Велодорожка с препятствиями: маршрут, который, по мнению, властей должен был порадовать Воронежцев

В мэрии Воронежа уже отреагировали на критику, пояснив, что при создании проекта реконструкции пришлось совмещать интересы пешеходов, пропускную способность проезжей части дороги и прочие параметры улицы, включая инженерные коммуникации, деревья.Отнимать пространство у одних, чтобы предоставить его другим, не представлялось возможным.

"Проще всего было отказаться от создания здесь каких-либо выделенных участков для движения велосипедистов, однако был найден компромиссный вариант: участок пешеходной части проспекта выделен, но обозначен в проектной документации не как велополоса или велодорожка, а как техническая зона, — объяснило городское начальство. По их мнению, ширины выделенного участка, если сильно не вилять, хватит для передвижения на велосипеде.

В мэрии также отметили, что столб, стоящий прямо посередине, так называемой, технической зоны, не проблема — его перенесут, а также заверили, что позаботились о безопасности, а именно: чтобы велосипедисты не сталкивались с пешеходами, с правой стороны от технической зоны сделали на тротуаре полосу колотого гранита. А от столкновений с автомобилями на проезжей части велосипедистов защитят припаркованные машины. Однако, что защитит велосипедистов от хозяев припаркованных авто если они отвлекутся и соскочат с бордюра, поцарапав модную, дорогую иномарку там не сказали.



