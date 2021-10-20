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Звезды заднего плана, которые крайне эпично провалили роли

Звезды заднего плана, которые крайне эпично провалили роли (11 гиф)

Автор:
20 октября 2021 14:49
Метки: gif   смешное   фильмы   
2014
11
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Эпичные моменты из фильмов, на которые вы вряд ли обращали внимание :)
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6  комментариев
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
Актеры не вжились в роль, не знают системы Станиславского и т.д.
Ссылка youtu.be
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263
Macht 49 минут назад
Здесь Люк использует силу.

Здесь Люк использует силу.Посмотреть
Здесь Люк использует силу.
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8k
Перст Указующий 3 часа назад
с последним штурмовиком всё норм
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67k
Фома 3 часа назад
Сцена "когда внезапно осознал, что был внезапно застрелен" уж больно на Монти Пайтон смахивает, а там всё не так однозначно.
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21
Mixan 4 часа назад
Прикольненько..)))
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17k
Serg2001 4 часа назад
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