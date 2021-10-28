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Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован второй раз за три месяца

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован второй раз за три месяца (1 фото)

Автор:
28 октября 2021 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Щербаков   аритмия   госпитализация   пневмония   супруга   телепередачи. кино   
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Татьяна Бронзова, жена артиста, рассказала о его аритмии и склонности к простудным заболеваниям.
Актер Борис Щербаков снова в больнице. В августе он уже был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но, по счастью, диагноз не подтвердился.

Журналисты РБК связались с супругой актера Татьяной Бронзовой. «Отрицательные тесты у него, просто простуда, пневмония. Госпитализировали потому, что там быстро его поднимут, быстрее, чем дома. Ему уже делают всякие процедуры, капают капельницы, которые поднимут его быстрее, чем просто лекарства», — пояснила Бронзова госпитализацию.

Борису Щербакову 71 год, но он продолжает активно работать. Играет в театре, снимается в кино, вел несколько передач на телевидении. В том числе, и программу «Последний день», посвященную коллегам, ушедшим из жизни.

Помимо простудных заболеваний, актер страдает и от аритмии, что также вынуждает родных обращаться за медицинской помощью именно в стационар.

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Метки: Щербаков   аритмия   госпитализация   пневмония   супруга   телепередачи. кино   
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Горожанин 2 часа назад
Привитый.
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Ditmar Von Riddel 4 минуты назад
Здрав буди, Мэтр!
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18k
KOSTELLO Полчаса назад
Борис Васильевич, поправляйтесь!
Всего Вам хорошего
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549
Дедуля 2 часа назад
Здоровья вам,Артист!
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Повезло, что от короновируса не залечили...
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111
Z Z Юрьевич 56 минут назад
И пускай ставят. В чем проблема? Только одни плюсы - полгода вакцинироваться не надо. А ОРВИ, грипп, пневмония - это уже каждый должен знать как лечить.
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8k
кот базилий 2 часа назад
Борис Вы молодец , выздоравливайте, мы Вас любим!!!!
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