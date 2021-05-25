40 примеров того, как нагло обманывают покупателей в Интернете

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Уж сколько раз твердили миру, что онлайн-шоппинг - это откровенная лотерея, и выиграете в ней, скорее всего, не вы. Конечно, речь о таких магазинах, которые якобы продают что-то хорошее и очень дешево, а уж их реклама - просто заглядение! Но по итогу вы в лучшем случае получите некачественный товар, в худшем - станете жертвой мошенников, которые попытаются украсть данные вашей банковской карты.
Вот множество примеров того, как обманывают людей, которые наивно верят всему, что написано в Интернете.
1. "Прибыл мой "полноразмерный" Мьёльнир. Я все равно счастлив и не хочу портить этот важный момент"
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2. "Я заказала книгу по медитации на Amazon, и на каждой странице там просто написано "Вдох" и "Выдох"
4. "Папа совершил классическую ошибку, купив что-то на Amazon, не проверив размеры. Теперь у нас есть две трехметровые лампы"
7. "Заказал онлайн кроссовки, прислали только один, на правую ногу. Затем "исправились" и прислали еще два - и оба тоже на правую ногу"
8. "Купил в Интернете кошачью башню, которая оказалась намного меньше, чем ожидалось. Мой кот все еще пытается быть благодарным за этот подарок"
14. "Мама купила лесенку для собаки. Что, по ее мнению, она заказала, и то, что она получила"
15. "Мой приятель заказал перчатку бесконечности на хитроумном веб-сайте, который просил всего лишь оплатить почтовые расходы"
"В итоге его карту клонировали и открыли на его имя кучу кредитных счетов, а через несколько недель он получил по почте вот это".
16. "Слева - это то, что моя мама заказала для наших кошек, справа - то, что пришло по почте"
20. "Заказала радужную рождественскую елку высотой 1,8 м по рекламному объявлению в Facebook, и вот что получила. Давно я так не смеялась"
24. "Папа моей подружки отправил нам разделочную доску размера 4xl на новоселье по ошибке"
26. "Выбирала онлайн кофейный столик и наткнулась вот на такой отзыв с фотографиями. Хороший столик, но обратите внимание на реальный его размер!"
33. "Купил эту красотищу на карантине за 60 долларов. Я был в восторге от того, что удалось ее заполучить, так как они были повсюду распроданы..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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