А куда делась Ашрам?

Благодаря этим победам Дина стала 15-кратной чемпионкой мира.



Как вы помните, на Олимпиаде в Токио в личном многоборье Дина стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам. Однако судейство сопровождалось грандиозным скандалом и тут казалось бы нужно подтвердить свое мастерство на следующих высоких соревнованиях, но как мы видим на этом все.