В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов

А вот описание тех героических событий от очевидца.



Через несколько часов после первой публикации источник Александра Коца сообщил, что инцидент с дракой произошел не в ставропольском учебном центре, а в Грозном, куда для принятия экзамена приехали инструкторы.



"Это наши инструкторы с "Витязя" поехали в Грозный, в Грозном принимали [экзамен] у чеченцев. Они даже на марше загружали бойцов, вывозили вперед на "Урале", высаживали их, и те дальше бежали. Эти, наши, говорят: "Вы что, совсем, что ли, охренели?" Они их опять в "Урал" сажают, опять увезут километра за полтора и тупо высаживают. Отдыхать давали… Наши их давай снимать, все те в драку полетели. Там такое творилось. На "двухсотку" (вероятно, речь идет о внедорожниках Toyota Land Cruiser 200. – Прим. ред.) садили, увозили вперед. И пока здесь драка на "двухсотках", на "Мерседесах" туда, вперед увозят… Такого просто еще не было… Это смех над беретом, это просто смех. Издевательство. Именно в краповый берет плевок", – говорит на аудиозаписи один из бойцов спецназа.



Он уточняет, что всего было около 20 инструкторов и порядка 200 бойцов подразделений из Чечни. В ходе конфликта досталось и генералу Семиляку, на которого "наехали" и "послали".