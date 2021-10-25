В Воронеже пассажиры маршрутки стали убеждать ехавшего с ними негра надеть маску, упирая на то, что в городе сложная обстановка с заболеваемостью. "Ты бы маску надел". У африканца маска была, только на подбородке. Он наотрез отказывался её надевать-мне трудно через неё дышать. "Ты надевай маску. И не шуми. Здесь ваших БЛМ нету"...
Ну а дальше слово за слово - сопли на щеку. К перепалке подтянулись другие пассажиры. Инцидент набирал обороты. В какой то момент африканец приборзел и нанес удар в нос пассажиру. И получил ответку.
В итоге негра выставили из маршрутки: "тут тебе не там".
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Что называется-обе стороны "хороши". Классическая разборка. Только цвет кожи одной из сторон усугубил накал противостояния "масочники\антимасочники".
Гости обнаглели в хлам. Не можешь через маску дышать в России, дыши не выходя из Африки.
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Скорее нигера поставят на колени, а то и раком...
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