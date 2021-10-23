В Чечне подарили автомобили обладателям краповых беретов

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Видимо что-бы они могли на них ,подвозить следующих кандидатов на береты.
А чего добился ты?
А чего добился ты?
16 октября на своей странице в "ВКонтакте" главный спецназовец Чечни,профессор Рамзан Кадыров поздравил семерых чеченских спецназовцев с получением крапового берета.
Среди них – командир ОМОН Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев и командир группы быстрого реагирования СОБР "Терек" Сайди Лорсанкаев, бойцы моторизованного полка "Север" имени Ахмата Кадырова и батальона "Юг" Грозненского соединения Росгвардии.
Всемим были вручены ключи от автомобилей премиум класса.
Среди них – командир ОМОН Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев и командир группы быстрого реагирования СОБР "Терек" Сайди Лорсанкаев, бойцы моторизованного полка "Север" имени Ахмата Кадырова и батальона "Юг" Грозненского соединения Росгвардии.
Всемим были вручены ключи от автомобилей премиум класса.
А вот описание тех героических событий от очевидца.
Через несколько часов после первой публикации источник Александра Коца сообщил, что инцидент с дракой произошел не в ставропольском учебном центре, а в Грозном, куда для принятия экзамена приехали инструкторы.
"Это наши инструкторы с "Витязя" поехали в Грозный, в Грозном принимали [экзамен] у чеченцев. Они даже на марше загружали бойцов, вывозили вперед на "Урале", высаживали их, и те дальше бежали. Эти, наши, говорят: "Вы что, совсем, что ли, охренели?" Они их опять в "Урал" сажают, опять увезут километра за полтора и тупо высаживают. Отдыхать давали… Наши их давай снимать, все те в драку полетели. Там такое творилось. На "двухсотку" (вероятно, речь идет о внедорожниках Toyota Land Cruiser 200. – Прим. ред.) садили, увозили вперед. И пока здесь драка на "двухсотках", на "Мерседесах" туда, вперед увозят… Такого просто еще не было… Это смех над беретом, это просто смех. Издевательство. Именно в краповый берет плевок", – говорит на аудиозаписи один из бойцов спецназа.
Он уточняет, что всего было около 20 инструкторов и порядка 200 бойцов подразделений из Чечни. В ходе конфликта досталось и генералу Семиляку, на которого "наехали" и "послали".
Через несколько часов после первой публикации источник Александра Коца сообщил, что инцидент с дракой произошел не в ставропольском учебном центре, а в Грозном, куда для принятия экзамена приехали инструкторы.
"Это наши инструкторы с "Витязя" поехали в Грозный, в Грозном принимали [экзамен] у чеченцев. Они даже на марше загружали бойцов, вывозили вперед на "Урале", высаживали их, и те дальше бежали. Эти, наши, говорят: "Вы что, совсем, что ли, охренели?" Они их опять в "Урал" сажают, опять увезут километра за полтора и тупо высаживают. Отдыхать давали… Наши их давай снимать, все те в драку полетели. Там такое творилось. На "двухсотку" (вероятно, речь идет о внедорожниках Toyota Land Cruiser 200. – Прим. ред.) садили, увозили вперед. И пока здесь драка на "двухсотках", на "Мерседесах" туда, вперед увозят… Такого просто еще не было… Это смех над беретом, это просто смех. Издевательство. Именно в краповый берет плевок", – говорит на аудиозаписи один из бойцов спецназа.
Он уточняет, что всего было около 20 инструкторов и порядка 200 бойцов подразделений из Чечни. В ходе конфликта досталось и генералу Семиляку, на которого "наехали" и "послали".
"Семиляк сам увел типа (жаргонное выражение – неизвестного, подозрительного человека. – Прим. ред.), отвел в сторонку, когда все закончилось, поставил обратно в строй его. И все, дальше пошел. Семиляк чудил по-страшному. Чисто из-за политики, ну и из-за своего места печется, за бабки. Не знаю, что они там ему пообещали. Прогнулся жестко за них", – говорит автор другого аудиосообщения.
Также предполагаемые очевидцы сообщают, что якобы Кадыров пообещал каждому успешно прошедшему испытания по миллиону рублей. Активное участие в конфликте, по данным СМИ, принял бывший командир отряда СОБР "Терек", ныне курирующий силовой блок вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов. На месте, говорится в аудиосообщениях, присутствовал и "племянник Кадырова". Вероятно, речь идет о командире учебно-тренировочного центра "Терека" Абдул-Кериме Кадырове – двоюродном брате главы Чечни по отцовской линии.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил "Известиям", что никакого конфликта не было, "это всего лишь эмоции, а победил, как всегда, сильнейший. С чем команду-победителя мы и поздравляем".
