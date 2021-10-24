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30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность"

30 обломанных надежд и горьких разочарований из серии "Ожидание и реальность" (31 фото)

Автор:
24 октября 2021 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Ожидание Vs Реальность   неудачи   неудачные покупки   обломы   ожидание и реальность   полный провал   разочарования   
1801
31
Иногда жизнь может дать трещину, а самооценка - упасть до нуля. Спонсор этого поста - спонтанные покупки в интернете, маркетинговые уловки торговых сетей, обман покупателей и разбитые мечты. С этим сталкивался каждый!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ожидание Vs Реальность   неудачи   неудачные покупки   обломы   ожидание и реальность   полный провал   разочарования   
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6  комментариев
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912
Алексей Попов Час назад
22 -нормальный портрет - я хуже рисую :-)
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7k
Elena Ki 10 минут назад
А на что рассчитывал последний? Хотел под Джима Керри закосить?
Он бы еще до подбородка натянул штанцы.
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15k
dimitr 49 минут назад
Отличная подборка.
Особенно порадовал торт для первого дня рождения ребёнка.
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25k
Max Shtirlic Час назад
Очередной пост про дибилов, которые не читают описание товара и его характеристики!!! Посмотрели на фоточку и ВАУ!!! хочу! хочу!!
А потом - ой сковорода оказалась из кукольного набора, ой столик годится только для 5ти летнего....
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