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Пройти этот тест смогут только настоящие фанаты Арни. Вы один из фанатов? Если нет, то попробуйте этот тест. Шутка, конечно... Заходите, здесь всем рады ;)
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Метки: Арнольд Шварценеггер Чак Норрис Жан-Клод Ван Дамм Сильвестр Сталлоне Тесты кинотесты тест тесты о фильмах тесты по фильмам Арнольда Шварценеггера
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82-84-85... Почти никто не угадает разницы по морде Шварца в этих фильмах.
вообще-то я не опознал как раз последние фильмы, которые не смотрел и не собираюсь. ну и в Конанах запутался