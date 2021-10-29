25 безумных фактов о существах и вещах, созданных в лаборатории

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Вот вам секрет на весь свет: грань между «ученым» и «сумасшедшим ученым» порой практически незаметна. Самое сложное – это понять, что кто-то действительно переступил эту черту. Что же касается открытий и созданий из этой подборки… решать вам!
1. Паучий шелк в 5 раз прочнее стали, но при этом сверхлегкий: возможности его использования практически безграничны. В результате генетических экспериментов в лаборатории вывели козу-паука, которая может производить шелк в молоке.
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2. Брюс Александер, специалист в области экспериментальной психологии, изучал зависимость у лабораторных крыс и создал Крысиный парк – крысиный утопический мир, в котором крысы почти всегда отказывались от наркотика (морфина), в то время как крысы в одиночных камерах регулярно умирали от передозировки.
3. Таурин, ингредиент, часто используемый в энергетических напитках, сначала выделили из желчи быка, но теперь его синтезируют в лабораториях. По закону корм для кошек обязательно должен содержать таурин, поскольку без таурина в диете кошки слепнут, теряют шерсть и зубы.
4. Ученые создали в лаборатории куриные эмбрионы с мордами динозавров.
5. В 1951 году врачи взяли «бессмертные» раковые клетки у умирающей женщины (Генриетты Лакс), после чего они воспроизводились миллиарды раз, и теперь их можно найти в лабораториях по всему миру.
6. Проблему нехватки донорских органов решают с помощью генетически модифицированных свиней и органов, полностью выращенных в лабораториях.
7. Русско-немецкий химик случайно открыл сахарин, забыв вымыть руки после работы в лаборатории. Он заметил, что его еда была сладкой на вкус, и, убедившись, что ее не приготовили такой специально, сделал вывод, что это произошло из-за химикатов на его руках.
8. Ученые находили в облаках воду в жидком состоянии температурой -40°C, а в лаборатории им удавалось добиться температуры -41.11°C.
9. Чарльз Вильсон изобрел камеру Вильсона, устройство, благодаря которому физика элементарных частиц стала возможной, совершенно случайно: он пытался воссоздать в лаборатории редкую форму радуги.
10. Ученые вывели многоклеточные дрожжи в лаборатории всего за 2 месяца.
11. Яд самца утконоса содержит гормон ГПП-1, который способствует высвобождению инсулина; он встречается у людей, но быстро распадается. Утконосы производят его долговременный вариант, что открывает дорогу к новым методам лечения диабета; ГПП-1 утконоса можно синтезировать в лаборатории, поэтому для него не потребуются утконосы.
12. Четверым девочкам-подросткам, рожденным без влагалища, пересадили влагалища, выращенные в лаборатории с помощью биопсии их собственной ткани вульвы и сканирования органов малого таза. Впоследствии ни у одной из них не возникло трудностей с возбуждением, выделением смазки, половым актом и оргазмом; в двух случаях врачи смогли соединить влагалище с маткой, чтобы пациентки могли забеременеть в будущем.
13. Плазменную лампу случайно изобрел студент Массачусетского технологического института, который трудился в лаборатории над созданием электрических ракетных двигателей. Сразу после открытия он, естественно, принес эту лампу на вечеринку своей девушки.
14. Алмазы больше не считаются самым твердым веществом на Земле. Существует несколько более твердых веществ, большинство из которых синтезировали в лаборатории. Некоторые из них встречаются в природе, но очень редко.
15. Первые теории о компьютерных вирусах появились в начале 1950-х годов. Первый вирус написали в лаборатории в 1971 году, однако первый вирус, обнаруженный «в дикой природе», в 1982 году написал 15-летний подростком.
16. Исследователи из Киотского университета в Японии создали и продавали чизкейки из фекалий обезьян. Исследователи культивировали бактерии фекалий в лаборатории, после чего изготовили из них молочный продукт, который затем использовали для приготовления чизкейка. По имеющимся данным, у такого чизкейка «выразительный вкус».
17. Лаборатории в Калифорнии на самом деле удалось создать гибрид человека и свиньи (химеру).
18. Вероятность того, что в «молли» присутствуют хотя бы какие-то следы МДМА, составляет всего 13%. Большинство таблеток «молли» – это непроверенные синтетические химические вещества, произведенные в лаборатории в Китае
19. В 2006 году в лаборатории вырастили пенис и успешно пересадили его кролику.
20. Ученым удалось вырастить в лаборатории миниатюрный человеческий мозг.
21. В 1930-х годах ученые создали в лаборатории гормон, который сначала прописали для лечения рака груди, но позже выяснилось, что на самом деле он, наоборот, вызывает рак груди.
22. Из обрезанной крайней плоти младенца можно вырастить 1,6 гектара кожи для пересадки.
23. Множество искусственных подсластителей изобрели случайно.
24. Группа исследователей доказала, что созданная в лаборатории молекула, имитирующая антитело нашей иммунной системы, может обладать большей защитной силой, чем все, что производит организм. Молекула защитила четырех обезьян от ВИЧ-инфекции, несмотря на инъекции с большими дозами вируса.
25. Лаборатория Университета Рокфеллера разработала экспериментальную разновидность комаров, названных Orco, которых больше не отпугивает репеллент «ДЭТА».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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