Также предполагаемые очевидцы сообщают, что якобы Кадыров пообещал каждому успешно прошедшему испытания по миллиону рублей. Активное участие в конфликте, по данным СМИ, принял бывший командир отряда СОБР "Терек", ныне курирующий силовой блок вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов. На месте, говорится в аудиосообщениях, присутствовал и "племянник Кадырова". Вероятно, речь идет о командире учебно-тренировочного центра "Терека" Абдул-Кериме Кадырове – двоюродном брате главы Чечни по отцовской линии.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил "Известиям", что никакого конфликта не было, "это всего лишь эмоции, а победил, как всегда, сильнейший. С чем команду-победителя мы и поздравляем".
Любопытно, что одно из крупнейших российских госмедиа – РИА Новости – выпустило новость о драке под кричащим заголовком "Они наврали: шокирующая правда о драке спецназа с кавказцами из-за краповых беретов", но затем изменили его на более нейтральный. Изначальный заголовок остался в кэше.
Руководство Росгвардии действительно пыталось замять конфликт, на условиях анонимности рассказал соавтор проекта военных новостей с позывным "500-й".
"К нам лично обратились читатели, являющиеся бойцами нескольких подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии. Вникнув в ситуацию и оценив произошедшее, мы приняли участие в освещении конфликта. Также мне стало известно, что руководство Росгвардии прикладывало усилия, чтобы замять скандал в сети, не говоря уже о конфликте внутри войск. Наутро после публикации я прочел более 250 сообщений от причастных к службе людей, и все они были солидарны с возмущенными бойцами", – говорит собеседник.
Собеседник подтверждает, что конфликт действительно был, о чем свидетельствуют и несколько опубликованных видеозаписей.
"Судить о подготовке поздравлений Росгвардии по Чечне я не могу, так как не являюсь объективным оценщиком, но если принимать во внимание подобные ситуации, то можно сказать о том, что подготовка ниже, чем по другим регионам. Контрольное упражнение по штурму здания было завалено, о чем свидетельствует видеозапись. Судья заявил о снятии участника, после чего налетела толпа и начала воздействовать на судейское решение. Остальные бойцы смеялись и закрывали лицо рукой, пока другая сторона радовалась такой победе", – говорит эксперт.
Вообщем судья продажная! Козёл ты!
Руководство Росгвардии действительно пыталось замять конфликт, на условиях анонимности рассказал соавтор проекта военных новостей с позывным "500-й".
"К нам лично обратились читатели, являющиеся бойцами нескольких подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии. Вникнув в ситуацию и оценив произошедшее, мы приняли участие в освещении конфликта. Также мне стало известно, что руководство Росгвардии прикладывало усилия, чтобы замять скандал в сети, не говоря уже о конфликте внутри войск. Наутро после публикации я прочел более 250 сообщений от причастных к службе людей, и все они были солидарны с возмущенными бойцами", – говорит собеседник.
Собеседник подтверждает, что конфликт действительно был, о чем свидетельствуют и несколько опубликованных видеозаписей.
"Судить о подготовке поздравлений Росгвардии по Чечне я не могу, так как не являюсь объективным оценщиком, но если принимать во внимание подобные ситуации, то можно сказать о том, что подготовка ниже, чем по другим регионам. Контрольное упражнение по штурму здания было завалено, о чем свидетельствует видеозапись. Судья заявил о снятии участника, после чего налетела толпа и начала воздействовать на судейское решение. Остальные бойцы смеялись и закрывали лицо рукой, пока другая сторона радовалась такой победе", – говорит эксперт.
Вообщем судья продажная! Козёл ты!
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А нам - кредиты на отопление и макарошки.
На мой взгляд это дискредитация росс.армии, глядя на прогнувшихся под чеченов чинуш, таможни и полиции, у народа надежда была на армию, что она защитит. Теперь и армию продали чеченам. Е*анный стыд!
Очередной артист - певец?
"...ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ очевидцы сообщают, что ЯКОБЫ Кадыров пообещал..."
Это, плять, как понимать ее, мать ее?
Очевидцев реально нет, но автор предположил, что они должны быть? И эти существующие только в предположениях автора очевидцы и сами, сцуко, не уверены, обещал что-то Кадыров или нет?