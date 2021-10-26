Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов

Завидев вертолет с морпехами, чернокожие разбойнички тут же дали стрекача.
Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил попытку захвата панамского контейнеровоза MSC Lucia у берегов западного побережья Африки. Российский БПК получил сигнал бедствия от закрывшегося в машинном отделении экипажа гражданского судна, когда вооруженные автоматами пираты Гвинейского залива уже поднялись на борт "Люции". Но благодаря оперативным действиям российских моряков ни экипаж, ни ценный груз не пострадали.
Получив сигнал бедствия, моряки подняли в воздух вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты и стремительно вылетели на место ЧП. Встречаться с российской группой антитеррора пиратом не захотелось, и только завидев на горизонте винтокрылую машину, они покинули сухогруз.
"При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега", - сообщили в Минобороны.
После прибытия Ка-27ПС облетел судно и высадил на борт группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.
Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня. За время антипиратской вахты российский моряки впервые отогнали разбойников от панамского контейнеровоза, обычно им приходится заниматься более скучной деятельностью - досмотром гражданских судов.
Источник:
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А вот кто чемпион пиратской неудачи:
Сомалийские пираты пытались захватить французский военный корабль… по ошибке
http://www1.rfi.fr/acturu/articles/118/article_4367.asphttp://www1.rfi.fr/acturu/articles/118/article_4367.asp
Была еще старая байка с русским кораблем, вроде 50 лет назад, но не могу найти.