Голый директор сауны устроил в своем заведении пьяный дебош

Обезумевшего Андрея Владимировича пытались упокоить подчиненные. И весьма оригинальным образом - обещали, что скоро "приедут девочки" и следует быть джентльменом. Фрак надевать "голый король", конечно, отказался, но все же позволил завести себя под ручки внутрь заведения, где его привели в чувства.





Самое смешное в этой истории в том, что неадекватный мужчина не понес никакого наказания. Даже за мелкое хулиганство. А девушкам, чей праздник был испорчен голозадым хозяином сауны, так и не вернули деньги, хотя изначально сотрудники заведения пообещали возвратить все до последнего рубля.