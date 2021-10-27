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А куда делась Ашрам?

А куда делась Ашрам? (2 фото)

Автор:
27 октября 2021 23:15
Метки: интересно   спорт   факты   
747
2

Российская гимнастка Дина Аверина вслед за победой в упражнении с обручем выиграла золото в упражнении с мячом на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она получила за выступление 29,125 балла. Сестра-близнец Дины Арина Аверина завоевала серебро (27,675). Тройку замкнула белоруска Алина Горносько (27,300).

Благодаря этим победам Дина стала 15-кратной чемпионкой мира.

Как вы помните, на Олимпиаде в Токио в личном многоборье Дина стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам. Однако судейство сопровождалось грандиозным скандалом и тут казалось бы нужно подтвердить свое мастерство на следующих высоких соревнованиях, но как мы видим на этом все.

Навряд ли Линой Ашрам еще раз появится на соревнованиях.


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Метки: интересно   спорт   факты   
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765
Alex 8 часов назад
С таким иплом вообще через границу пропускать нельзя)
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28k
Slonyash Час назад
Красавицы Аверины и чудовище Ашрам
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10k
котегRUS 4 часа назад
как теперь последнее фото развидеть ?
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535
Мы Ул 5 часов назад
Че вы несете? Этот старый носатый крокодил сразу заявила, что уходит из спорта. Какие подтверждения вы хотите? Нормальный веГейский ход.
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