В Италии более года шло обсуждение законопроекта, подразумевающего уголовное наказание за дискриминацию геев, лесбиянок и прочих ранимых небинарных персонажей. Инициатором закона выступил глава правящей Демократической партии Алессандро Дзан, получивший известность как активист ЛГБТ-движения. По его словам, борьба с проявлением ненависти к сексуальным меньшинствам, в том числе к мусульманам-мигрантам, выведет Италию из разряда недостаточно прогрессивных стран и откроет ей путь в светлое и радужное будущее.

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Вчера, 27 октября, в Верхней палате парламента Италии состоялось долгожданное голосование, которое обрушило мечты и надежды социал-демократов. К удивлению правящей партии большинство депутатов проголосовали против законопроекта.