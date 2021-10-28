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Уникальные кадры из СССР в объективе "американского шпиона" Мартина Манхоффа
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Редкие цветные фото похорон Сталина в 1953 году. Сфотографировано из здания старого посольства США
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