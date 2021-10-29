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Водитель-мигрант изнасиловал пассажирку маршрутного такси

Водитель-мигрант изнасиловал пассажирку маршрутного такси (1 фото)

Автор:
29 октября 2021 15:27
Сообщество : Криминал
Метки: женщина   изнасилование   маршрутка   мигрант   преступление   такси   
2046
1

Женщина, 44 года. Она просто возвращалась вечером с работы.

Вчера обсуждали, как четверо лихих парней огуляли своего товарища. И новый инцидент из Санкт-Петербурга.

Дело было так: в 21:30 пострадавшая села в маршрутку у метро «Академическая». Через несколько остановок она осталась единственной пассажиркой микроавтобуса. Тогда водитель свернул с маршрута и заехал в гаражи. Потом остановился, заблокировал двери и изнасиловал женщину.

Завели дело, насильника ищут. По словам пассажирки, это человек с «азиатской внешностью». Что-то явно не то происходит в северной столице, а может и в стране.

Источник:

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Метки: женщина   изнасилование   маршрутка   мигрант   преступление   такси   
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14  комментариев
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9k
kaboza 39 минут назад
за одно противозаконное действо высылать нах сотню, и клеймить чтоб не возвращались
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89k
сапер Водичка 4 минуты назад
В каждую маршрутку - по казаку !
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65
@photoaQyn 48 минут назад
вот сколько Я живу столько слышу Эти истории. они бывают двух видов: сами таксисты рассказывают что их ночью вызывают именно для удовлетворения, Да ещё и платят по высшему тарифу.(даже кино такое американское было) другие же рассказывают о том, что женщина села в такси вечером и её изнасиловали Наверное это водители автобусов распространяют))) в любом случае почему из всех в этот день происшедших в России изнасилование именно это попала в новости
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2k
andrey morozov Час назад
И это будет продолжаться до тех пор пока не изнасилуют дочь или жену какого нибудь ответственного товарища, хотя такое маловероятно, те общественным транспортом не пользуются и пешком почти не ходят, разве что по торговым центрам
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65
@photoaQyn andrey morozov 47 минут назад
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3k
Leo Час назад
Сайт хорошего настроения...
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16k
Теуш Алексей Час назад
А ещё говорят, что Ё-бург город бесов!
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12k
koleos72 Час назад
Последний день на работе, ху.ли не расслабиться!
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2k
CynepCTepBa Час назад
Не расчленили, уже хорошо
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−35
духовные скобы Час назад
Путин заявил о необходимости притока мигрантов
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83
Александр Поляков Час назад
ему от усталости показалось что это овца
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