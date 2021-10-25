Путин рекомендовал запретить работу общепита ночью

Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства 20 октября, уточняет ТАСС.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00", - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Принятие этих мер носит рекомендательный характер. Другими словами - главы регионов сами решают, вводить ли этот запрет или нет.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - уточняется в перечне поручений.

Как вы считаете, чиновники прислушаются к "рекомендации"?