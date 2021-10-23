Звезды которые начали свою карьеру с кино для взрослых

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Видео сверху, а пост внутри :)
Кэтрин Зета-Джонс
Начало актерской карьеры Кэтрин Зета-Джонс положила роль Шахерезады в фильме «Тысяча и одна ночь». На тот момент 21-летнюю актрису не смущало, что ей нужно будет появится в кадре с обнаженной грудью. Сцена, в которой Кэтрин выплывает на лодке, демонстрируя свою фигуру, сразила всех зрителей на повал. А уже через год Зета-Джонс получила роль в сериале «Милые бутоны мая» и после стала одной из самых популярных лиц телевидения.
Сильвестр Сталлоне
Думаю, мало кто знал, что Сталлоне в самом начале своей актерской карьеры согласился на роль в фильме для взрослых под названием «Вечеринка у Китти и Стада, или Итальянский жеребец».
Тем не менее уже вы знаете, что до того, как стать Рэмбо, актер принимал участие в откровенных сьемках, но у него на это были свои причины. На тот момент актеру очень нужны были деньги, а 200$ которые он тогда заработал, были для него космической суммой.
Тем не менее уже вы знаете, что до того, как стать Рэмбо, актер принимал участие в откровенных сьемках, но у него на это были свои причины. На тот момент актеру очень нужны были деньги, а 200$ которые он тогда заработал, были для него космической суммой.
Сибель Кекилли
У актрисы Сибель Кекилли, которая известна вам по роли Шаи в «Игре Престолов», есть опыт не просто в откровенных сьемках, а в самом настоящем кино с пометкой 18+. Новость о том, что Кекилли снималась в фильмах для взрослых под псевдонимом, появилась на страницах одной из немецких бульварных газет. В тот момент родители отказались от общения с Сибель. Сама актриса назвала этот громкий репортаж таблоида «изнасилованием в СМИ».
Камерон Диаз
За два года до съемок в фильме «Маска» 19-летняя Камерон Диаз приняла участие в съемках амурного ролика для взрослых. Актриса долгое время пыталась забыть об этом и заставить своих поклонников также не вспоминать и даже подала в суд на создателя короткометражки. Суд Диаз выиграла и создателю было запрещено распространять запись.
Ким Кардашьян
Думаю, ни для кого не секрет, что популярность к 26-летней Ким Кардашьян пришла после того, как в сеть утекло её домашнее видео с бойфрендом. По словам самой звезды, запись её бурной ночи с Рэем Джеем была украдена. В свое время девушка даже отрицала подлинность видео, но потом все же подтвердила свое участие в откровенной сьемке, а затем подала в суд на компанию, которая распространила данный ролик. Денег Ким получить так и не удалось, но зато компания не смогла распространить запись в сети.
Сандра Буллок
«Сладенькие губки» - так называется один из пикантных фильмов с участием Сандры Буллок. По слухам, Сандре, как и Сталлоне нужно было на что-то жить, но зарплаты официантки едва хватало чтобы платить по счетам. Так актрису и занесло в мир кино для взрослых. После того как Сандра начала сниматься уже в серьезных картинах, ей пришлось нанять частных детективов, чтобы они нашли все существующие провокационные снимки и видео и выкупили их у владельцев. В итоге, как гласят слухи, все найденное актриса сожгла во дворе своего собственного дома.
Спасибо за внимание :)
Авторский пост
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Метки: nsfw актеры видео звезды кино для взрослых
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Потрясающее философское определение... Нет, бля, для того, чтобы продаться, нужно что-то другое)))