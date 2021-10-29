25 безумных фактов о существах и вещах, созданных в лаборатории

12. Четверым девочкам-подросткам, рожденным без влагалища, пересадили влагалища, выращенные в лаборатории с помощью биопсии их собственной ткани вульвы и сканирования органов малого таза. Впоследствии ни у одной из них не возникло трудностей с возбуждением, выделением смазки, половым актом и оргазмом; в двух случаях врачи смогли соединить влагалище с маткой, чтобы пациентки могли забеременеть в будущем.