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Скончался режисер «Особенностей национальной охоты»

Скончался режисер «Особенностей национальной охоты» (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 16:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Рогожкин   Особенностей национальной охоты   видео   режисер   скончался   
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На 73 году ушел из жизни советский и российский режиссер, на чьих фильмах и сериалах выросло не одно поколение зрителей.

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Метки: Александр Рогожкин   Особенностей национальной охоты   видео   режисер   скончался   
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14  комментариев
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9k
kaboza 2 часа назад
Светлая память, ДОБРЫЕ ФИЛЬМЫ, у меня когда на телеке особенности включаються, пульт выключается.
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4k
NeDron 24 минуты назад
"Кукушка" для меня самый лучший его фильм. "Особенности ..." смотрю с удовольствием.
Жалко. Земля ему пухом...
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1k
Атомный Крот Полчаса назад
Жалко. Много чего запомнившегося снял.
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82k
Taras Kozalupko 36 минут назад
Хороший режиссёр, все фильмы годные.
За первую Охоту и Блокпост отдельное спасибо.
Вечная память ему!
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36k
Alex Час назад
Очень нравятся почти все его фильмы. Настоящий профессионал был
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2k
foggen2 Час назад
Зацепило из его творчества как не странно больше всего наименее разрекламированное киночудо-"Кукушка".Очень душевный и жизнеутверждающий фильм.
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90
@photoaQyn 2 часа назад
жалко, кино действительно смешное было
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Вопрос к администраторам: пост про тоже самое ниже вам чем не устроил?
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3k
Ув. Алексей Николаевич 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что будет, снова - "смерть наступила из-за последствий, вызванных перенесенной короновирусной инфекцией"...
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