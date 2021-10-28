Декольте и кошке к лицу: скандальный памятник верхом на чемоданах скоро вернут на вокзал

Боюсь разгневать уважаемых читателей, но ничего не могу с собой сделать - узнав о таком развороте народных избранников лицом к лицу "антропоморфной" кошечки, в голову сами по себе пришли строки из песни Ляписа Трубецкого - "В платье белом":

Знай, это любовь,

С ней рядом амур крыльями машет.

Знай, это любовь,

Сердце не прячь, амур не промажет.

Быть может, как раз и случилось то, чего так опасались домохозяйки славного города Кургана, ставшие единым фронтом против антропоморфного изваяния? Посудите сами: кошка (гуляет сама по себе) + глубокое декольте на выпуклой груди + мини, женщины быстро смекнули, какие мысли и переживания всколыхнёт такая картина в душах их успокоившихся, а то и устаканившихся мужей.

Правильно - "седина в голову - бес в ребро!". Вероятно, на этой почве и возникли первые гонения на кошечку, не давшие ей первоначально просидеть на чемоданах и недели.