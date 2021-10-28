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35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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8.
Пермские афганцы на стрельбище. 1998 год.
Девяностые начались в восьмидесятых. Кроме спортсменов, которые вылезли в жизнь из подвальных качалок и авторитетных мужчин, нагрянувших в Пермь с «волчьими» билетами и лагерным опытом, конец восьмидесятых ознаменовался возвращением на Родину ветеранов войны в Афганистане.
Вначале афганцы занимались только бизнесом. Торговали машинами, сигаретами, кассетами, видеодвойками, открывали платные автостоянки. Но скоро на них стали наезжать бандиты. Эти «канители» обсуждались на кухнях среди афганцев, и они решили, что своих в обиду давать нельзя. В 1992 году в Перми стали появляться охранные агентства, целиком состоящие из ветеранов Афганистана. Эти охранные агентства призваны были защитить своих бизнесменов от поползновений криминала. В костяк одного из таких агентств вошёл и мой проводник. Бесконечные стрелки и толковища заполонили его будни. С пермскими бандитами афганцы быстро нашли общий язык. Когда они встречались с вором в законе Якутенком, он сразу сказал — вы воевали, к вам уважение, мы вас не трогаем, но и вы к нам не лезьте, существуем параллельными курсами.
Девяностые начались в восьмидесятых. Кроме спортсменов, которые вылезли в жизнь из подвальных качалок и авторитетных мужчин, нагрянувших в Пермь с «волчьими» билетами и лагерным опытом, конец восьмидесятых ознаменовался возвращением на Родину ветеранов войны в Афганистане.
Вначале афганцы занимались только бизнесом. Торговали машинами, сигаретами, кассетами, видеодвойками, открывали платные автостоянки. Но скоро на них стали наезжать бандиты. Эти «канители» обсуждались на кухнях среди афганцев, и они решили, что своих в обиду давать нельзя. В 1992 году в Перми стали появляться охранные агентства, целиком состоящие из ветеранов Афганистана. Эти охранные агентства призваны были защитить своих бизнесменов от поползновений криминала. В костяк одного из таких агентств вошёл и мой проводник. Бесконечные стрелки и толковища заполонили его будни. С пермскими бандитами афганцы быстро нашли общий язык. Когда они встречались с вором в законе Якутенком, он сразу сказал — вы воевали, к вам уважение, мы вас не трогаем, но и вы к нам не лезьте, существуем параллельными курсами.
9.
Вот, что говорит по этому поводу мой проводник:
«Когда я вошёл в костяк охранного агентства, проблемы с деньгами исчезли. Это было круто на самом деле. Я себе „мерина“ белого сразу взял. Телефон спутниковый. Костюм спортивный, немецкий. Джинсы „Левисы“ из Америки.
Мы ведь лишь поначалу помогали только афганцам. Потом стали помогать всем подряд.
Мы даже в командировки ездили. Например, в Казахстан. Пермский бизнесмен заказал там медь на большую сумму, оплатил, а медь не пришла. Он обратился к нам. Мы на восьмерке „расточенной“ рванули, чтобы иномаркой не отсвечивать. Приехали в Казахстан. Объяснили ситуацию местным бандитам, и они дали „добро“ на работу. Казахи сказали, что медь тормозит предприятие в Верхней Пышме. Оно находилось под Екатеринбургом. Там не отгрузили медь, и поэтому она не попала в Пермь. Казахи не рекомендовали связываться с этим заводом, ведь его контролируют бандиты.
Мы поехали в Екатеринбург. Обратились к афганцам с Уралмаша. Два дня отдохнули в гостинице. Погуляли по ресторанам. На третий день к нам пришли уралмашевские и сказали, что наша проблема решена. Медь отправили в Пермь. Вообще, тогда было весело. Кабаки, движуха. На стрельбища каждый месяц гоняли. Дочку в Болгарию свозил. Мы видели перед собой цели и понимали, что их реально достигнуть. Как форели жили в ключевой воде, а сейчас плывем, как спички по ручью. В девяносто четвертом я чувствовал, что мы можем вообще всё. Сила, понимаешь? Сила и вседозволенность. И не только у меня одного».
Полная статья здесь: https://zvzda.ru/articles/41460474ccd7
«Когда я вошёл в костяк охранного агентства, проблемы с деньгами исчезли. Это было круто на самом деле. Я себе „мерина“ белого сразу взял. Телефон спутниковый. Костюм спортивный, немецкий. Джинсы „Левисы“ из Америки.
Мы ведь лишь поначалу помогали только афганцам. Потом стали помогать всем подряд.
Мы даже в командировки ездили. Например, в Казахстан. Пермский бизнесмен заказал там медь на большую сумму, оплатил, а медь не пришла. Он обратился к нам. Мы на восьмерке „расточенной“ рванули, чтобы иномаркой не отсвечивать. Приехали в Казахстан. Объяснили ситуацию местным бандитам, и они дали „добро“ на работу. Казахи сказали, что медь тормозит предприятие в Верхней Пышме. Оно находилось под Екатеринбургом. Там не отгрузили медь, и поэтому она не попала в Пермь. Казахи не рекомендовали связываться с этим заводом, ведь его контролируют бандиты.
Мы поехали в Екатеринбург. Обратились к афганцам с Уралмаша. Два дня отдохнули в гостинице. Погуляли по ресторанам. На третий день к нам пришли уралмашевские и сказали, что наша проблема решена. Медь отправили в Пермь. Вообще, тогда было весело. Кабаки, движуха. На стрельбища каждый месяц гоняли. Дочку в Болгарию свозил. Мы видели перед собой цели и понимали, что их реально достигнуть. Как форели жили в ключевой воде, а сейчас плывем, как спички по ручью. В девяносто четвертом я чувствовал, что мы можем вообще всё. Сила, понимаешь? Сила и вседозволенность. И не только у меня одного».
Полная статья здесь: https://zvzda.ru/articles/41460474ccd7
13.
Акция протеста московских таксистов, 28 октября 1991 года, СССР. В тот день таксисты перекрыли Тверскую улицу в Москве, выступая против азербайджанской мафии, которая поделила город на зоны влияния.
18.
Времена "кирпичества": остров Большой Хэйхэ, КНР, июль 1997 год.
На каждом : три спорт. костюма, по паре кроссовок подмышками и 2 женских дубленки.
Температура на улице + 27 град. Фото Романа Водяника.
Знаменитейшее фото с пояснением!
На каждом : три спорт. костюма, по паре кроссовок подмышками и 2 женских дубленки.
Температура на улице + 27 град. Фото Романа Водяника.
Знаменитейшее фото с пояснением!
19.
6 декабря 1997 года выпало на субботу. Жильцы микрорайона Авиастроителей в Иркутске занимались своими делами: смотрели телевизор, гуляли с собаками, а кто-то, как выяснилось позже, готовился к свадьбе.
В обед военный самолет Ан-124 «Руслан» получил добро на взлет. Он перевозил два 17-тонных истребителя для вьетнамских ВВС в грузовом отсеке, а в салоне у него было восемь членов экипажа и 15 пассажиров. «Руслан» взлетел и плавно набирал высоту, пока все не стало похоже на фильм-катастрофу. Третий двигатель самолета отказал сразу после взлета, через 6 секунд остановился второй, а следом за ними — первый. Падающий самолет задел крылом двухэтажный деревянный дом, а в попытке развернуться врезался в кирпичную пятиэтажку — ее тут же охватило пламя от загоревшегося топлива. Время от взлета до падения «Руслана» составило всего 35 секунд. Половина минуты, которая изменила этот день навсегда.
Страшная трагедия Ан-124 унесла жизни 72 человек, почти 70 семей в один миг остались без крова. Разрушенный дом и стоящие рядом многоквартирные бараки снесли сразу после крушения самолета, на этом месте построили церковь.
В обед военный самолет Ан-124 «Руслан» получил добро на взлет. Он перевозил два 17-тонных истребителя для вьетнамских ВВС в грузовом отсеке, а в салоне у него было восемь членов экипажа и 15 пассажиров. «Руслан» взлетел и плавно набирал высоту, пока все не стало похоже на фильм-катастрофу. Третий двигатель самолета отказал сразу после взлета, через 6 секунд остановился второй, а следом за ними — первый. Падающий самолет задел крылом двухэтажный деревянный дом, а в попытке развернуться врезался в кирпичную пятиэтажку — ее тут же охватило пламя от загоревшегося топлива. Время от взлета до падения «Руслана» составило всего 35 секунд. Половина минуты, которая изменила этот день навсегда.
Страшная трагедия Ан-124 унесла жизни 72 человек, почти 70 семей в один миг остались без крова. Разрушенный дом и стоящие рядом многоквартирные бараки снесли сразу после крушения самолета, на этом месте построили церковь.
21.
Беспризорники выясняют отношения . Санкт-Петербург, 2000 год.
«Беспризорники не допускают в свою среду взрослых. Живут колониями, кочуя с чердака на чердак, зимой перебираясь в подвалы. Чердаки и подвалы домов в центральной части Санкт-Петербурга становятся прибежищем огромного количества таких колоний. Обычно в группе 5-10 детей от 10 до 17 лет. Мало кто из них умеет читать, зато почти все знакомы с персонажами компьютерных игр – аренда на ночь одного компьютера в клубе вполне им по средствам. Они смотрят мультфильмы в витринах магазинов телевизоров.
Они собирают бутылки, воруют, попрошайничают, а на вырученные деньги покупают клей, дыша парами которого разрушают мозг. У них своя мораль и свои законы, свой суд и своя расправа. Они много путешествуют и немного видят. Они неагрессивны и подозрительны. Они любят мороженое и кока-колу. Каждого из них я спрашивал о том, что дальше. Они не знают ответа, потому что не думают о будущем. Они не верят в то, что у них есть будущее.» (C. Максимишин)
«Беспризорники не допускают в свою среду взрослых. Живут колониями, кочуя с чердака на чердак, зимой перебираясь в подвалы. Чердаки и подвалы домов в центральной части Санкт-Петербурга становятся прибежищем огромного количества таких колоний. Обычно в группе 5-10 детей от 10 до 17 лет. Мало кто из них умеет читать, зато почти все знакомы с персонажами компьютерных игр – аренда на ночь одного компьютера в клубе вполне им по средствам. Они смотрят мультфильмы в витринах магазинов телевизоров.
Они собирают бутылки, воруют, попрошайничают, а на вырученные деньги покупают клей, дыша парами которого разрушают мозг. У них своя мораль и свои законы, свой суд и своя расправа. Они много путешествуют и немного видят. Они неагрессивны и подозрительны. Они любят мороженое и кока-колу. Каждого из них я спрашивал о том, что дальше. Они не знают ответа, потому что не думают о будущем. Они не верят в то, что у них есть будущее.» (C. Максимишин)
27.
Милиционеры смотрят и фотографируют редкое авто Lamborghini LM002.
Фотография сделана в Черкесске практически сразу после попадания автомобиля в Россию. Середина 90-х.
Фотография сделана в Черкесске практически сразу после попадания автомобиля в Россию. Середина 90-х.
34.
Наглядная реклама товара у входа в оружейный магазин "Кольчуга" рядом с Красной площадью в Москве. 1996 год.
35.
Лена Катина и Юля Волкова. Россия, 2000 год.
Дуэт «Тату» был создан сценаристом рекламных роликов Иваном Шаповаловым в 1999 году совместно с композитором Александром Войтинским. Шаповалов и Войтинский провели кастинг на роль солистки, в результате которого была выбрана Лена Катина. Было записано несколько песен, в том числе «Югославия», осуждающая американские бомбардировки Югославии в 1999 году.
Позже Иван Шаповалов решил создать дуэт и предложил Лене Катиной пригласить в группу другую девушку. Она пригласила Юлю Волкову (которая до этого тоже участвовала в кастинге), её кандидатура была одобрена Шаповаловым. Юле Волковой в тот момент было 14 лет, а Елене Катиной — 15 лет. Для дуэта Шаповалов придумал создать лесбийский имидж. Девушки были знакомы до создания «Тату», обе выступали в детском вокально-инструментальном ансамбле «Непоседы». Название группы, как говорили затем участницы дуэта, может означать «Та любит Ту».
Дуэт «Тату» был создан сценаристом рекламных роликов Иваном Шаповаловым в 1999 году совместно с композитором Александром Войтинским. Шаповалов и Войтинский провели кастинг на роль солистки, в результате которого была выбрана Лена Катина. Было записано несколько песен, в том числе «Югославия», осуждающая американские бомбардировки Югославии в 1999 году.
Позже Иван Шаповалов решил создать дуэт и предложил Лене Катиной пригласить в группу другую девушку. Она пригласила Юлю Волкову (которая до этого тоже участвовала в кастинге), её кандидатура была одобрена Шаповаловым. Юле Волковой в тот момент было 14 лет, а Елене Катиной — 15 лет. Для дуэта Шаповалов придумал создать лесбийский имидж. Девушки были знакомы до создания «Тату», обе выступали в детском вокально-инструментальном ансамбле «Непоседы». Название группы, как говорили затем участницы дуэта, может означать «Та любит Ту».
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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