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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-9

Смешные комментарии из социальных сетей-9 (34 фото)

Автор:
22 октября 2021 12:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
1988
34
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Картинки с комментариями с просторов интернета

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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36  комментариев
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4k
Максим 3 часа назад
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А что за легендарный сериал и что сделали? Пояснительную бригаду бы.
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113
contraas 3 минуты назад
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Поиск козла отпущения))))
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987
Анна Анна Полчаса назад
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987
Анна Анна 37 минут назад
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2k
вася васильев 37 минут назад
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Ему хочется нервотрёпки))))
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17k
nobody® 41 минуту назад
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А никого не смущает, что они могут знать о последствиях, если о них кто-то узнает? Зачем им палиться?
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2k
RUSSfan 43 минуты назад
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Ящер не бухает!
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17k
nobody® 45 минут назад
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Молельный идеал? Она идеально молится?
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17k
nobody® 48 минут назад
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Не на тёлку лыбится, а бабку душит с удовольствием маньяка
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17k
MarkovAlexandr Час назад
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А почему ясновидящие и экстрасенсы не выигрывают в лотерею?
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17k
MarkovAlexandr Час назад
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Двугорбые верблюды, бактрианы, живут в казахских степях и прекрасно переносят зиму.
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45k
zloykoyot 2 часа назад
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Примерно лет в 5 я узнал.
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113
contraas zloykoyot 2 минуты назад
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в 9ть...пионерлагерь
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
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Без всякого стёба... Я тут буквально на днях узнал, что ящик под духовкой предназначен не для хранения сковородок и прочего шмурдяка, а для сохранения тёплыми приготовленных блюд!
Лёша, 51 годик.
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47k
noName 2 часа назад
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Ну раз всех окромя кухни ничего не интересует,тушку мадам заверните мне пожалуйста
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9k
Andrei 2 часа назад
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С дрелью не лайфхак, а баян.
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