Велодорожка с препятствиями: маршрут, который, по мнению, властей должен был порадовать Воронежцев

Администрация Столицы Черноземья предложила горожанам полосу для передвижения на велосипедах по центральной улице города, однако те не оценили подарок: нотки экстрима, вплетённые в веломаршрут, сыграли в диссонанс с обещанной "безопасностью" для желающих сэкономить на маршрутках и выиграть на здоровье...
По сообщению Центрально-Чернозёмного новостного ресурса "МОЁ!", горожан весьма возмутила новая велодорожка на проспекте Революции, который является "лицом города". Пользователи соцсетей назвали стыдом для Областного центра асфальтированную дорожку, которую расположили по краю тротуара, по ходу реконструкции исторической улицы.
В число недостатков, по мнению, неравнодушных воронежцев попало то, что велодорожка на один велосипед, двум не разъехаться - узко; в некоторых местах прерывается бордюром и делает резкие зигзаги, в которые нереально вписаться на велосипеде; а на одном из участков прямо посреди дорожки стоит столб, должно быть, "фильтр-отсекатель" для невнимательных ездоков.
Мастер спорта по велоспорту-шоссе Николай Киселёв вместе с корреспондентом издания осмотрели новый веломаршрут на предмет удобства и безопасности его использования.
"У некоторых современных велосипедов руль шире, чем эта велодорожка!— прокомментировал увиденное опытный спортсмен. — Навскидку здесь сантиметров 80, хотя по ГОСТу положено два с половиной метра. Здесь одному-то человеку проехать сложно, а если два велосипедиста поедут навстречу друг другу? Что делать? Кому куда прыгать? Одному — на проезжую часть, другому — на пешеходов. С одной стороны к велодорожке вплотную примыкают платные парковочные места на обочине. Когда из припаркованного автомобиля будет выходить пассажир, то открывающаяся дверь практически полностью перекрывает велодорожку. Про резкие повороты под 45 градусов и торчащий посередине дорожки столб, я вообще молчу. Это анекдот! Приходится констатировать, что новая велодорожка построена не для удобства велосипедистов, а для освоения бюджета".
В мэрии Воронежа уже отреагировали на критику, пояснив, что при создании проекта реконструкции пришлось совмещать интересы пешеходов, пропускную способность проезжей части дороги и прочие параметры улицы, включая инженерные коммуникации, деревья.Отнимать пространство у одних, чтобы предоставить его другим, не представлялось возможным.
"Проще всего было отказаться от создания здесь каких-либо выделенных участков для движения велосипедистов, однако был найден компромиссный вариант: участок пешеходной части проспекта выделен, но обозначен в проектной документации не как велополоса или велодорожка, а как техническая зона, — объяснило городское начальство. По их мнению, ширины выделенного участка, если сильно не вилять, хватит для передвижения на велосипеде.
В мэрии также отметили, что столб, стоящий прямо посередине, так называемой, технической зоны, не проблема — его перенесут, а также заверили, что позаботились о безопасности, а именно: чтобы велосипедисты не сталкивались с пешеходами, с правой стороны от технической зоны сделали на тротуаре полосу колотого гранита. А от столкновений с автомобилями на проезжей части велосипедистов защитят припаркованные машины. Однако, что защитит велосипедистов от хозяев припаркованных авто если они отвлекутся и соскочат с бордюра, поцарапав модную, дорогую иномарку там не сказали.
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У нас кстати в городе две дорожки. Обе нормальные, хотя по той что на набережной родители постоянно выгуливают "лишних" детей.
К примеру, в европе велодорожки имеют направления, так же как и дороги. Навстречу там не ездят