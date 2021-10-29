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Немного юмора и позитива разного

Немного юмора и позитива разного (49 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2021 13:12
Метки: Юмор   картинки   мемы   фото   
3136
49
2
Картинки с разной мотивацией).

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Метки: Юмор   картинки   мемы   фото   
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3  комментария
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238k
Кaleidoscope Автор поста 4 часа назад
Это вам не бомбилы, которым на всё и на всех плевать. Водители у агрегаторов жизнь готовы положить ради рейтинга повыше (не все, но многие). А если сам по себе водитель человек душевный, то поездка может превратиться в праздник.

Под катом полная фотография ништяков глазами пассажира.
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Oldman 2 часа назад
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213k
Барон Мюнхгаузен. 5 часов назад
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