Российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов

Получив сигнал бедствия, моряки подняли в воздух вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты и стремительно вылетели на место ЧП. Встречаться с российской группой антитеррора пиратом не захотелось, и только завидев на горизонте винтокрылую машину, они покинули сухогруз.





"При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега", - сообщили в Минобороны.