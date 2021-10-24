Полицейский из Воронежа угнал автомобиль подозреваемого наркодиллера

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Старший лейтенант Антон Зубарев украл ключ от Audi A4 во время обыска квартиры мужчины, который проходил по делу об обороте наркотиков.
После окончания следственных мерроприятий лейтенант попросил друга перегнать автомобиль в другое место. Приятель полицейского просьбу друга выполнил, однако ему это показалось подозрительным. После недолгих раздумий мужчина обратился в полицию. В тот же день поступило заявление об угоне от владелицы машины.
Как выяснилось, Audi A4 принадлежит матери девушки, которая сожительствовала с подозреваемым наркодиллером. Стоимость угнанного автотранспорта оценивается в один миллион рублей. Имя друга, перегнавшего автомобиль и позже заявившего о подозрительной просьбе Зубарева не сообщается. Впрочем, у старшего лейтенанта будет время подумать о том, есть ли у него друзья и как жить дальше, ведь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет за совершенное преступление
Как выяснилось, Audi A4 принадлежит матери девушки, которая сожительствовала с подозреваемым наркодиллером. Стоимость угнанного автотранспорта оценивается в один миллион рублей. Имя друга, перегнавшего автомобиль и позже заявившего о подозрительной просьбе Зубарева не сообщается. Впрочем, у старшего лейтенанта будет время подумать о том, есть ли у него друзья и как жить дальше, ведь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет за совершенное преступление
Это не первый случай, когда полицейские крадут вещи. Нашумевшая история об участковом, который украл документы на квартиру у старушки тому подтверждение. В начале октября текущего года сотрудница правоохранительных органов украла ювелирное изделие у задержанной женщины. Женщину задержали за то, что она скрылась с места ДТП и после досмотра ее личные вещи изъяли. Однако после допроса, когда вещи вернули, золотого браслета не обнаружилось. Выяснилось, что его украла 42-летняя полицейская Анна Василькевич, которая дежурила в тот день. Василькевич свою вину отрицать не стала и вернула украденную вещь. Ее уволили. Возникает вопрос, а кому тогда доверять, если полиция занимается таким беспределом? Как контролировать сохранность личных вещей, если придется обратиться в полицию?
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https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/07/06/1790652.htmlhttps://m.rosbalt.ru/moscow/2019/07/06/1790652.html
А девушке естественно забыл сказать. Да и девушка тоже вызывает подозрения.
Но это всего лишь моя гипотеза...
если авто использовался наркокурьером для перевозки наркоты к местам закладок, то само транспортное средство может быть признано вещдоком по уголовному делу
Что значит "перегнать в другое место" ????
Другое место - охраняемая стоянка на территории УВД, куда помещаются арестованные авто ?
Теща была не в курсе, для чего используется авто ?
И теперь негодуе ?
Аффтор поста постарался накинуть говна на вентилятор ?
А К НАРКОДИЛЕРУ У АВТОРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ, ЧТО СМЕРТЬЮ ТОРГУЕТ ???????
не в форменной одежде был ?
так опера всегда по-гражданке работают
а ты. вижу, любишь