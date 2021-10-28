Декольте и кошке к лицу: скандальный памятник верхом на чемоданах скоро вернут на вокзал

В Кургане вновь установят монумент "Кошка на чемоданах", вокруг которого разгорелся скандал.
У "кошки", кажется, появилось мощное лобби, в издании "Область 45" сообщают, что, среди прочих вопросов, вопрос о судьбе памятника поднимался среди депутатов курганской облдумы.
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов во время обсуждения формирования комфортной городской среды сообщил, что антропоморфная (с человеческими частями тела) скульптура кошки снова появится в Кургане. Её вернут на прежнее место - привокзальную площадь.
Боюсь разгневать уважаемых читателей, но ничего не могу с собой сделать - узнав о таком развороте народных избранников лицом к лицу "антропоморфной" кошечки, в голову сами по себе пришли строки из песни Ляписа Трубецкого - "В платье белом":
Знай, это любовь,
С ней рядом амур крыльями машет.
Знай, это любовь,
Сердце не прячь, амур не промажет.
Быть может, как раз и случилось то, чего так опасались домохозяйки славного города Кургана, ставшие единым фронтом против антропоморфного изваяния? Посудите сами: кошка (гуляет сама по себе) + глубокое декольте на выпуклой груди + мини, женщины быстро смекнули, какие мысли и переживания всколыхнёт такая картина в душах их успокоившихся, а то и устаканившихся мужей.
Правильно - "седина в голову - бес в ребро!". Вероятно, на этой почве и возникли первые гонения на кошечку, не давшие ей первоначально просидеть на чемоданах и недели.
Впрочем, были и другие оценки необычного образа, созданного анонимным скульптором:
"Жаба жабой. Хотя это же арт - возможно создатель кошку и в глаза не видел", - писал Александр Рычкалов в социальных сетях.
"Красота! Забавно! Доброжелательно! На вкус и цвет товарищей нет!, - отметила Алёна Романова.
Нашумевшая история про кошку добралась и до федерального канала. В авторской программе Иван Ургант высказал мнение:
"Оставьте. Мне кажется симпатично. Будет такой вот достопримечательностью - кошка с грудью", - вставил свои 5 копеек ведущий.
В общую картину обсуждения с некоторым диссонансом вписался РосСкандал , заподозрив в ком беке кошечки экономические, а то и политические мотивы:
Напомним, что ранее публиковался материал о демонтаже в городе Кургане скульптуры женщины-кошки с женской грудью.
Источник:
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Аналогия думаю понятна.
Руководить, голосовать, иметь право голоса должны люди, чего то в жизни добившиеся, состоявшиеся. А не охлос.
Если уж ратуешь за избирательный ценз, то должен как минимум понимать, имущественный/социальный критерии никогда не были показателем ни ума, ни каких-то нравственных или паче того эстетических достоинств и познаний.
Но решения такой полковник все равно будет принимать более качественные, чем люди, обладающие только нравственностью или эстетическими достоинствами и познаниями.
Люди, обладающие только нравственностью и эстетическими достоинствами, как правило, по утрам не могут свою задницу найти.