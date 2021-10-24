Скончался режисер «Особенностей национальной охоты»

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На 73 году ушел из жизни советский и российский режиссер, на чьих фильмах и сериалах выросло не одно поколение зрителей.
Александр Рогожкин родился в Санкт-Петербурге в 1949 году. Когда ему было 22 года, он устроился работать художником на Ленинградском телевидении. Три года отработал как художник-декоратор на киностудии «Ленфильм» и все это время мечтал снять свое кино. В 1982-м закончил ВГИК, но свою популярность как режиссер приобрел только лишь в 1990-х годах.
Он создал серию фильмов «Особенности национальной охоты», «Кукушка», «Блокпост». Эти фильмы в своё время настоящим открытием и разошлись на цитаты.
Также Александр Владимирович был автором первых 90 серий «Улицы разбитых фонарей» и сериала «Убойная сила». На его счету было 24 фильма.
О его смерти сообщила сегодня днем кинокритик Ольга Шервуд в своей странице в Фейсбуке. Эта информация чуть позже была подтверждена и в киностудии «Ленфильм». О причинах смерти пока не известно.
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Жалко. Земля ему пухом...
За первую Охоту и Блокпост отдельное спасибо.
Вечная память ему!