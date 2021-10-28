Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован второй раз за три месяца

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Татьяна Бронзова, жена артиста, рассказала о его аритмии и склонности к простудным заболеваниям.
Актер Борис Щербаков снова в больнице. В августе он уже был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но, по счастью, диагноз не подтвердился.
Журналисты РБК связались с супругой актера Татьяной Бронзовой. «Отрицательные тесты у него, просто простуда, пневмония. Госпитализировали потому, что там быстро его поднимут, быстрее, чем дома. Ему уже делают всякие процедуры, капают капельницы, которые поднимут его быстрее, чем просто лекарства», — пояснила Бронзова госпитализацию.
Борису Щербакову 71 год, но он продолжает активно работать. Играет в театре, снимается в кино, вел несколько передач на телевидении. В том числе, и программу «Последний день», посвященную коллегам, ушедшим из жизни.
Помимо простудных заболеваний, актер страдает и от аритмии, что также вынуждает родных обращаться за медицинской помощью именно в стационар.
Журналисты РБК связались с супругой актера Татьяной Бронзовой. «Отрицательные тесты у него, просто простуда, пневмония. Госпитализировали потому, что там быстро его поднимут, быстрее, чем дома. Ему уже делают всякие процедуры, капают капельницы, которые поднимут его быстрее, чем просто лекарства», — пояснила Бронзова госпитализацию.
Борису Щербакову 71 год, но он продолжает активно работать. Играет в театре, снимается в кино, вел несколько передач на телевидении. В том числе, и программу «Последний день», посвященную коллегам, ушедшим из жизни.
Помимо простудных заболеваний, актер страдает и от аритмии, что также вынуждает родных обращаться за медицинской помощью именно в стационар.
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-ни о чем не говорит?
Всего Вам хорошего
Поэтому Щербакову повезло, что в его случае более внимательно подошли к диагностике.