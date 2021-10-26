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В жилых домах Подмосковья и Калининграда произошел взрыв газа

В жилых домах Подмосковья и Калининграда произошел взрыв газа (4 фото + 2 видео)

Автор:
26 октября 2021 15:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Балтийск   взрыв газа   видео   видное   мчс   
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К счастью, на этот раз обошлось без серьезного разрушения зданий.

Очередной взрыв газовоздушной смеси произошел сразу в двух российских городах - в подмосковном Видном и калининградском Балтийске. В отличие от вчерашнего ЧП в Набережных Челнах, где "хлопок" уничтожил 8 квартир, разрушив перекрытия между этажами, в Балтийском и Видном не произошло существенных разрушений.


По предварительным данным, в Балтийске пострадал один человек. После взрыва квартира на первом этаже пятиэтажке загорелась. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.

Как сообщают местные СМИ, одна "скорая" уехала с накрытым телом. Сразу после ЧП местные жители помогали соседям покидать квартиры. Несколько человек выпрыгнули со второго этажа.

В Подмосковье эпицентр взрыва также пришелся на первый этаж. В квартире находились пятеро детей от 1,5 до 8 лет и трое взрослых. Никто из многодетного семейства серьёзно не пострадал, госпитализация им не потребовалась.

Известно, что в квартире, где произошел взрыв, проживает проблемная семья, которая состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Вполне возможно, что детей у непутёвых родителей теперь заберут.

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Метки: Балтийск   взрыв газа   видео   видное   мчс   
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Максим Максимов Час назад
СТАБИЛЬНОСТЬ..... Й0ПTA!
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Сигизмунд Лазаревич Час назад
Хороший повод снести клоповники.
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