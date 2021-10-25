Тут тебе не там

FISHKINET
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой... 15 счастливчиков, которым улыбнулась удача 15 счастливчиков, которым улыбнулась удача О встречах с НЛО рассказал заслуженный пилот России О встречах с НЛО рассказал заслуженный пилот России Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь советского генерала-майора авиации Покоевого Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь... Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до... "Тушила" "Тушила" Короткий и содержательный разговор охранника с нарушителем общественного порядка Короткий и содержательный разговор охранника с нарушителем... Похоже на то, что граждан страны можно поздравить с возрождением народной милиции* Похоже на то, что граждан страны можно поздравить с возрождением... Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его ролики в Instagram Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его... В Омске парень спас застрявшего в окне кота В Омске парень спас застрявшего в окне кота В Париж! В Париж! В Париж! В Париж! Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота Незрячая девочка покорила зрителей и судей вокального шоу Незрячая девочка покорила зрителей и судей вокального шоу Выбежавшая на трассу девушка сбила велогонщика на финишной прямой Выбежавшая на трассу девушка сбила велогонщика на финишной прямой Не позавидуешь: на что жалуются депутаты Госдумы при зарплате почти в 500 тысяч рублей Не позавидуешь: на что жалуются депутаты Госдумы при зарплате... Каков поп, таков и приход: о проблемах образования Каков поп, таков и приход: о проблемах образования Как изменились актеры фильма Смертельная Битва Как изменились актеры фильма Смертельная Битва Интересные факты о жизни рабов на древних галерах Интересные факты о жизни рабов на древних галерах
Тут тебе не там

Тут тебе не там (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 октября 2021 15:53
Метки: blm   маска   надень   
2143
2
2

В Воронеже пассажиры маршрутки стали убеждать ехавшего с ними негра надеть маску, упирая на то, что в городе сложная обстановка с заболеваемостью. "Ты бы маску надел". У африканца маска была, только на подбородке. Он наотрез отказывался её надевать-мне трудно через неё дышать. "Ты надевай маску. И не шуми. Здесь ваших БЛМ нету"...


Ну а дальше слово за слово - сопли на щеку. К перепалке подтянулись другие пассажиры. Инцидент набирал обороты. В какой то момент африканец приборзел и нанес удар в нос пассажиру. И получил ответку.


В итоге негра выставили из маршрутки: "тут тебе не там".


Что называется-обе стороны "хороши". Классическая разборка. Только цвет кожи одной из сторон усугубил накал противостояния "масочники\антимасочники".


Гости обнаглели в хлам. Не можешь через маску дышать в России, дыши не выходя из Африки.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: blm   маска   надень   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
212k
Барон Мюнхгаузен. 10 часов назад
М-да, здесь перед нигерами на колени вставать не будут.
Скорее нигера поставят на колени, а то и раком...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Алексей 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
807
Alex 4 часа назад
негр вообще не зассал переть против всей маршрутки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
На_ник 5 часов назад
Депортировать обезьяну!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk 6 часов назад
что за идиоты негра назвали афроамериканцем? он Америку только на картинках видел, если хотите быть похожим на американских толерастов - называйте негра афророссиянином
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
BenderRodriguez 6 часов назад
Надо признать, что негрила духовитый попался. Пер один на всю маршрутку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Andrey 7 часов назад
эх ,еще б с хачами так научились !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Безроду Безплемени 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Kungs 9 часов назад
По мне так с негров ещё больший спрос. За их крайне гадкое поведение в тех же Штатах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 9 часов назад
Иван, ну как же так... Ну просматривай предыдущее... Ну не новость здесь уже...

https://old.fishki.net/3983123-afrikanec-podralsja-s-passazhirami-avtobusa-v-voronezhe.htmlhttps://old.fishki.net/3983123-afrikanec-podralsja-s-passazhirami-avtobusa-v-voronezhe.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Дмитр Стар 9 часов назад
ну наш чувак в табло вполне заслуженно получил. негр молодец.пассажиры бараны. печально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Dobry vojak Svejk 10 часов назад
Нигер телевизора насмотрелся ? Страну перепутал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Booka1a 11 часов назад
я хз, езжу в Москву из подмосковья на работу, у нас уже год 99% без масок и всем похер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 11 часов назад
Баян. Но негр вхлам охренел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Польские фанаты освистали вставших на одно колено английских футболистов Польские фанаты освистали вставших на одно колено английских футболистов Неотложка от BLM: шустро и беспардонно Неотложка от BLM: шустро и беспардонно Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже "А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски "А как мне в ней дышать?": пассажир на авиарейсе из Ларнаки устроил скандал из-за маски Российскому пловцу не дали надеть на награждение маску с котиками Российскому пловцу не дали надеть на награждение маску с котиками
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1839290



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Знакомые вещи под другим углом
1
62
Знакомые вещи под другим углом
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ
4
465
Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и...
Набирающие популярность
Ереванский Автозавод: какие машины выпускало знаменитое советское предприятие
0
12
Ереванский Автозавод: какие машины выпускало знаменитое советское предприятие
Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
0
44
Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#фильм#история#познавательно#в мире#животные#авто аварии#автомобили#комментарии
#Юмор#люди#кино#фотографии#спорт#аварии#картинки#подборка#дети#приколы
#интересно#Ynews#прикол#новости#Россия#дтп#СССР#актеры#искусство#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться