20 приколов нашего детства: мы развлекались как могли

Чем мы только не занимались в век отсутствия интернета - бегали, прыгали, носились, творили какую-то невероятную дичь, пробовали, испытывали, эксперементировали, выдумывали, радовались. Нет, я не говорю, что сейчас радости меньше, но тогда деревья были больше.