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Почти собака: в России создали четвероногого робота

Почти собака: в России создали четвероногого робота (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 октября 2021 13:42
Сообщество : Наука
Метки: Voltbro   Иннополис   мгу   робособака   робот   робототехника   
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НИИ механики МГУ и Voltbro представили общественности российского шагающего четвероногого робота.

В России наступило время первых — ученых, прокладывающих  дорогу будущим поколениям к новому уровню знаний и достижений. Новый робот – собака, разработанный  НИИ механики МГУ и Voltbro - это наш ответ Boston Dynamics и Unitree Robotics – американским инженерным компаниям, уже не первый год занимающимся разработкой четвероногих машин.

Как сообщает пресс-служба МГУ, на разработку российского робота ушло 2 года.  При весе в 15 кг., он оснащен 12-ю двигателями. Для облегчения конструкции корпус выполнен из анизотропных композитных материалов и алюминиевых сплавов с помощью 3D-печати.


Свой первый выход с демонстрацией на камеру робот совершил на территории МГУ. Российская умная машина оснащена ногами, состоящими из двух секций, которые могут двигаться вдоль корпуса и поворачиваться вбок. В основании каждой ноги есть по три больших электромотора, их общая мощность превышает три киловатта.

В базовые умения включена возможность ходить с разной скоростью. Встать из лежачего положения во время испытаний робот попытался, но упал. Специалисты еще будут заниматься доработкой программного обеспечения и отладкой робота, но уже сейчас его можно использовать как исследовательскую платформу.


Недавно пресс-служба "Платформы НТИ"  также сообщила о создании робособаки: «Наша собака готова по механике, но у нее отсутствуют некоторые сенсоры, необходимые для передвижения. Студенты научили ее вилять хвостом", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории робототехники Университета Иннополис Рамиль Хусаинов.

По мнению ученых, подобных роботов можно будет использовать для автономной инспекции промышленных объектов, строек, опасных объектов, в спасательных операциях, а также в роли экскурсовода, охранника и собаки-поводыря.


Разработками четвероногих роботов занимаются ученые во многих странах мира. Недавно Xiaomi представила почти полноразмерного робота CyberDog стоимостью 1,5 тысячи долларов, а на Kickstarter запустили проект миниатюрного робота Mini Pupper стоимостью от 479 долларов.

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Метки: Voltbro   Иннополис   мгу   робособака   робот   робототехника   
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Молодцы! Наконец-то детали с алиэкспресса соединили в кучу!
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Garpia121 55 минут назад
Жалостливо он ползет, как на последнем издыхании.
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7k
Фobosgrunt Час назад
Ссылка coub.com
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3k
Outcast Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну, наконец то. Россияненские солдаты в Сирии уже заждалисЬ его. Надо приделать собаке на спину пулемет или гранатомет и послать ее в Сирию. Пусть отстреливает междутеррористов.
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943
好狼 2 часа назад
Хорошо конечно, главное, что бы мозги и бабосы дальше вкладывались, а не тупо в распил, как сейчас модно, пока собачка по сравнению с бостоном выглядит, мягко говоря, как побитая, изголодавшаяся дворняга, но начало, надеюсь, положено
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