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Забурлило: реакция соцсетей на запрет "Мужского государства"

Забурлило: реакция соцсетей на запрет "Мужского государства" (16 фото)

Автор:
20 октября 2021 16:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Владислав Поздняков   антифеминизм   запрещённые организации   мужское государство   реакция соцсетей   экстремизм   
1899
16
На этой неделе движение "Мужское государство" официально признано экстремистской организацией на территории России. Как на это отреагировали пользователи соцсетей? Весьма неоднозначно...
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17.

* Движение "Мужское Государство" является экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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Метки: Владислав Поздняков   антифеминизм   запрещённые организации   мужское государство   реакция соцсетей   экстремизм   
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7  комментариев
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
Можно вопрос? Кому интересна эта мутная куйня и зачем ее здесь выложили?
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6k
SR 16 минут назад
Совершенно насрать на это сборище латентных педерастов. "Мужское государство"... Смешно...

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6k
Letar 19 минут назад
Если бы не прочитал об этом здесь, я бы и не знал о существовании этого дерьма.
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−41
Дмитрий Иванов 46 минут назад
Просто нужно отличать: считать ли кого-то фриком или объявлять экстремистом. Странноватые типы, но вот вряд ли они реально заслужили массу неприятных последствий, которые прилагаются к статусу человека, состоящего в экстремистской организации.
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19k
иванов дмитрий 48 минут назад
30 летние девственники и наглухо забитые подкаблучники создали подпольную организацию ,рассказывать друг другу какие они крутые мачо.
главное правило- чтоб жена и мама не узнали об этом)
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4k
tamin 2 часа назад
Кто это????
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39k
dima423 2 часа назад
Да сами добыепывались... и поделом) конструктива я от них не слышал... затролить телочек в сети, да заниматься телефонным терроризмом...акуеть герои)
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