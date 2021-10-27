FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3407 постов • 1093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Голый директор сауны устроил в своем заведении пьяный дебош

Голый директор сауны устроил в своем заведении пьяный дебош (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 15:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дебош   директор   курьез   сауна   челябинск   
274
1
1

Мужчина упарился и упоролся вдрызг. Причем настолько, что начал драться с автомобилями.

Директор челябинской сауны-гостиницы по имени Андрей дорвался, что называется, до бесплатного, и устроил в своем же заведении вечеринку с блэкджеком, водкой и солями. Вот только свои силы он рассчитал и вскоре мужчине сорвало крышу. Он выбежал на парковку и сначала набросился на девушек, отмечавших юбилей в сауне (который они теперь запомнят надолго), а затем принялся зачем-то избивать автомобили.

Обезумевшего Андрея Владимировича пытались упокоить подчиненные. И весьма оригинальным образом - обещали, что скоро "приедут девочки" и следует быть джентльменом. Фрак надевать "голый король", конечно, отказался, но все же позволил завести себя под ручки внутрь заведения, где его привели в чувства.


Самое смешное в этой истории в том, что неадекватный мужчина не понес никакого наказания. Даже за мелкое хулиганство. А девушкам, чей праздник был испорчен голозадым хозяином сауны, так и не вернули деньги, хотя изначально сотрудники заведения пообещали возвратить все до последнего рубля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   дебош   директор   курьез   сауна   челябинск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий Час назад
"пытались упокоить подчиненные"

Что ни говори, но подчиненные у него те еще су..ки! Напился человек, с кем не бывает. Упокоивать то зачем сразу?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Сибиряк 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей Час назад
Я всегда говорил, водка и дурь-до добра не доведут, ни по отдельности, ни, тем более вместе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Станислав Сердюк Андрей 44 минуты назад
Водка то тут при чём? Если в башне [мат], то что [мат], что [мат]ень))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком Час назад
Поди ещё с посетительниц хотели денег срубить за этот стриптиз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Героизм или обычный человеческий поступок? Героизм или обычный человеческий поступок? Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из бара в Лас-Вегасе Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из бара в Лас-Вегасе В Чили собака выбежала на поле и забила гол В Чили собака выбежала на поле и забила гол SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города "Не узнаешь меня, что-ли?: пьяный мужчина не прошел фейсконтроль и поругался с домофоном "Не узнаешь меня, что-ли?: пьяный мужчина не прошел фейсконтроль и поругался с домофоном «Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал «Подписать что нужно?» Школьник озадачил Путина просьбой подписаться на YouTube-канал
No Fear

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11645



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов
0
100
Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов
В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом
0
66
В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Лобовое столкновение в Нижегородской области
0
6
Авария дня. Лобовое столкновение в Нижегородской области
Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
0
48
Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
Лучшие российские компании и марки 2021 года
Лучшие российские компании и марки 2021 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#дтп#автомобили#фильм#история#Разное#дети#приколы
#фото#прикол#Ynews#Россия#авто аварии#животные#полиция#актеры#картинки#фотографии
#интересно#кино#подборка#аварии#автомир#познавательно#СССР#страна#позитив#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться