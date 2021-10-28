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Декольте и кошке к лицу: скандальный памятник верхом на чемоданах скоро вернут на вокзал

Декольте и кошке к лицу: скандальный памятник верхом на чемоданах скоро вернут на вокзал (5 фото)

Автор:
28 октября 2021 01:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   возвращение   вокзал   грудь   женщина   кошка   курган   чемодан   
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В Кургане вновь установят монумент "Кошка на чемоданах", вокруг которого разгорелся скандал.

У "кошки", кажется, появилось мощное лобби, в издании "Область 45" сообщают, что, среди прочих вопросов, вопрос о судьбе памятника поднимался среди депутатов курганской облдумы.


Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов во время обсуждения формирования комфортной городской среды сообщил, что антропоморфная (с человеческими частями тела) скульптура кошки снова появится в Кургане. Её вернут на прежнее место - привокзальную площадь.


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Боюсь разгневать уважаемых читателей, но ничего не могу с собой сделать - узнав о таком развороте народных избранников лицом к лицу "антропоморфной" кошечки, в голову сами по себе пришли строки из песни Ляписа Трубецкого - "В платье белом":


Знай, это любовь,
С ней рядом амур крыльями машет.
Знай, это любовь,
Сердце не прячь, амур не промажет.


Быть может, как раз и случилось то, чего так опасались домохозяйки славного города Кургана, ставшие единым фронтом против антропоморфного изваяния? Посудите сами: кошка (гуляет сама по себе) + глубокое декольте на выпуклой груди + мини, женщины быстро смекнули, какие мысли и переживания всколыхнёт такая картина в душах их успокоившихся, а то и устаканившихся мужей.


Правильно - "седина в голову - бес в ребро!". Вероятно, на этой почве и возникли первые гонения на кошечку, не давшие ей первоначально просидеть на чемоданах и недели.


Впрочем, были и другие оценки необычного образа, созданного анонимным скульптором:


"Жаба жабой. Хотя это же арт - возможно создатель кошку и в глаза не видел", - писал Александр Рычкалов в социальных сетях.


"Красота! Забавно! Доброжелательно! На вкус и цвет товарищей нет!, - отметила Алёна Романова.


Нашумевшая история про кошку добралась и до федерального канала. В авторской программе Иван Ургант высказал мнение:


"Оставьте. Мне кажется симпатично. Будет такой вот достопримечательностью - кошка с грудью", - вставил свои 5 копеек ведущий.


В общую картину обсуждения с некоторым диссонансом вписался РосСкандал , заподозрив в ком беке кошечки экономические, а то и политические мотивы:

Напомним, что ранее публиковался материал о демонтаже в городе Кургане скульптуры женщины-кошки с женской грудью.

Источник:

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Метки: Россия   возвращение   вокзал   грудь   женщина   кошка   курган   чемодан   
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8  комментариев
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51k
alertol 3 часа назад
Вы замечали что люди против абортов, это чаще всего люди которых ты бы в жизни и не тр"№;ул © Дж. Карлин

Аналогия думаю понятна.
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7k
vitenok Час назад
Замечательный пример псевдо-демократии. Кто громче прокукарекает, тот и прав. А все почему? Потому что толпа долбо.е.бов выбирает из свой среды таких же долбо.е.бов депутатов.
Руководить, голосовать, иметь право голоса должны люди, чего то в жизни добившиеся, состоявшиеся. А не охлос.
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363
Вася vitenok 55 минут назад
Ну да, вот взять какого-нибудь подполковника, солидный человек, всего добился, состоялся, а потом обыск, и вся страна ахреневает.
Если уж ратуешь за избирательный ценз, то должен как минимум понимать, имущественный/социальный критерии никогда не были показателем ни ума, ни каких-то нравственных или паче того эстетических достоинств и познаний.
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1k
gizmo gizmo 2 часа назад
как по мне - так забавная милота...
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2k
Алексей 2 часа назад
Мордочка, конечно, вызывает ряд вопросов, но она (мордочка) куда милее, чем лицо у Нововоронежской Алёнки.
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344
MerryGoRound 2 часа назад
О, отличная новость! Я очень рада что вернут её. Только дико закомплексованные и с личными вавками в голове люди могут видеть в этой прикольной достопримечательности, которая явно пойдет туризму города на пользу, что то большее чем то что оно из себя представляет изначально, и уж тем более "сексуальный объект"!
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