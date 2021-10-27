Голый директор сауны устроил в своем заведении пьяный дебош

Мужчина упарился и упоролся вдрызг. Причем настолько, что начал драться с автомобилями.
Директор челябинской сауны-гостиницы по имени Андрей дорвался, что называется, до бесплатного, и устроил в своем же заведении вечеринку с блэкджеком, водкой и солями. Вот только свои силы он рассчитал и вскоре мужчине сорвало крышу. Он выбежал на парковку и сначала набросился на девушек, отмечавших юбилей в сауне (который они теперь запомнят надолго), а затем принялся зачем-то избивать автомобили.
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Обезумевшего Андрея Владимировича пытались упокоить подчиненные. И весьма оригинальным образом - обещали, что скоро "приедут девочки" и следует быть джентльменом. Фрак надевать "голый король", конечно, отказался, но все же позволил завести себя под ручки внутрь заведения, где его привели в чувства.
Самое смешное в этой истории в том, что неадекватный мужчина не понес никакого наказания. Даже за мелкое хулиганство. А девушкам, чей праздник был испорчен голозадым хозяином сауны, так и не вернули деньги, хотя изначально сотрудники заведения пообещали возвратить все до последнего рубля.
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Что ни говори, но подчиненные у него те еще су..ки! Напился человек, с кем не бывает. Упокоивать то зачем сразу?)))