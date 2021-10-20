Звезды заднего плана, которые крайне эпично провалили роли

2014
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Эпичные моменты из фильмов, на которые вы вряд ли обращали внимание :)
Парень на заднем плане не совсем понимает для чего нужна эта щётка
Актёр в верхнем левом углу явно сражается с призраком
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Этот маленький мальчик на заднем плане пытается что-то нам показать
Эти парни изображают драку круче, чем в индийском кино
Кто-нибудь понимает, чем занят этот парень?
Видимо эта девушка в первый раз взяла в руки нож и вилку одновременно
Кажется, эту кошку больше не возьмут в кино
Когда внезапно осознал, что только что был застрелен
Этому парню понравилась новость о том, что в воде полно акул
Парень на заднем плане, видимо, думает, что снимается в фильме про Герасима и Му-му
Для штурмовика на заднем плане дверь оказалась низковата
Авторский пост
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