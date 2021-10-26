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Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов

Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов (5 фото)

Автор:
26 октября 2021 12:14
Сообщество : Военное
Метки: Африка   Гвинейский залив   антитеррор   вице-адмирал Кулаков   контейнеровоз   моряки   пираты   
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Завидев вертолет с морпехами, чернокожие разбойнички тут же дали стрекача.

Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" предотвратил попытку захвата панамского контейнеровоза MSC Lucia у берегов западного побережья Африки. Российский БПК получил сигнал бедствия от закрывшегося в машинном отделении экипажа гражданского судна, когда вооруженные автоматами пираты Гвинейского залива уже поднялись на борт "Люции". Но благодаря оперативным действиям российских моряков ни экипаж, ни ценный груз не пострадали.

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Получив сигнал бедствия, моряки подняли в воздух вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты и стремительно вылетели на место ЧП. Встречаться с российской группой антитеррора пиратом не захотелось, и только завидев на горизонте винтокрылую машину, они покинули сухогруз.


"При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега", - сообщили в Минобороны.

После прибытия Ка-27ПС облетел судно и высадил на борт группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

Дальний поход "Вице-адмирала Кулакова" начался 28 июня. За время антипиратской вахты российский моряки впервые отогнали разбойников от панамского контейнеровоза, обычно им приходится заниматься более скучной деятельностью - досмотром гражданских судов.

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Метки: Африка   Гвинейский залив   антитеррор   вице-адмирал Кулаков   контейнеровоз   моряки   пираты   
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25k
Батончик с маком Час назад
Протащили бы под килем или заставили прогуляться по доске. Ну или хотя бы ноги оторвали и приделали деревяшки, чтоб стали похожи на пиратов.
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Жорик 15 минут назад
суровый пират. Два таких движка на одном румпеле ворочать...
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204
Максим Максимов Полчаса назад
морпехам надо было сначала прошить лодочку парой-тройкой очередей из крупного калибра, а потом просто зависнуть над лодочкой. И всё. как говорится НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА
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55k
parallax Полчаса назад
Если фото лодки пиратов оригинальное, то судя по обилию пустых канистр, они всего лишь хотели стрельнуть немного горючки.
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40k
Войнов Полчаса назад
Дано пора принять международное соглашение о том, что пиратов гасить любыми способами, даже самыми антигуманными. Сразу все утихнет. А то даже вооруженное сопровождение только стреляет в сторону пиратов при их приближении.
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Hunde Beißer2 Час назад
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323
Мурчелло Hunde Beißer2 Час назад
Шея не сломается?Переживаю за тебя.
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