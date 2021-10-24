Полицейский из Воронежа угнал автомобиль подозреваемого наркодиллера

После окончания следственных мерроприятий лейтенант попросил друга перегнать автомобиль в другое место. Приятель полицейского просьбу друга выполнил, однако ему это показалось подозрительным. После недолгих раздумий мужчина обратился в полицию. В тот же день поступило заявление об угоне от владелицы машины.

Как выяснилось, Audi A4 принадлежит матери девушки, которая сожительствовала с подозреваемым наркодиллером. Стоимость угнанного автотранспорта оценивается в один миллион рублей. Имя друга, перегнавшего автомобиль и позже заявившего о подозрительной просьбе Зубарева не сообщается. Впрочем, у старшего лейтенанта будет время подумать о том, есть ли у него друзья и как жить дальше, ведь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет за совершенное преступление