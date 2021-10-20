Забурлило: реакция соцсетей на запрет "Мужского государства"

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На этой неделе движение "Мужское государство" официально признано экстремистской организацией на территории России. Как на это отреагировали пользователи соцсетей? Весьма неоднозначно...
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7.
Если вы искали повод выпить в вечер понедельника, то вот он.— ᯓᴀᴄᴋᴇʀᴅᴇᴀᴛʜᯓ (@my_wtf_story) October 18, 2021
Суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией. pic.twitter.com/K7nDaWoWTG
12.
Судья: где сейчас Поздняков находится?— Медиазона (@mediazzzona) October 18, 2021
Адвокат: я не могу вам это назвать
Судья: причина?
Адвокат: я сам не знаю https://t.co/ZzZYsEBtTC pic.twitter.com/Rvl9hQnUXv
17.
* Движение "Мужское Государство" является экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.
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Метки: Владислав Поздняков антифеминизм запрещённые организации мужское государство реакция соцсетей экстремизм
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главное правило- чтоб жена и мама не узнали об этом)