Тут тебе не там

В Воронеже пассажиры маршрутки стали убеждать ехавшего с ними негра надеть маску, упирая на то, что в городе сложная обстановка с заболеваемостью. "Ты бы маску надел". У африканца маска была, только на подбородке. Он наотрез отказывался её надевать-мне трудно через неё дышать. "Ты надевай маску. И не шуми. Здесь ваших БЛМ нету"...