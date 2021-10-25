Путин рекомендовал запретить работу общепита ночью

Президент России Владимир Путин порекомендовал региональным властям ограничить работу кафе и ресторанов с 23 до 6 утра. Также президент предложил запретить проведение массовых мероприятий в это время.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства 20 октября, уточняет ТАСС.
"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00", - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.
Принятие этих мер носит рекомендательный характер. Другими словами - главы регионов сами решают, вводить ли этот запрет или нет.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - уточняется в перечне поручений.
Как вы считаете, чиновники прислушаются к "рекомендации"?
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Вот прилечу я издалека ночью в город, захочу пожрать, а мне скажут "фиг, терпи до 6 утра, Вождь сказал что ночью нефиг жрать"
А если совсем серьёзно: у Президента страны что нет других занятий кроме как заниматься временем работы мест питания в стране? Вот в стране других задач и проблем не осталось?
Хрен с ними,с "общественными мероприятиями" , но с 23:00 и до 6:00 люди тоже жрать хотят !!!
Просто таким образом снижается в процентном соотношении риск подхватить заразу .
Но Вы ведь и так это знаете , Вам бы лишний раз "обнулёныша" приплести .....
А какую заразу привитые бояться подхватить?