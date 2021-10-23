Звезды которые начали свою карьеру с кино для взрослых

Думаю, мало кто знал, что Сталлоне в самом начале своей актерской карьеры согласился на роль в фильме для взрослых под названием «Вечеринка у Китти и Стада, или Итальянский жеребец».



Тем не менее уже вы знаете, что до того, как стать Рэмбо, актер принимал участие в откровенных сьемках, но у него на это были свои причины. На тот момент актеру очень нужны были деньги, а 200$ которые он тогда заработал, были для него космической суммой.