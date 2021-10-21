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Угадайте фильм по одному кадру: ленты Арнольда Шварценеггера

Угадайте фильм по одному кадру: ленты Арнольда Шварценеггера

Автор:
21 октября 2021 10:02
Сообщество : Кино
Метки: Арнольд Шварценеггер Чак Норрис Жан-Клод Ван Дамм Сильвестр Сталлоне   Тесты   кинотесты   тест   тесты о фильмах   тесты по фильмам Арнольда Шварценеггера   
1536
1
Пройти этот тест смогут только настоящие фанаты Арни. Вы один из фанатов? Если нет, то попробуйте этот тест. Шутка, конечно... Заходите, здесь всем рады ;)
Что это за фильм?
1/8Что это за фильм?
Что это за фильм?
2/8Что это за фильм?
Что это за фильм?
3/8Что это за фильм?
Что это за фильм?
4/8Что это за фильм?
Что это за фильм?
5/8Что это за фильм?
Что это за фильм?
6/8Что это за фильм?
Что это за фильм?
7/8Что это за фильм?
Что это за фильм?
8/8Что это за фильм?

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Метки: Арнольд Шварценеггер Чак Норрис Жан-Клод Ван Дамм Сильвестр Сталлоне   Тесты   кинотесты   тест   тесты о фильмах   тесты по фильмам Арнольда Шварценеггера   
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26k
Григорий 8 минут назад
Конан-Варвар, Конан-Разрушитель или Рыжая Соня....
82-84-85... Почти никто не угадает разницы по морде Шварца в этих фильмах.
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14k
Booka1a Час назад
Из 8 вопросов ответили верно на 4. Вероятно, вы родились после двухтысячного года? Иначе как можно объяснить такой плохой результат?

вообще-то я не опознал как раз последние фильмы, которые не смотрел и не собираюсь. ну и в Конанах запутался
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28k
Рекламщик Час назад
Первая роль АРНОЛЬДА В КИНО!
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