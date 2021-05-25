FISHKINET
Сообщество Юмор 12323 поста • 2647 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
40 примеров того, как нагло обманывают покупателей в Интернете

40 примеров того, как нагло обманывают покупателей в Интернете (41 фото)

Автор:
25 мая 2021 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: неудачные покупки   обломы   ожидание и реальность   онлайн-шоппинг   покупки в интернете   покупки онлайн   покупки через интернет   
465
41
Уж сколько раз твердили миру, что онлайн-шоппинг - это откровенная лотерея, и выиграете в ней, скорее всего, не вы. Конечно, речь о таких магазинах, которые якобы продают что-то хорошее и очень дешево, а уж их реклама - просто заглядение! Но по итогу вы в лучшем случае получите некачественный товар, в худшем - станете жертвой мошенников, которые попытаются украсть данные вашей банковской карты.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: неудачные покупки   обломы   ожидание и реальность   онлайн-шоппинг   покупки в интернете   покупки онлайн   покупки через интернет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
183
wr2x2 46 минут назад
главное чтобы вернуть можно было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
809
jug Полчаса назад
Часто заказываю что-то с али, но не было таких проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
3BE3DA4ET Полчаса назад
Книжка классная. Просто захватывает дух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс 42 минуты назад
Гринч - киркоров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff 46 минут назад
Тут всё норм..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как выбрать кольцо для любимой: шпаргалка для мужчин Как выбрать кольцо для любимой: шпаргалка для мужчин "Голливудская улыбка" с Амазона довела покупательницу до истерики "Голливудская улыбка" с Амазона довела покупательницу до истерики "Нафига я это купил?": неудачные покупки, обернувшиеся провалом "Нафига я это купил?": неудачные покупки, обернувшиеся провалом 19 ответов на вопрос "Надо ли всегда читать описание товара?" 19 ответов на вопрос "Надо ли всегда читать описание товара?" Шоппинг с подвохом: очень странные доставки с eBay Шоппинг с подвохом: очень странные доставки с eBay Когда реальность несколько превзошла ожидания: 25 убойных онлайн-покупок Когда реальность несколько превзошла ожидания: 25 убойных онлайн-покупок
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

521584



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
0
38
Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты
20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое
0
38
20+ интересных и редких снимков, которые переносят в прошлое
﻿
Что за зверь этот блокчейн
Что за зверь этот блокчейн
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#животные#минск#Россия#шоу бизнес#прикольные#забавно#сша
#Юмор#история#картинки#кино#новости#знаменитости#Белоруссия#в мире#позитив#Nexta
#интересно#факты#СССР#подборка#прикол#фотографии#сатира#протасевич#приколы#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться