20 приколов нашего детства: мы развлекались как могли

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Чем мы только не занимались в век отсутствия интернета - бегали, прыгали, носились, творили какую-то невероятную дичь, пробовали, испытывали, эксперементировали, выдумывали, радовались. Нет, я не говорю, что сейчас радости меньше, но тогда деревья были больше.
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Я сейчас ваааще страшную вещь скажу: "На него ещё поплевать надо было, что б лечебный эффект 100% подействовал!"
вот в казаков не играл ии и кораблики из коры не делал - из досточек и листьев было , или шкорлупка ореха грецкого )