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20 приколов нашего детства: мы развлекались как могли

20 приколов нашего детства: мы развлекались как могли (20 фото)

Автор:
22 октября 2021 13:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: 20 век   Исторические факты   весело   детство   игры   карбид   что делали   
1086
20

Чем мы только не занимались в век отсутствия интернета - бегали, прыгали, носились, творили какую-то невероятную дичь, пробовали, испытывали, эксперементировали, выдумывали, радовались. Нет, я не говорю, что сейчас радости меньше, но тогда деревья были больше.

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Метки: 20 век   Исторические факты   весело   детство   игры   карбид   что делали   
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14  комментариев
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559
Evita Час назад
Да, советское детство было превосходным. Захватывающим, беззаботным, сытным и здоровым.
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2k
makc 2 минуты назад
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3k
Дмитрий 3 минуты назад
А азартные игры! Как без них? Самые популярные "пристенок"(она же "замеряшка" и другие названия), "трясучка". Пилять. Вся школа играла... Ты мог сказочно разбогатеть рубля на 2-3, но мог и "обанкротится" за минуты.
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3k
Дмитрий 7 минут назад
"Все лечили подорожником"

Я сейчас ваааще страшную вещь скажу: "На него ещё поплевать надо было, что б лечебный эффект 100% подействовал!"
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212k
Барон Мюнхгаузен. 8 минут назад
Футбол (хоккей) пока мяч (шайбу) видно.
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33k
Aleksandr 12 минут назад
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33k
Aleksandr 13 минут назад
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89k
сапер Водичка 13 минут назад
Вооооооооот !
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11k
Проктолог-иллюзионист 17 минут назад
Вроде все как бы и да, но мы в детстве не курили и кастеты не делали.
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23
Dobryk 18 минут назад
Покупал в хоз товарах за копейки баночки алюминиевой пудры с какими-то добавками для садоводов, сверху немного спичечной серы поджигал и бросал подальше и сильнее, взрыв огня и огненный шлейф был шикарным, ну про болты, гайку, спички и стены не Вам мне рассказывать)
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9k
Vacony Полчаса назад
нынешние дети так не умеют ) и не хотят...

вот в казаков не играл ии и кораблики из коры не делал - из досточек и листьев было , или шкорлупка ореха грецкого )
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14k
Александр 53 минуты назад
У меня (70г.р.) всё это было, кроме "гудрона" - как-то не зашло...
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7k
КОСТЯН 56 минут назад
Забежал домой воды попить, садись ка поешь, не хочу, меня пацаны ждут, садись сказала, поел? вынеси мусор, вынес, сходи ещё за хлебом и дальше гуляй, пока всё сделал, все уже куда то ухреначили... Ну как так то блин???????? Пока нашел свою шоблу уже вечер и домой пора... И мысль одна: хрен я ещё когда домой зайду воды попить!!!!!!!!!!!
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35k
kalinser Час назад
Штандер
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