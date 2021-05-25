40 примеров того, как нагло обманывают покупателей в Интернете

Уж сколько раз твердили миру, что онлайн-шоппинг - это откровенная лотерея, и выиграете в ней, скорее всего, не вы. Конечно, речь о таких магазинах, которые якобы продают что-то хорошее и очень дешево, а уж их реклама - просто заглядение! Но по итогу вы в лучшем случае получите некачественный товар, в худшем - станете жертвой мошенников, которые попытаются украсть данные вашей банковской карты.

0 Вот множество примеров того, как обманывают людей, которые наивно верят всему, что написано в Интернете.

1. "Прибыл мой "полноразмерный" Мьёльнир. Я все равно счастлив и не хочу портить этот важный момент" 0 Источник:

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2. "Я заказала книгу по медитации на Amazon, и на каждой странице там просто написано "Вдох" и "Выдох" 0 Источник:

3. "Увидел это онлайн и не смог устоять перед искушением" 0 Источник:

4. "Папа совершил классическую ошибку, купив что-то на Amazon, не проверив размеры. Теперь у нас есть две трехметровые лампы" 0 Источник:

5. "Купили бассейн для собак. И вот что к нам приехало" 0 Источник:

6. "Приоберала магнитные накладные ресницы. Теперь у меня такой выразительный взгляд!" 0 Источник:

7. "Заказал онлайн кроссовки, прислали только один, на правую ногу. Затем "исправились" и прислали еще два - и оба тоже на правую ногу" 0 Источник:

8. "Купил в Интернете кошачью башню, которая оказалась намного меньше, чем ожидалось. Мой кот все еще пытается быть благодарным за этот подарок" 0 Источник:

9. Мебель для хоббитов? 0 Источник:

10. "Что я заказал (слева) и то, что получил (справа)" 0 Источник:

11. "Заказала для ребенка на "Амазоне" маленького Гринча... и вуаля! 0 Источник:

12. "Магазин Etsy перепутал заказы и теперь у меня есть фартук с лицом какого-то парня" 0 Источник:

13. "Случайно купил журнальный столик в форме iPhone вместо iPhone" 0 Источник:

14. "Мама купила лесенку для собаки. Что, по ее мнению, она заказала, и то, что она получила" 0 Источник:

15. "Мой приятель заказал перчатку бесконечности на хитроумном веб-сайте, который просил всего лишь оплатить почтовые расходы" 0 Источник: "В итоге его карту клонировали и открыли на его имя кучу кредитных счетов, а через несколько недель он получил по почте вот это".

16. "Слева - это то, что моя мама заказала для наших кошек, справа - то, что пришло по почте" 0 Источник:

17. "Что мы заказали и что получили. Реальность сурова!" 0 Источник:

18. "Сегодня мне прислали 30 кг смазки вместо заказанного мною набора еды" 0 Источник:

19. "Итак, сегодня я получил свои AirPods от Amazon. Я и не знал, что они такие большие!" 0 Источник:

20. "Заказала радужную рождественскую елку высотой 1,8 м по рекламному объявлению в Facebook, и вот что получила. Давно я так не смеялась" 0 Источник:

21. "Что заказал и что получил" 0 Источник:

22. "Объявление онлайн и реальная вещь, присланная магазином по почте" 0 Источник:

23. "Его переноска размера XL прибыла с eBay сегодня" 0 Источник:

24. "Папа моей подружки отправил нам разделочную доску размера 4xl на новоселье по ошибке" 0 Источник:

25. "Что моя сестра заказала онлайн и что она получила. Ребята, я не выдумываю" 0 Источник:

26. "Выбирала онлайн кофейный столик и наткнулась вот на такой отзыв с фотографиями. Хороший столик, но обратите внимание на реальный его размер!" 0 Источник:

27. "Друг купил Apple Watch за 600 долларов на eBay. Это то, что ему прислали" 0 Источник:

28. "Жемчужины мудрости: будьте осторожны при заказе через Интернет" 0 Источник:

29. "Что-то я не понял свою последнюю покупку на Amazon" 0 Источник:

30. "Мы заказали тот торт, что слева, а получили то, что справа. Элмо видал и лучшие дни" 0 Источник:

31. "Что я заказал и что получил из интернет-магазина" 0 Источник:

32. "Заказала подушку для тела, получила подставку под запястье" 0 Источник:

33. "Купил эту красотищу на карантине за 60 долларов. Я был в восторге от того, что удалось ее заполучить, так как они были повсюду распроданы..." 0 Источник:

34. "Этот парень купил смартфон в Интернете, но получил вместо него камень" 0 Источник:

35. "Спустя 2 месяца ожидания я наконец получил свою палатку Mystery Tent" 0 Источник:

36. "Заказал несколько походных стульев со спинкой в Интернете" 0 Источник:

37. "Свекровь купила уютное одеяло из Китая. Собака для масштаба" 0 Источник:

38. "Что было заказано и что было получено. Довольно обидно" 0 Источник:

39. "Мой папа купил дрель-шуруповерт Makita онлайн. И вот что ему прислали" 0 Источник: