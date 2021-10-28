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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
28 октября 2021 21:11
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1293
35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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Suvar_ 2 часа назад
Хочу вернуться туда, там было хорошо, тяжело но весело.
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Ямщик Час назад
Зачем Мэнсона на руки взяли, он разве сам не ходит?
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