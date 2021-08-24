Ушёл из жизни барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс

В возрасте 80 лет скончался ударник легендарной британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс.
Какб этом рассказал BBC News публицист музыканта, Уоттс мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении родных и близких. Ему шёл 81-й год.
В некрологе Чарли Уоттса сообщается, что он был «любимым мужем, отцом, дедушкой и одним из величайших барабанщиков своего поколения». Там также присутствует просьба с уважением отнестись к его семье, близким друзьям и участникам коллектива в это нелёгкое для них время.
Примерно месяц назад стало известно, что барабанщик пропустит гастроли группы, так как он ещё недостаточно оправился после медицинской процедуры. Не уточнялось, какие именно процедуры проходил знаменитый ударник, однако известно, что в 2004 году он перенёс рака горла.
Чарли Уоттс вошёл в коллектив The Rolling Stones в 1963 году. Он не только аккомпанировал Джаггеру на ударных инструментах, но и занимался оформлением обложек для нескольких альбомов группы. В 2016 журнал Rolling Stone удостоил его 12-го места в списке 100 величайших барабанщиков всех времён. В подобном же рейтинге журнала Classic Rock музыкант оказался на 10-й строчке.
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Чарли Уоттс родился в Лондоне 2 июня 1941 года. До работы в группе Чарли Уоттс был графическим дизайнером в датском рекламном агентстве. Его семейная жизнь сложилась весьма благополучно. Чарли, в отличие от других участников группы, которые во время гастролей развлекались напропалую, был любящим супругом и никогда не изменял жене. Должно быть, поэтому и дожил до золотой свадьбы, которую они с женой Ширли Энн Шеферд отпраздновали 2014 году.
Уоттс был на два года старше Мика Джаггера, рождённого 26 июля 1943.
Добрая память музыканту и соболезнования родным и близким покойного.
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Это конечно пусть будет на совести журнала. Барабанщиком он был весьма посредственным, но отлично вливался в группу, не тянул на себя одеяло и не мешал. Прямо как Ринго в Beatles.
И, судя по всему, был нормальным человеком, как и все они.
Столько лет продержаться вместе и не пересраться и продолжать гастролировать далеко не каждому дано.
R.I.P.
Вколачивал гвозди в океан времени.