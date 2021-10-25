Двое парашютистов столкнулись в воздухе и упали в море

Очевидец снял на видео, как два парашюта столкнулись в воздухе и переплелись, после чего стали стремительно падать вниз.





Сообщается, что во время падения у девушки-спортсменки запал язык и она стала задыхаться, однако спасатели сумели ей помочь. Сейчас пострадавшие находятся в местной клинике. Их жизни ничего не угрожает.



