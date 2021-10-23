В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов

FISHKINET
iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду iPhone 13 Pro на iOS 15 взломали за 1 секунду Дети семьи Соддер: одна из величайших загадок Америки Дети семьи Соддер: одна из величайших загадок Америки Мужская мода из 70-х: пожалуйста, не возвращайся Мужская мода из 70-х: пожалуйста, не возвращайся 17 актёров, которые сыграли реальных исторических личностей в известных биографических фильмах 17 актёров, которые сыграли реальных исторических личностей в... Звезды которые начали свою карьеру с кино для взрослых Звезды которые начали свою карьеру с кино для взрослых Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США очередная отмена Почему они больше не могут говорить слово "женщина": в США... Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 17 человек, которые выкладываются на работе на все 120% 17 человек, которые выкладываются на работе на все 120% Жительница Омска переезжает из железной цистерны в благоустроенную квартиру Жительница Омска переезжает из железной цистерны в благоустроенную... Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз" Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы 17 обманчивых кадров, которые собьют с толку в один момент 17 обманчивых кадров, которые собьют с толку в один момент Крупная авария на Забайкальской железной дороге Крупная авария на Забайкальской железной дороге Гифки дня Гифки дня Не общага, а хостел: 5 "модных" подмен названий для непрестижных вещей из СССР Не общага, а хостел: 5 "модных" подмен названий для непрестижных... Осторожно, клоны! В сети растет количество фейковых сайтов «Госуслуги» Осторожно, клоны! В сети растет количество фейковых сайтов... Почему в американских судах чаще делают зарисовки, а не фотографии? Почему в американских судах чаще делают зарисовки, а не фотографии?
В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов

В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов (4 фото)

Автор:
23 октября 2021 15:20
Метки: Козёл ты   Продажная   судья   
507
4
Видимо что-бы они могли на них ,подвозить следующих кандидатов на береты.
А чего добился ты?

Авторский пост

Метки: Козёл ты   Продажная   судья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Эти макаки открыто, напоказ и нагло глумятся над Роиссей, купая стадо овец в шампанском.

А нам - кредиты на отопление и макарошки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
2k
Frank Borman Минуту назад
Россия стремительно возвращается в славные времена царя-батюшки, в 19й век. А тогда была Дикая дивизия, состоявшая сплошь из горцев Кавказа. Были и казаки. Казаков всегда звали, когда людишки начинали бунтовать против власти. Нагайками они быстро наводили порядок. Так что все нормально - верные псы власти получили свои краповые береты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kiber 39 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Vargard 39 минут назад
Действительно чегоб за наши налоги не порадовать россиян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
DoctorBetruger 47 минут назад
Нагибают как хотят... Или покупают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
konstantinkaz2016 58 минут назад
Какая то странная схема: ИНСТРУКТОРЫ поехали принимать экзамены, а не наоборот.
На мой взгляд это дискредитация росс.армии, глядя на прогнувшихся под чеченов чинуш, таможни и полиции, у народа надежда была на армию, что она защитит. Теперь и армию продали чеченам. Е*анный стыд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Dobryk Час назад
Одного не пойму... никто из них не работает в Чечне а бабосами раскидываются буд-то Арабские Эмираты... дальше не могу писать... дальше один мат!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Alex Час назад
Только береты липовые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk Час назад
аллах кому надо даёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rider2 Час назад
А почему краповый берет с наклоном на правую сторону, когда у всех на левую?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−88
Mosgaz Час назад
Тююю, этим краповым беретом подтереться только можно. Ещё когда Димасу его вручили, уже можно выкидывать его. Как всегда продали символ мужества и чести....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Михайло Потапыч Час назад
Хватит носиться уже с этими гестповскими шапочками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Anton Poldnev Час назад
Дотационный регион, чё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
С выводом (если факты подтверждаются) согласен, но выбешивает подобное построение фраз:
"...ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ очевидцы сообщают, что ЯКОБЫ Кадыров пообещал..."
Это, плять, как понимать ее, мать ее?
Очевидцев реально нет, но автор предположил, что они должны быть? И эти существующие только в предположениях автора очевидцы и сами, сцуко, не уверены, обещал что-то Кадыров или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Нанук Паналык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62491



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20+ фактов о фильме «Форрест Гамп»
3
90
20+ фактов о фильме «Форрест Гамп»
В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом
0
59
В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом
Набирающие популярность
"Креатив дня": в ГИБДД сняли ролик по мотивам сериала "Игра в кальмара"
0
14
"Креатив дня": в ГИБДД сняли ролик по мотивам сериала "Игра в кальмара"
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
4
45
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#история#Рецепт#как приготовить#приколы#Украина#дтп#СССР
#интересно#подборка#люди#Россия#автомобили#в мире#смешные#аварии#картинки#фотографии
#фото#животные#сша#прикол#автомир#кино#прикольные#вкусно#новости#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться