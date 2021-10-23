Как закончились любимые сериалы 90х

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Видео сверху, а пост внутри :)
Зена – Королева воинов
Последний, шестой сезон сериала «Зена – королева воинов» вышел на ТВ в 2000 году, а его финальная серия вышла на экраны 18 июня 2001 года. В целом сериал просуществовал 6 лет, с 1995 по 2001 годы.
Путешествия воительницы Зены, которая на протяжении сериала то обращалась ко злу, то снова становилась доброй, и её постоянной спутницы Габриэль к концу приобрели совсем уж артхаусный характер. Потому что в мире Древней Греции смешалось все.
Зена победила Архангела Михаила и почти убила его, но один из богов отнял у неё силы убивать ангелов. После этого Зена бросила вызов самому Одину и избила его. После на очереди были Мефистотель и Люцифер. Все это мне немного напоминает Кратоса из God of War, который так же перебил весь Олимп.
Путешествия воительницы Зены, которая на протяжении сериала то обращалась ко злу, то снова становилась доброй, и её постоянной спутницы Габриэль к концу приобрели совсем уж артхаусный характер. Потому что в мире Древней Греции смешалось все.
Зена победила Архангела Михаила и почти убила его, но один из богов отнял у неё силы убивать ангелов. После этого Зена бросила вызов самому Одину и избила его. После на очереди были Мефистотель и Люцифер. Все это мне немного напоминает Кратоса из God of War, который так же перебил весь Олимп.
В последнем сезоне Зене и Габриэль пришлось помогать двум племенам пустыни Северной Африки обьединяться против римлян. Зена и Габриэль сталкиваются с самой большой угрозой из всех, которую они когда-либо встречали, когда поднимаются против злого Йодоши и его двадцатитысячной армии самураев.
В этом же неравном бою Зена трагически погибает… В финальной сцене мы видим корабль, на котором плывут призрак Зены и Габриэль, обсуждая планы будущих приключений.
В этом же неравном бою Зена трагически погибает… В финальной сцене мы видим корабль, на котором плывут призрак Зены и Габриэль, обсуждая планы будущих приключений.
Секретные материалы
Показ сериала «Секретные материалы» стартовал 10 сентября 1993 года и завершился аж через 23 года – в 2016 году показали последний, 10 сезон.
Итак, мы с вами помним двух агентов ФБР Малдера и Скалли, которые вели расследования мистических и жутких происшествий, связанных с инопланетянами. И если с инопланетными существами все понятно, то на протяжении сериала что-то происходит между Малдером и Скалли.
К примеру, в эпизоде «Тысячелетие» они впервые целуются. В 7 сезоне есть прямые намеки на отношения между напарниками. И тогда же Дана беременеет и рожает сына Уильяма, назвав его в честь отца Малдера. В 9 сезоне Скалли отдает сына на воспитание в другую семью, чтобы спасти его от суперзлодеев.
Итак, мы с вами помним двух агентов ФБР Малдера и Скалли, которые вели расследования мистических и жутких происшествий, связанных с инопланетянами. И если с инопланетными существами все понятно, то на протяжении сериала что-то происходит между Малдером и Скалли.
К примеру, в эпизоде «Тысячелетие» они впервые целуются. В 7 сезоне есть прямые намеки на отношения между напарниками. И тогда же Дана беременеет и рожает сына Уильяма, назвав его в честь отца Малдера. В 9 сезоне Скалли отдает сына на воспитание в другую семью, чтобы спасти его от суперзлодеев.
В 10 сезоне сериала, люди по всей стране начинают тяжело заболевать, а Скалли старается найти лекарство от неизвестной болезни. В последней серии Малдер едва не умирает, а лицо Скалли освещают таинственные огни корабля пришельцев и на этом сериал заканчивается.
UPD. Всего сезонов 11
UPD. Всего сезонов 11
Альф
А эта история об инопланетянине, который выжил после того, как его родная планета Мелмак взорвалась. Корабль, на котором был Альф врезался в гараж в Лос-Анджелесе, поэтому после крушения он начал скрываться в подвале семьи Таннеров от спецслужб. Но этому ворчливому непоседе, который постоянно попадает в неприятности, трудно быть незамеченным.
В последней серии Альф получает послание от других представителей свое расы, которые выжили. Они приглашают его колонизировать новую планету, и он соглашается. Альф прощается со своей земной семьей и идет в поле, где его должна была ожидать летающая тарелка. Но вместо неё появляется армия, которая отпугивает космический корабль и захватывает Альфа.
В последней серии Альф получает послание от других представителей свое расы, которые выжили. Они приглашают его колонизировать новую планету, и он соглашается. Альф прощается со своей земной семьей и идет в поле, где его должна была ожидать летающая тарелка. Но вместо неё появляется армия, которая отпугивает космический корабль и захватывает Альфа.
Вот так закончился сериал. Но на самом деле, сценаристы не планировали такую жесткую концовку. Эта концовка должна была стать завязкой к новому сезону, но к сожалению сериал не продлили. Через 6 лет, а именно в 1996 году, вышел пoлнометражный фильм «Пpоект Aльф» где показали, что Альф выжил и рассказали его дальнейшую историю.
Удивительные странствия Геракла
Сериал Удивительные странствия Геракла вышел на экраны 16 января 1995 года и транслировался по 1999 год.
Сериал показывает нам Геракла, который совершив 12 подвигов решил отойти от дел и наслаждается своей жизнью в обществе своей жены и детей и иногда пропускает стаканчик со своим другом Иолаем. Но идиллия не могла длится вечно, потому что богиня Гера не может простить измену своего мужа Зевса. Она убивает жену и детей на глазах у Геракла. С этого момента и начинаются удивительные странствия Геракла.
Сериал показывает нам Геракла, который совершив 12 подвигов решил отойти от дел и наслаждается своей жизнью в обществе своей жены и детей и иногда пропускает стаканчик со своим другом Иолаем. Но идиллия не могла длится вечно, потому что богиня Гера не может простить измену своего мужа Зевса. Она убивает жену и детей на глазах у Геракла. С этого момента и начинаются удивительные странствия Геракла.
Зaканчивается cериал тeм, что Гeра oсвобождается из Тaртара блaгодаря cыну Hемизиды Эвaндеру. Тoт в свoю oчередь cлушает cвою бaбушку Гeру, кoторая прoсит eго oсвободить титанoв. Этoму плaну мeшают нaши глaвные гeрои – Гeракл и Иoлай, тeм сaмым нe дaют рaзгромить Oлимп. Позжe Эвaндеру удaется пpимирить Гeру и Зeвса, а Гeракл и Иолaй рeшают прoдолжать свoй гeроический путь, помогaя нуждaющимся и совершaя нoвые пoдвиги.
Друзья
Сериал Друзья – это история о компании из 6 молодых людей, которые живут в Ньй-Йорке. В одной из квартир на Манхэттене проживают 2 подруги – Рейчел и Моника. Напротив, живут ребята Джои и Чендлер. Брат Моники Росс и её бывшая соседка Фиби часто заглядывают к ним в гости. Все они пытаются построить свою личную жизнь и карьеру, но при этом часто проводят время или у Моники, или в кафе Central Park.
Заканчивается сериал тем, что Моника и Чендлер усыновляют двойню. А Рейчел и Росс наконец-то окончательно сошлись. В конце последней серии Моника и Чендлер переезжают в свой загородный дом. Все друзья приходят их провожать, и они все вместе оставляют ключи от квартиры, где они проводили 70% своего времени.
Спасибо за внимание :)
Авторский пост
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Ньюсрум очень тонкий и умный сериал..