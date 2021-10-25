Двое парашютистов столкнулись в воздухе и упали в море

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ЧП произошло во время фестиваля в турецкой Олюденизе. Одной из выступавших была украинская спортсменка Мария Процюк.
Очевидец снял на видео, как два парашюта столкнулись в воздухе и переплелись, после чего стали стремительно падать вниз.
Сообщается, что во время падения у девушки-спортсменки запал язык и она стала задыхаться, однако спасатели сумели ей помочь. Сейчас пострадавшие находятся в местной клинике. Их жизни ничего не угрожает.
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