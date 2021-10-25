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Путин рекомендовал запретить работу общепита ночью

Путин рекомендовал запретить работу общепита ночью (1 фото)

Автор:
25 октября 2021 11:22
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   Россия   закрытие кафе   интересное   кафе   ресторнаы   фото   
872
1

Президент России Владимир Путин порекомендовал региональным властям ограничить работу кафе и ресторанов с 23 до 6 утра. Также президент предложил запретить проведение массовых мероприятий в это время.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства 20 октября, уточняет ТАСС.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00", - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Принятие этих мер носит рекомендательный характер. Другими словами - главы регионов сами решают, вводить ли этот запрет или нет.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", - уточняется в перечне поручений.

Как вы считаете, чиновники прислушаются к "рекомендации"?


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Метки: Ynews   Россия   закрытие кафе   интересное   кафе   ресторнаы   фото   
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29  комментариев
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Запретить Ночную Хоккейную Лигу.
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3k
Хойти-Тойти 4 минуты назад
Вообще не понимаю чем отличается питание днём и ночью. Вирус боится дневного света, а ночью выходит на охоту? Бред какой-то.
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330
Мурчелло Хойти-Тойти Минуту назад
По вечерам некоторые превращаются в дол.бо.е.бов.
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−39
наместник 5 минут назад
моль
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5k
kleyman Полчаса назад
Да и хрен с ним, все равно по ресторациям ходить денег нет. Вот если запретят курьерскую доставку ночью, это да, печалька.
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18k
sanchesS80 Полчаса назад
И чем ему питание ночью то не понравилось?
Вот прилечу я издалека ночью в город, захочу пожрать, а мне скажут "фиг, терпи до 6 утра, Вождь сказал что ночью нефиг жрать"

А если совсем серьёзно: у Президента страны что нет других занятий кроме как заниматься временем работы мест питания в стране? Вот в стране других задач и проблем не осталось?
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562
Карл Такойто Полчаса назад
Что за вопрос? Прислушаются ли
Наперегонки сейчас под козырек будут брать,а кто не ,, прислушается,, того возьмут на карандаш как ,,неблагонадежного,, ибо такова система
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1k
Vasiliy 39 минут назад
Ага, давайте вообще на только час разрешим, пусть люди плотнее сбиваются в кучу
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851
Ольга 49 минут назад
Правильно. А можно еще ввести комендантский час.
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10k
Alex 56 минут назад
Кстати, массовые мероприятия разрешены, если их проведение согласовано с властями. Видимо, властям подчинён и КВ. И, как всегда, Путин будет нипричём: он же не запретил, а просто рекомендовал.
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126
Chuchelo Patamkovoe Час назад
Вот он рассадник всех бед - общепит.
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
Типа ночью вирус ковида опаснее? Ну впрочем алкоголь ночью, судя по запрету на его продажу после 23, тоже становится ядренее…
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1k
-(0)_(0)- Час назад
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1k
-(0)_(0)- Час назад
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1k
-(0)_(0)- Час назад
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18k
KOSTELLO Час назад
По темным улицам летит НОЧНОЙ ДОЖОР!
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21k
Андрей Иванов Час назад
Ночью же вирусы более активны, всем известно
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11k
кира 2 часа назад
А есть разница, когда заразился; днем или ночью?
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506
vijilante 2 часа назад
Дурррак что-ли ?!
Хрен с ними,с "общественными мероприятиями" , но с 23:00 и до 6:00 люди тоже жрать хотят !!!
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3k
Ivan 2 часа назад
Бункерный обнуленыш решил, что вечерами вирус активнее убивает людей, пока врачи спят?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Жрать ночью - это очень опасно для здоровья. Могут напасть мигранты-центральноазиаты и побить. Лучше уж сидеть дома.
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