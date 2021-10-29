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С Джеки Чаном приятно смотреть даже рекламные ролики

С Джеки Чаном приятно смотреть даже рекламные ролики (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2021 11:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   джеки чан   знаменитости   кино   мотивация   реклама   
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Не нуждающийся в представлении 67-летний актер Джеки Чан зарегистрировался на китайской платформе коротких видео Kuaishou, являющейся конкурентом Douyin(TikTok). На своей страничке любимец нескольких поколений зрителей опубликовал рекламные видео, способные вызвать слезу ностальгии и зарядить мотивацией.

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Метки: видео   джеки чан   знаменитости   кино   мотивация   реклама   
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