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Итальянский Сенат ликованием встретил запрет на борьбу с гомофобией

Итальянский Сенат ликованием встретил запрет на борьбу с гомофобией (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 12:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ЛБГТ   видео   голосование   закон   италия   сенат   
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Прогрессивные итальянцы уже назвали блокировку закона победой фашистов. Классика.

В Италии более года шло обсуждение законопроекта, подразумевающего уголовное наказание за дискриминацию геев, лесбиянок и прочих ранимых небинарных персонажей. Инициатором закона выступил глава правящей Демократической партии Алессандро Дзан, получивший известность как активист ЛГБТ-движения. По его словам, борьба с проявлением ненависти к сексуальным меньшинствам, в том числе к мусульманам-мигрантам, выведет Италию из разряда недостаточно прогрессивных стран и откроет ей путь в светлое и радужное будущее.

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Вчера, 27 октября, в Верхней палате парламента Италии состоялось долгожданное голосование, которое обрушило мечты и надежды социал-демократов. К удивлению правящей партии большинство депутатов проголосовали против законопроекта.

Говорят, что свою роль в голосовании сыграл и Ватикан, который на международной арене, может, и выступает за терпимость, но в "своей" стране такой фигни не потерпит. Еще во время обсуждения законопроекта католические деятели даже подали дипломатическую жалобу, в которой заявили, что рассматриваемый закон подставит под угрозу свободу выражения мнений и приведет к пропаганде гомосексуализма в школах. Они настаивали, что после возможного принятия закона священников смогут обвинить в дискриминации за обычные проповеди из библии.


И хотя правящая партия Алессандро Дзана получила существенный удар по репутации, а глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал решение Сената позором, которое "остановило будущее и отбросило Италию назад", левые активисты сдаваться не намерены. К обсуждению закона, возможно, уже доработанного, Сенат вернется через полгода.

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Метки: ЛБГТ   видео   голосование   закон   италия   сенат   
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14  комментариев
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9k
Обама Бараков 38 минут назад
Есть еще здравые люди в Италии. Радуют.
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965
Руслан 4 минуты назад
Как же достали эти поборники новых веяний и "прогрессивных" ценностей.
Как мантру зомбированные недоноски-толерасты твердят про светлое будущее, про прогресс, про равенство...Хотя то, чем они занимаются, это как раз попытка насадить власть больного на голову меньшинства. Таким вот образом, эти извращенцы реализуют свои садистские наклонности. И про прогресс: на самом деле они ведут страну и европейскую цивилизацию к регрессу. Да, процесс этот занимает много времени - десятилетия. Вон, Римская Империя тоже разваливалась долго. Но зато как развалилась, так и наступили тёмные века для Европы. И эти п.идрилы прямиком туда общество и зовут.
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4k
Максим 9 минут назад
Может потому, что эти законы направлены не на борьбу с каким-то неравенством, в чем оно проявляется конкретно? А на закрепление больших прав, чем у большинства.
Так же начинался феминизм, вроде давайте жить как равные! Отлично. Живем. Но почему-то опять что-то просят, точнее требуют. С педерастами толе самое. Они давно не скрываются. Над ними смеются? Так и они вправе смеяться в ответ.
Жаль, что все больше и больше групп, требующих к себе особенного отношения. То верят в сказки и хотят посадить всех кто их не понимает. То задний привод мешает адекватно реагировать. Так может они и не "равны" потому что сами стесняются себя?
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1k
DHC Полчаса назад
"...выведет Италию из разряда недостаточно прогрессивных стран и откроет ей путь в светлое и радужное будущее."
Сенат адекватного человека не выбрал Радужное будущее, но устремился к ещё более светлому. Молодцы!
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17k
Serg2001 Полчаса назад
Хитрые педики. Вместо того, чтобы бороться с большинством, они пролезли во власть и теперь этим большинством управляют...
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4k
Mixalych Полчаса назад
"борьба с проявлением ненависти к сексуальным меньшинствам, в том числе к мусульманам-мигрантам"- т.е. гомики и бабаи у них едины? Однако, плюс
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
Радует, что в Италии остались адекваты
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13k
Андрей Ватрушкин 37 минут назад
Гомофобия - часть нашей культуры и это не шутка.
Ссылка youtu.be
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1k
Алксандр Шевченко 42 минуты назад
А наши едирасты за пенсионный возраст проголосовали почти единогласно.
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