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Велодорожка с препятствиями: маршрут, который, по мнению, властей должен был порадовать Воронежцев

Велодорожка с препятствиями: маршрут, который, по мнению, властей должен был порадовать Воронежцев (4 фото)

Автор:
21 октября 2021 04:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Реакция   Россия   велодорожка   воронеж   критика   перепланировка   препятствия   решение   
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Администрация Столицы Черноземья предложила горожанам полосу для передвижения на велосипедах по центральной улице города, однако те не оценили подарок: нотки экстрима, вплетённые в веломаршрут, сыграли в диссонанс с обещанной "безопасностью" для желающих сэкономить на маршрутках и выиграть на здоровье...

По сообщению Центрально-Чернозёмного новостного ресурса "МОЁ!", горожан весьма возмутила новая велодорожка на проспекте Революции, который является "лицом города". Пользователи соцсетей назвали стыдом для Областного центра асфальтированную дорожку, которую расположили по краю тротуара, по ходу реконструкции исторической улицы.



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В число недостатков, по мнению, неравнодушных воронежцев попало то, что велодорожка на один велосипед, двум не разъехаться - узко; в некоторых местах прерывается бордюром и делает резкие зигзаги, в которые нереально вписаться на велосипеде; а на одном из участков прямо посреди дорожки стоит столб, должно быть, "фильтр-отсекатель" для невнимательных ездоков.


Мастер спорта по велоспорту-шоссе Николай Киселёв вместе с корреспондентом издания осмотрели новый веломаршрут на предмет удобства и безопасности его использования.


"У некоторых современных велосипедов руль шире, чем эта велодорожка!— прокомментировал увиденное опытный спортсмен. — Навскидку здесь сантиметров 80, хотя по ГОСТу положено два с половиной метра. Здесь одному-то человеку проехать сложно, а если два велосипедиста поедут навстречу друг другу? Что делать? Кому куда прыгать? Одному — на проезжую часть, другому — на пешеходов. С одной стороны к велодорожке вплотную примыкают платные парковочные места на обочине. Когда из припаркованного автомобиля будет выходить пассажир, то открывающаяся дверь практически полностью перекрывает велодорожку. Про резкие повороты под 45 градусов и торчащий посередине дорожки столб, я вообще молчу. Это анекдот! Приходится констатировать, что новая велодорожка построена не для удобства велосипедистов, а для освоения бюджета".



В мэрии Воронежа уже отреагировали на критику, пояснив, что при создании проекта реконструкции пришлось совмещать интересы пешеходов, пропускную способность проезжей части дороги и прочие параметры улицы, включая инженерные коммуникации, деревья.Отнимать пространство у одних, чтобы предоставить его другим, не представлялось возможным.


"Проще всего было отказаться от создания здесь каких-либо выделенных участков для движения велосипедистов, однако был найден компромиссный вариант: участок пешеходной части проспекта выделен, но обозначен в проектной документации не как велополоса или велодорожка, а как техническая зона, — объяснило городское начальство. По их мнению, ширины выделенного участка, если сильно не вилять, хватит для передвижения на велосипеде.


В мэрии также отметили, что столб, стоящий прямо посередине, так называемой, технической зоны, не проблема — его перенесут, а также заверили, что позаботились о безопасности, а именно: чтобы велосипедисты не сталкивались с пешеходами, с правой стороны от технической зоны сделали на тротуаре полосу колотого гранита. А от столкновений с автомобилями на проезжей части велосипедистов защитят припаркованные машины. Однако, что защитит велосипедистов от хозяев припаркованных авто если они отвлекутся и соскочат с бордюра, поцарапав модную, дорогую иномарку там не сказали.



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Метки: Реакция   Россия   велодорожка   воронеж   критика   перепланировка   препятствия   решение   
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3k
Alex75r Полчаса назад
Видимо дорожку планировали не те что на велосипедах ездят или тренируются, а те что катается. У нас допустим таких 95%. Они ездят по тротуарам и для них столбы и бордюры норма. Слез, перетащил и дальше пилит со скоростью 7км/ч. Те кто не хочет таким мазохизмом заниматься, крепят велосипед к багажнику и добираются до нормальных мест на машине. Чиновники видимо из последних и решили защитить пешеходов. Желание похвальное, но не вдомёк им что велосипедист по тротуару при наличии проезжей части ездить не имеет права. А вот наличие такой "дорожки" меня вынудит или к объезду или к нарушению.
У нас кстати в городе две дорожки. Обе нормальные, хотя по той что на набережной родители постоянно выгуливают "лишних" детей.
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7k
Мистер Фикс 12 минут назад
<а если два велосипедиста поедут навстречу друг другу?>
К примеру, в европе велодорожки имеют направления, так же как и дороги. Навстречу там не ездят
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209
Сергей Викторович 52 минуты назад
Да не нужны эти велодорожки в России!!! Никогда велосипеды в наших реалиях не станут полноценным транспортом, который сможет хоть немного пододвинуть обычные виды: автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи. Дожди, слякоть, морозы, гололед, отсутствие ливневок и прочее. Постоянно на велосипедах, зимой и летом, катаются только упертые фанаты велотранспорта. И они меня раздражают. Если они едут по дороге - они явно мешают, так как из-за велосипеда ряд на дороге становится практически занятым, наши дороги не позволяют в одной полосе безопасно ехать автомобилю и велосипеду. Но при этом велосипед движется медленнее автомобиля. поэтому его приходится обгонять с частичным выездом на соседнюю полосу, и из-за велосипедиста возникают пробки. Когда они едут по тротуару - да они и там мешаются, скорость их выше пешехода, а маневренность гораздо ниже ребенка, решившего поднять красивый листочек в метре от себя. Да и для взрослого некомфортно когда очень близко на скорости проносится какой-либо транспорт (велосипед, самокат, электросамокат и прочее). Так что, считаю, ни на дороге, ни на тротуаре их быть не должно. Логичным кажется делать эти самые велодорожки. Но нет, на самом деле это не так, если посмотреть на это трезво - в наших городах, в большинстве мест, нет для этого достаточного свободного пространства. Чтобы сделать эти велодорожки, чаще всего, урезают тротуары. Недавно видел результат такой переделки в Ханты-Мансийске: вполне хороший тротуар разметкой поделили на 3 части, выделив при этом 1/3 для переходов и 2/3 (2 полосы) для велодорожки. И получается что пешеходной части может пройти только 1 человек!!! Один!!! ТО есть если ты идешь с кем-то, то ты должен идти в шеренгу по 1. Опять же дети - даже с ним не уместиться на этой недополосе. Я шел один, и когда меня обогнал ч(м)удак на моноколесе - я просто охренел от неожиданности, насколько быстро и близко он от меня промчался. Да и по 2 полосам велодорожки тоже вопросы по ширине - 2 велосипедам там не разъехаться... Получается что за деньги что вместо хорошего тротуара получили ничего хорошего, еще и деньги на это потратили. Так что - баловство все это. И точно я против чтобы на эти велодорожки выделялись деньги из казны, и уж тем более, я против чтобы ради них урезали тротуары. В качестве развлекательных поездок - да, хорошее дело, для этого можно сделать велодорожки в парках, на прибрежках, например. Но внедрять это везде - глупо и расточительно.
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