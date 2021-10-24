30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность"

Автор:
24 октября 2021 10:51
Иногда жизнь может дать трещину, а самооценка - упасть до нуля. Спонсор этого поста - спонтанные покупки в интернете, маркетинговые уловки торговых сетей, обман покупателей и разбитые мечты. С этим сталкивался каждый!
1. Романтическая фотосессия - в идеале и в реальной жизни
2. Не ведитесь на красивые картинки
3. А ты думала, что в сказку попала?
4. Семечки особенно удались
5. Заказывать торт нужно у проверенных людей
6. Вот это просто наглость
7. Это был торт для празднования первого дня рождения ребенка
9. В этом зоопарке тиграм не докладывают начинки в булочки!
10. Ну, человек явно старался изо всех сил
11. На сайте интернет-магазина товар всегда выглядит идеально
12. Это всего лишь фигурно уложенная яичница, что может пойти не так?
13. Ну, знаете ли, это уже перебор
14. Кот с осуждением смотрит на свою новую когтеточку
15. С высотой не угадали, а так даже похоже
16. Это должна была быть большая сковородка. Но покупать вещи в интернете так непросто...
17. А это должен был быть пакет попкорна стандартного размера
18. Ошибочка с размером вышла
19. О чем мечтаем и что получаем
20. Даже номер в гостинице - и тот на фотографиях выглядел намного круче, чем в жизни
21. Двор дома, в которого сдаются квартиры: на сайте и в реальности
22. Пара заказала портрет по фотографии к своей годовщине
25. Хотела перерисовать портрет, получилось не очень
26. Чехол для телефона с Алиэкспресса, облом 80-го уровня
27. Что заказал и что получил
28. Рабочее место в мечтах и в реальности
29. Шлем для настоящего интернетного воина
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Он бы еще до подбородка натянул штанцы.
Особенно порадовал торт для первого дня рождения ребёнка.
А потом - ой сковорода оказалась из кукольного набора, ой столик годится только для 5ти летнего....