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Тест по оптике за 8 класс

Тест по оптике за 8 класс

Автор:
15 октября 2021 16:45
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   оптика   тест   тесты за 8 класс   тесты по оптике   тесты по физике   физика   
675
1
Данный тест посвящён оптике – разделу физики, который изучают в восьмом классе. В тесте будут затронуты базовые понятия. Насколько внимательно вы изучали физику в школе? Проверим!
Укажите примерную скорость распространения света в вакууме
1/9Укажите примерную скорость распространения света в вакууме

cdn.pixabay.com

Есть две окрашенные в разные цвета поверхности. Какая из них будет лучше поглощать свет?
2/9Есть две окрашенные в разные цвета поверхности. Какая из них будет лучше поглощать свет?

cdn.pixabay.com

Какие источники света принято называть холодными?
3/9Какие источники света принято называть холодными?

cdn.pixabay.com

В какой среде свет не распространяется прямолинейно?
4/9В какой среде свет не распространяется прямолинейно?

cdn.pixabay.com

Что называют фокусным расстоянием?
5/9Что называют фокусным расстоянием?

cdn.pixabay.com

Параллельный пучок лучей после преломления в собирающей линзе...
6/9Параллельный пучок лучей после преломления в собирающей линзе...

cdn.pixabay.com

Луч, проходящий через оптический центр линзы...
7/9Луч, проходящий через оптический центр линзы...

cdn.pixabay.com

Какое количество фокусов есть у любой линзы?
8/9Какое количество фокусов есть у любой линзы?

cdn.pixabay.com

Что можно высчитать при помощи формулы D=1/F?
9/9Что можно высчитать при помощи формулы D=1/F?

cdn.pixabay.com

Источник:

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Метки: Тесты   оптика   тест   тесты за 8 класс   тесты по оптике   тесты по физике   физика   
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8k
Кенвуд 38 минут назад
Вопрос 3/9 убил наповал. "Излучают свет при температуре близкой к комнатной". Автор вопроса не из нашей вселенной. Холодным светом считается свет от 4000К и выше. При чем тут вообще комнатная температура?
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1k
Дмитрий 19 минут назад
Что за бред на первой картинке? Такое преломление возможно только в случае сплошного материала вокруг полой пирамиды. Правильный вариант изображён на альбоме pink floyd.
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14k
Booka1a Полчаса назад
пятый некорректен.
фокусное расстояние - это расстояние не от плоскости линзы (вообще, не у всякой линзы есть какая-либо плоскость), а от оптического центра линзы
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2k
Frank Borman Полчаса назад
8/9
Завалился на холодных источниках света. Хрень какая то.
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