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Ретро фотографии

Ретро фотографии (39 фото)

Автор:
28 октября 2021 22:47
Метки: СССР   ретро   фото   
655
39
Уникальные кадры из СССР в объективе "американского шпиона" Мартина Манхоффа
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2  комментария
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1k
Сергей 6 часов назад
Это не просто кинотеатр...
Это "Художественный".
На "Арбатской".
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Viktor 6 часов назад
на 31 летающая тарелка .
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