35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на некоторые вещи

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Карты - это идеальное сочетание искусства, информации и развлечения. Что отличает хорошую карту от отличной, так это то, что последняя не ограничивается точным изображением территории: она расширяет границы нашего воображения.
Лучшее место в Сети, где можно познакомиться со множеством оригинальных, необычных и интересных карт, - это сообщество Map Porn. Слово "porn" в названии говорит о том, что все публикации в группе - настоящая услада для глаз картографов - как любителей, так и профессионалов.
1. Путешествие полярной лисицы (песца) с JPS-датчиком из Норвегии в Канаду в 2018 году: 76 дней, 4415 км
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3. Балтийский путь. 23 августа 1989 года два миллиона человек объединились в человеческую цепочку, протянувшуюся на 675,5 км через три балтийских государства
Протест был направлен в поддержку движений за независимость трех государств.
4. В зеленой части Новой Зеландии никто не живет, плотность населения там 0 человек на км, а это около 78% территории страны
6. Территории, где легальные супружеские гей-пары могут легально покупать винтовки для защиты легально выращенной марихуаны
12. Существование Пангеи доказано тем, что сходные окаменелости были найдены на разных континентах
14. После Токио 2020 эта карта останется прежней. Все обладатели золотых медалей в водном поло среди мужчин с 2000 года родились внутри этого круга
24. Загар против отбеливания кожи, результаты поиска Google с 2004 года по сегодняшний день
33. Уровень ожирения в США, 1990-2030
Почти половина американцев будет иметь ожирение к 2030 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В России и правда много стало жирных, но что бы 23%, очень удивлен. А все Фаст фуд и нежелание готовить дома.