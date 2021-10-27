А куда делась Ашрам?

Российская гимнастка Дина Аверина вслед за победой в упражнении с обручем выиграла золото в упражнении с мячом на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она получила за выступление 29,125 балла. Сестра-близнец Дины Арина Аверина завоевала серебро (27,675). Тройку замкнула белоруска Алина Горносько (27,300).
Благодаря этим победам Дина стала 15-кратной чемпионкой мира.
Как вы помните, на Олимпиаде в Токио в личном многоборье Дина стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам. Однако судейство сопровождалось грандиозным скандалом и тут казалось бы нужно подтвердить свое мастерство на следующих высоких соревнованиях, но как мы видим на этом все.
Навряд ли Линой Ашрам еще раз появится на соревнованиях.
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