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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-11

Смешные комментарии из социальных сетей-11 (30 фото)

Автор:
27 октября 2021 17:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
3287
30
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Картинки с комментариями с просторов интернета

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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94  комментария
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5k
М С 2 часа назад
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Если такой умный, то мог бы и вычислить диаметр.
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1k
Mowgley 11 минут назад
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Чиччолина
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1k
Mowgley 14 минут назад
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Рука с кастетом - против голых рук = много отжатых сушек
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1k
Mowgley 18 минут назад
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Так наряжаться в пятерочку, да еще думать о том, как выглядишь перед охранником - это надо быть прип..зднутым
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1k
Mowgley Полчаса назад
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Точно ТО делали? Не перекрашивали?
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2k
Алекс82 Полчаса назад
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Так вот что означала слышанная в 90-х во дворе от гопников поговорка "сегодня кенты - завтра менты" )))
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217
Азмон Полчаса назад
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Пояснительную бригаду!
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16k
Сергей Полчаса назад
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Да ладно, обычно это пузатый милиционер на пенсии, которому на тебя пох
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16k
Сергей Полчаса назад
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Поэтому курсанты в семь встают? Чтобы с холодной головой командовать этими головорезами?
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16k
Сергей 36 минут назад
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А история учит тому, что бежать нАдо как можно скорее.
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16k
Сергей 37 минут назад
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А история учит тому, что бежать надо как можно скорее.
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9k
Сергей 41 минуту назад
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В отстойнике стоит, ждёт когда шухер уляжется.
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3k
Дмитрий 59 минут назад
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Действительно...
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2k
PbIBOK Час назад
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Солидный господь для солидных господ...
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47k
Albert GER Час назад
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как понимаю, девку они поочередно играют..
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47k
Albert GER Час назад
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раздели на 3,14159.. и не мучай дочь.
математик он мля...
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47k
Albert GER Час назад
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охренели. за стоянку деньги берут...
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65k
Максим Час назад
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не сожрать родители хотели.. Они сделали себе кормильца на старости лет. По сути хотели съесть это он их должен был содержать.
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29k
Snork Snorkoff Час назад
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Хорошо у меня микроб. Устанет запрыгивать.. Но вообще за такое и ногу сломать можно. В воспитательных целях
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1k
Алексей Час назад
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Каким образом попал на бабки? Не успел доставить заказ?
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