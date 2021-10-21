Почти собака: в России создали четвероногого робота

В России наступило время первых — ученых, прокладывающих дорогу будущим поколениям к новому уровню знаний и достижений. Новый робот – собака, разработанный НИИ механики МГУ и Voltbro - это наш ответ Boston Dynamics и Unitree Robotics – американским инженерным компаниям, уже не первый год занимающимся разработкой четвероногих машин.

Как сообщает пресс-служба МГУ, на разработку российского робота ушло 2 года. При весе в 15 кг., он оснащен 12-ю двигателями. Для облегчения конструкции корпус выполнен из анизотропных композитных материалов и алюминиевых сплавов с помощью 3D-печати.