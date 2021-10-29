С Джеки Чаном приятно смотреть даже рекламные ролики

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Не нуждающийся в представлении 67-летний актер Джеки Чан зарегистрировался на китайской платформе коротких видео Kuaishou, являющейся конкурентом Douyin(TikTok). На своей страничке любимец нескольких поколений зрителей опубликовал рекламные видео, способные вызвать слезу ностальгии и зарядить мотивацией.
Шикарен как всегда! Ещё один заслуживающий внимания ролик с Джеки вы найдете ниже
Мотивационный рекламный ролик со странички Джеки Чана с русскими субтитрами
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