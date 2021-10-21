Почти собака: в России создали четвероногого робота

НИИ механики МГУ и Voltbro представили общественности российского шагающего четвероногого робота.
В России наступило время первых — ученых, прокладывающих дорогу будущим поколениям к новому уровню знаний и достижений. Новый робот – собака, разработанный НИИ механики МГУ и Voltbro - это наш ответ Boston Dynamics и Unitree Robotics – американским инженерным компаниям, уже не первый год занимающимся разработкой четвероногих машин.
Как сообщает пресс-служба МГУ, на разработку российского робота ушло 2 года. При весе в 15 кг., он оснащен 12-ю двигателями. Для облегчения конструкции корпус выполнен из анизотропных композитных материалов и алюминиевых сплавов с помощью 3D-печати.
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Свой первый выход с демонстрацией на камеру робот совершил на территории МГУ. Российская умная машина оснащена ногами, состоящими из двух секций, которые могут двигаться вдоль корпуса и поворачиваться вбок. В основании каждой ноги есть по три больших электромотора, их общая мощность превышает три киловатта.
В базовые умения включена возможность ходить с разной скоростью. Встать из лежачего положения во время испытаний робот попытался, но упал. Специалисты еще будут заниматься доработкой программного обеспечения и отладкой робота, но уже сейчас его можно использовать как исследовательскую платформу.
Недавно пресс-служба "Платформы НТИ" также сообщила о создании робособаки: «Наша собака готова по механике, но у нее отсутствуют некоторые сенсоры, необходимые для передвижения. Студенты научили ее вилять хвостом", - рассказал старший научный сотрудник лаборатории робототехники Университета Иннополис Рамиль Хусаинов.
По мнению ученых, подобных роботов можно будет использовать для автономной инспекции промышленных объектов, строек, опасных объектов, в спасательных операциях, а также в роли экскурсовода, охранника и собаки-поводыря.
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Разработками четвероногих роботов занимаются ученые во многих странах мира. Недавно Xiaomi представила почти полноразмерного робота CyberDog стоимостью 1,5 тысячи долларов, а на Kickstarter запустили проект миниатюрного робота Mini Pupper стоимостью от 479 долларов.
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