9.

Вот, что говорит по этому поводу мой проводник:

«Когда я вошёл в костяк охранного агентства, проблемы с деньгами исчезли. Это было круто на самом деле. Я себе „мерина“ белого сразу взял. Телефон спутниковый. Костюм спортивный, немецкий. Джинсы „Левисы“ из Америки.

Мы ведь лишь поначалу помогали только афганцам. Потом стали помогать всем подряд.

Мы даже в командировки ездили. Например, в Казахстан. Пермский бизнесмен заказал там медь на большую сумму, оплатил, а медь не пришла. Он обратился к нам. Мы на восьмерке „расточенной“ рванули, чтобы иномаркой не отсвечивать. Приехали в Казахстан. Объяснили ситуацию местным бандитам, и они дали „добро“ на работу. Казахи сказали, что медь тормозит предприятие в Верхней Пышме. Оно находилось под Екатеринбургом. Там не отгрузили медь, и поэтому она не попала в Пермь. Казахи не рекомендовали связываться с этим заводом, ведь его контролируют бандиты.

Мы поехали в Екатеринбург. Обратились к афганцам с Уралмаша. Два дня отдохнули в гостинице. Погуляли по ресторанам. На третий день к нам пришли уралмашевские и сказали, что наша проблема решена. Медь отправили в Пермь. Вообще, тогда было весело. Кабаки, движуха. На стрельбища каждый месяц гоняли. Дочку в Болгарию свозил. Мы видели перед собой цели и понимали, что их реально достигнуть. Как форели жили в ключевой воде, а сейчас плывем, как спички по ручью. В девяносто четвертом я чувствовал, что мы можем вообще всё. Сила, понимаешь? Сила и вседозволенность. И не только у меня одного».



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