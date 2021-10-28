Итальянский Сенат ликованием встретил запрет на борьбу с гомофобией

Прогрессивные итальянцы уже назвали блокировку закона победой фашистов. Классика.
В Италии более года шло обсуждение законопроекта, подразумевающего уголовное наказание за дискриминацию геев, лесбиянок и прочих ранимых небинарных персонажей. Инициатором закона выступил глава правящей Демократической партии Алессандро Дзан, получивший известность как активист ЛГБТ-движения. По его словам, борьба с проявлением ненависти к сексуальным меньшинствам, в том числе к мусульманам-мигрантам, выведет Италию из разряда недостаточно прогрессивных стран и откроет ей путь в светлое и радужное будущее.
Вчера, 27 октября, в Верхней палате парламента Италии состоялось долгожданное голосование, которое обрушило мечты и надежды социал-демократов. К удивлению правящей партии большинство депутатов проголосовали против законопроекта.
Голосование было тайным, но определить тех, кто выступил против законопроекта определить не так уж и сложно. После оглашения результатов противники закона повыскакивали со своих мест и принялись праздновать победу
Источник:
Говорят, что свою роль в голосовании сыграл и Ватикан, который на международной арене, может, и выступает за терпимость, но в "своей" стране такой фигни не потерпит. Еще во время обсуждения законопроекта католические деятели даже подали дипломатическую жалобу, в которой заявили, что рассматриваемый закон подставит под угрозу свободу выражения мнений и приведет к пропаганде гомосексуализма в школах. Они настаивали, что после возможного принятия закона священников смогут обвинить в дискриминации за обычные проповеди из библии.
И хотя правящая партия Алессандро Дзана получила существенный удар по репутации, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал решение Сената позором, которое "остановило будущее и отбросило Италию назад", левые активисты сдаваться не намерены. К обсуждению закона, возможно, уже доработанного, Сенат вернется через полгода.
Источник:
- Итальянская журналистка, обсуждая футбол, повторила трюк из "Основного инстинкта"
- В Италии собираются восстановить пол в Римском Колизее
- Скульптура-невидимка «I am» продана за 15 тысяч евро (1 334 000 рублей)
- Сборная Италии обыграла англичан и стала чемпионом Европы по футболу
- В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии
Понравилось50
Так же начинался феминизм, вроде давайте жить как равные! Отлично. Живем. Но почему-то опять что-то просят, точнее требуют. С педерастами толе самое. Они давно не скрываются. Над ними смеются? Так и они вправе смеяться в ответ.
Жаль, что все больше и больше групп, требующих к себе особенного отношения. То верят в сказки и хотят посадить всех кто их не понимает. То задний привод мешает адекватно реагировать. Так может они и не "равны" потому что сами стесняются себя?
Сенат адекватного человека не выбрал Радужное будущее, но устремился к ещё более светлому. Молодцы!