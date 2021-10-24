FISHKINET
Сообщество Криминал 896 постов • 274 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Полицейский из Воронежа угнал автомобиль подозреваемого наркодиллера

Полицейский из Воронежа угнал автомобиль подозреваемого наркодиллера (2 фото)

Автор:
24 октября 2021 21:56
Сообщество : Криминал
Метки: автоугон   воронеж   кража авто   криминал   полицейский беспредел   соучастие   
1374
2
Старший лейтенант Антон Зубарев украл ключ от Audi A4 во время обыска квартиры мужчины, который проходил по делу об обороте наркотиков.
После окончания следственных мерроприятий лейтенант попросил друга перегнать автомобиль в другое место. Приятель полицейского просьбу друга выполнил, однако ему это показалось подозрительным. После недолгих раздумий мужчина обратился в полицию. В тот же день поступило заявление об угоне от владелицы машины.
Как выяснилось, Audi A4 принадлежит матери девушки, которая сожительствовала с подозреваемым наркодиллером. Стоимость угнанного автотранспорта оценивается в один миллион рублей. Имя друга, перегнавшего автомобиль и позже заявившего о подозрительной просьбе Зубарева не сообщается. Впрочем, у старшего лейтенанта будет время подумать о том, есть ли у него друзья и как жить дальше, ведь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет за совершенное преступление
Это не первый случай, когда полицейские крадут вещи. Нашумевшая история об участковом, который украл документы на квартиру у старушки тому подтверждение. В начале октября текущего года сотрудница правоохранительных органов украла ювелирное изделие у задержанной женщины. Женщину задержали за то, что она скрылась с места ДТП и после досмотра ее личные вещи изъяли. Однако после допроса, когда вещи вернули, золотого браслета не обнаружилось. Выяснилось, что его украла 42-летняя полицейская Анна Василькевич, которая дежурила в тот день. Василькевич свою вину отрицать не стала и вернула украденную вещь. Ее уволили. Возникает вопрос, а кому тогда доверять, если полиция занимается таким беспределом? Как контролировать сохранность личных вещей, если придется обратиться в полицию?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: автоугон   воронеж   кража авто   криминал   полицейский беспредел   соучастие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ПравдоРуб 2 часа назад
Вот это вообще писдец!
.
https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/07/06/1790652.htmlhttps://m.rosbalt.ru/moscow/2019/07/06/1790652.html

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
275
комнатный сибиряк 3 минуты назад
Так барыгу то хоть арестовали или у него крыша покруче?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Toxictofa 37 минут назад
Мне кажется, все гораздо проще - наркодиллер откупился от мента аудюхой своей девушки, чтобы тот не взял его за жопу.
А девушке естественно забыл сказать. Да и девушка тоже вызывает подозрения.
Но это всего лишь моя гипотеза...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
889
Довер Иванович 45 минут назад
А что удивительного? В органы в основном за этим и идут, щас мало наверно кто идет служить по идейным соображениям да и службой уже это не считается больше на работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386
SilentBob 2 часа назад
НЕТ У НЕГО БОЛЬШЕ ДРУЗЕЙ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Давайте подождем принятия решения по заявлению владелицы авто
если авто использовался наркокурьером для перевозки наркоты к местам закладок, то само транспортное средство может быть признано вещдоком по уголовному делу
Что значит "перегнать в другое место" ????
Другое место - охраняемая стоянка на территории УВД, куда помещаются арестованные авто ?
Теща была не в курсе, для чего используется авто ?
И теперь негодуе ?
Аффтор поста постарался накинуть говна на вентилятор ?
А К НАРКОДИЛЕРУ У АВТОРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ, ЧТО СМЕРТЬЮ ТОРГУЕТ ???????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Объект реальности 3 часа назад
преступный мир, волчьи законы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk 3 часа назад
полиция защищает интересы государства, и свои личные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михалыч 3 часа назад
диллер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев В Воронеже неизвестные пробрались в приют для собак и жестоко убили часть постояльцев Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге Врач и четыре медсестры задержаны за фиктивные вакцинации Covid-19 в Санкт-Петербурге "Маньяк вернулся?": в Орске нашли чемодан с расчлененным трупом женщины "Маньяк вернулся?": в Орске нашли чемодан с расчлененным трупом женщины Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже Африканец подрался с пассажирами автобуса в Воронеже
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4599



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 приколов нашего детства: мы развлекались как могли
1
166
20 приколов нашего детства: мы развлекались как могли
Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала
2
75
Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
0
17
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
Непростительные ошибки визажистов
0
21
Непростительные ошибки визажистов
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#история#СССР#картинки#страна#прикольные#кухня#искусство#кулинария
#интересно#люди#животные#познавательно#фотографии#gif#как приготовить#роль#комментарии#новости
#фото#фильм#кино#подборка#актеры#приколы#Рецепт#воронеж#криминал#ретро

На что жалуетесь?

Вернуться