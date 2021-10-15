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Данный тест посвящён оптике – разделу физики, который изучают в восьмом классе. В тесте будут затронуты базовые понятия. Насколько внимательно вы изучали физику в школе? Проверим!
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фокусное расстояние - это расстояние не от плоскости линзы (вообще, не у всякой линзы есть какая-либо плоскость), а от оптического центра линзы
Завалился на холодных источниках света. Хрень какая то.