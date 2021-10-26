В жилых домах Подмосковья и Калининграда произошел взрыв газа

Очередной взрыв газовоздушной смеси произошел сразу в двух российских городах - в подмосковном Видном и калининградском Балтийске. В отличие от вчерашнего ЧП в Набережных Челнах, где "хлопок" уничтожил 8 квартир, разрушив перекрытия между этажами, в Балтийском и Видном не произошло существенных разрушений.





По предварительным данным, в Балтийске пострадал один человек. После взрыва квартира на первом этаже пятиэтажке загорелась. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.