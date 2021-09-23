Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

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Автоматическая система модерации сайта считает фамилию тренера пренебрежительным названием украинцев и регулярно банит всех (и его в том числе), кто упоминает Дмитрия в этой соцсети.
Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов устал доказывать от регулярно повторяющихся банов своей страницы. Да и друзья-знакомые, а также подписчики спортсмена тоже жалуются: не успеешь написать его фамилию - следует наказание.
Соцсеть воспринимает ее как пренебрежительное наименование украинцев, что на Facebook карается баном на несколько суток. Кстати, Инстаграм придерживается той же политики.
Соцсеть воспринимает ее как пренебрежительное наименование украинцев, что на Facebook карается баном на несколько суток. Кстати, Инстаграм придерживается той же политики.
Не желая терпеть это дальше, Дмитрий подал иск в Солнцевский районный суд г. Москвы. За все неудобства тренер хочет получить от империи Цукерберга 150 миллионов рублей моральной компенсации. Как следует из материалов картотеки суда, заявление было подано еще в июле. Предварительное заседание было проведено в сентябре, а очередное заседание назначено на 5 октября.
Кстати, это не первый околополитический скандал, связанный с фамилией Хохлова. В 1999 году перед матчем сборных России и Украины свежий номер газеты «Советский Спорт» вышел со скандальным заголовком: «Бей, Хохлов, держи Хлестов, не пропускай, Филимонов». Первых два слова в заголовке были очень заметно выделены шрифтом, что и стало причиной скандала. Тогда от сборной России ждали только победу, однако трагическая ошибка Филимонова лишила команду путевки на Евро-2000. В матче была зафиксирована ничья — 1:1, и на значимые соревнования российская сборная так и не поехала.
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Дык это же одна и та же контора жыда Маргкуши.