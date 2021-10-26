В жилых домах Подмосковья и Калининграда произошел взрыв газа

К счастью, на этот раз обошлось без серьезного разрушения зданий.
Очередной взрыв газовоздушной смеси произошел сразу в двух российских городах - в подмосковном Видном и калининградском Балтийске. В отличие от вчерашнего ЧП в Набережных Челнах, где "хлопок" уничтожил 8 квартир, разрушив перекрытия между этажами, в Балтийском и Видном не произошло существенных разрушений.
По предварительным данным, в Балтийске пострадал один человек. После взрыва квартира на первом этаже пятиэтажке загорелась. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.
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Как сообщают местные СМИ, одна "скорая" уехала с накрытым телом. Сразу после ЧП местные жители помогали соседям покидать квартиры. Несколько человек выпрыгнули со второго этажа.
Точное число пострадавших пока неизвестно
В Подмосковье эпицентр взрыва также пришелся на первый этаж. В квартире находились пятеро детей от 1,5 до 8 лет и трое взрослых. Никто из многодетного семейства серьёзно не пострадал, госпитализация им не потребовалась.
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Известно, что в квартире, где произошел взрыв, проживает проблемная семья, которая состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Вполне возможно, что детей у непутёвых родителей теперь заберут.
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Опять Путин виноват? Что прям вообще в стране ничего не делается?
А вообще, довольно странно, два месяца шла плотная инфо накачка по мигрантам (как будто до этого проблем не было), теперь пошли дома хлопать.
Тут же вспоминаем недавнее заявление Минтранса "А давайте поднимем в два раза проезд по дорогам, чтоб (внимание!) меньше ездили".