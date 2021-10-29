Водитель-мигрант изнасиловал пассажирку маршрутного такси

Вчера обсуждали, как четверо лихих парней огуляли своего товарища. И новый инцидент из Санкт-Петербурга.

Дело было так: в 21:30 пострадавшая села в маршрутку у метро «Академическая». Через несколько остановок она осталась единственной пассажиркой микроавтобуса. Тогда водитель свернул с маршрута и заехал в гаражи. Потом остановился, заблокировал двери и изнасиловал женщину.

Завели дело, насильника ищут. По словам пассажирки, это человек с «азиатской внешностью». Что-то явно не то происходит в северной столице, а может и в стране.