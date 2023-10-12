Гнида обыкновенная

Ну, во-первых, просто таки необходимо как-то стереть самодовольную ухмылку с рожи этой гниды. Под ногами таких мерзавцев, я уверен, земля должна гореть. Я, упаси Боже, не призываю к прямому насилию, хотя, честно говоря, очень хотелось бы лично банально набить эту самодовольную рожу. Я уже человек немолодой, но подозреваю, что этого мерзавца можно на раз вычислить в соцсетях, а как уже дальше отравить ему жизнь в рамках закона - вы молодые и продвинутые лучше меня придумаете. Я уверен, что на фишки заглядывают немало нижегородцев. Неплохо, на мой взгляд, было, если бы кто-то и не раз подошёл на улице Нижнего к этому персонажу, тем более, что его рожа и фамилия уже засветилась и пронзительно глядя в его бесстыжие глаза, проникновенно спросил: - Что же ты, редиска, творишь? Ты же не на Луне живёшь. У тебя тоже есть жена, дети. Ты хочешь, чтобы они тоже стали потенциальными жертвами тех чертей, которых ты тут легализируешь десятками. Уверен, что уже после первого такого обращения ухмылочка то у него с рожи сползла бы и больше не появлялась.

Во-вторых, ачто, если вам нижегородцам не полениться и завалить прокуратуру, приёмную представителя президента в Приволжском федеральном округе, региональный офис Единой России и прочие институты власти многочисленными жалобами на бездействие полиции в данной истории. Уверен, что при создании определённого ажиотажа и, учитывая уже близкие выборы сами знаете кого, они просто, чтобы не подставить под удар свои хорошо насиженные жопы, просто вынуждены будут принять действенные меры по снижению уровень кипения в электорате. И, на мой взгляд, посылать все эти обращения нужно только через сайт Госуслуги: насколько показывает мой и моих знакомых личный опыт - бюрократы почему-то к всем документам, которые идут через госуслуги, относятся более ответственно, может их как-то за это отдельно трахают, не знаю.

В-третьих, мне интересно: а почему, собственно, налоговая служба не возбудилась от этого беспредела. Хитрожопая гнида, как я понимаю, на протяжении многих лет, сдаёт жильё в субаренду в массовых масштабах, имеет за это кучу денег и , я уверен на 99,99% ничего не оформляет и, естественно, ни копейки налогов с этих доходов в казну не платит. Если уж легендарного Аль Капоне удалось посадить только за неуплату налогов, то уж возбудить дело о неуплате налогов против этого хмыря и посадить его или подвести под огромные штрафы для налоговиков - как два пальца об асфальт. Только опять таки, чтобы налоговики возбудились, необходимо снова всем добросовестным, законопослушным гражданам-плательщикам налогов завалить их массовыми обращениями о факте преступного уклонения от уплаты налогов данным гражданином .

Напоследок, позволю себе немного пофантазировать. Вот представьте себе Россию, где нет равнодушных граждан. Где, например, когда вы едете на машине и видите, что несколько мигрантов на дороге избивают не пропустившего их водителя, вы не проезжаете мимо, а останавливаетесь на обочине и также делает ещё с десяток водителей. Вы подходите к мигрантам и нет, не избиваете их( хотя это было бы наиболее простым и эффективном решением), но, учитывая дебилизм наших законов, производите "гражданское задержание" негодяев до приезда полиции. Это, пусть и с большим количеством оговорок, насколько я знаю, допустимо законодательством РФ. При этом, опять же из-за нашего "прекрасного" законодательства о самообороне, вы стараетесь свести к минимуму вред, который вы наносите правонарушителю при задержании. Естественно, сам факт правонарушение и задержание тщательно фиксируется на видео, чтобы вам потом из сознательных граждан не превратиться в обвиняемых по уголовному делу. По такой же схеме, все действуют и при всех других правонарушениях мигрантов: приставании к девушкам, избиении толпой и пр.,пр., пр. Чтобы меня не обвинили в ксенофобии - этот алгоритм будет прекрасно работать и при нарушении закона представителями коренных национальностей, среди которых правонарушители, увы, тоже встречаются нередко.

Как я понимаю: ключ к решению проблемы состоит в том, чтобы преодолеть нашу лень, апатию и вот этот лозунг " Моя хата с краю" и начать действовать в рамках закона против всех правонарушений, свидетелями которых мы стали. Да, тяжело, да, государственная махина заросла мхом и не желает крутиться, но ... Как говорится - вода камень точит. И я уверен, что если мы все начнем массово реагировать на подобные факты, то гнида обыкновенная из заголовка превратится в гниду необыкновенную, потому что такие преступления станут редкостью, а когда-нибудь может быть совсем сойдут на нет.

Я вот свою лень преодолел: проснулся с бодуна и с утра пораньше запилил этот офигенно длинный пост. Теперь дело за вами)