Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

Кстати, это не первый околополитический скандал, связанный с фамилией Хохлова. В 1999 году перед матчем сборных России и Украины свежий номер газеты «Советский Спорт» вышел со скандальным заголовком: «Бей, Хохлов, держи Хлестов, не пропускай, Филимонов». Первых два слова в заголовке были очень заметно выделены шрифтом, что и стало причиной скандала. Тогда от сборной России ждали только победу, однако трагическая ошибка Филимонова лишила команду путевки на Евро-2000. В матче была зафиксирована ничья — 1:1, и на значимые соревнования российская сборная так и не поехала.