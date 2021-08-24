Ушёл из жизни барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс

Чарли Уоттс родился в Лондоне 2 июня 1941 года. До работы в группе Чарли Уоттс был графическим дизайнером в датском рекламном агентстве. Его семейная жизнь сложилась весьма благополучно. Чарли, в отличие от других участников группы, которые во время гастролей развлекались напропалую, был любящим супругом и никогда не изменял жене. Должно быть, поэтому и дожил до золотой свадьбы, которую они с женой Ширли Энн Шеферд отпраздновали 2014 году.

Уоттс был на два года старше Мика Джаггера, рождённого 26 июля ‎1943.