Скончался режисер «Особенностей национальной охоты»

Александр Рогожкин родился в Санкт-Петербурге в 1949 году. Когда ему было 22 года, он устроился работать художником на Ленинградском телевидении. Три года отработал как художник-декоратор на киностудии «Ленфильм» и все это время мечтал снять свое кино. В 1982-м закончил ВГИК, но свою популярность как режиссер приобрел только лишь в 1990-х годах.