник, разбойник. "москаль" - московитский солдат
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26k
Aqueronte 49 минут назад
Тренер кого?
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12
Nane First NameLast 2 часа назад
Ну и натренировал бы команду "Бей кацапов". Зачем бегать и жаловаться, как маленькая девочка?
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4k
SLAVENTUS80 2 часа назад
Работал в фирме директором которой был козлов. сейчас в гск председатель тоже козлов.
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28k
Игорь 2 часа назад
А зарабатывать на жизнь как тренер - тренер не пробовал?
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