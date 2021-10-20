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35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на некоторые вещи

35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на некоторые вещи (36 фото)

Автор:
20 октября 2021 13:28
Сообщество : Уголок картографа
Метки: географические карты   интересно   искусство   картографическая подборка   картография   карты   познавательно   
1252
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Карты - это идеальное сочетание искусства, информации и развлечения. Что отличает хорошую карту от отличной, так это то, что последняя не ограничивается точным изображением территории: она расширяет границы нашего воображения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: географические карты   интересно   искусство   картографическая подборка   картография   карты   познавательно   
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4k
Максим 2 часа назад
6. Боевые укуренные гомосеки?

В России и правда много стало жирных, но что бы 23%, очень удивлен. А все Фаст фуд и нежелание готовить дома.
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2k
Мизантропище 54 минуты назад
Народ, есть кто из Белоруссии? У Вас действительно лимон цитроном называют?
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17k
Serg2001 Час назад
Удивительно, как "Карта сообщений об НЛО, зарегистрированных за последние 115 лет", совпадает с картой, где можно легально выращивать марихуану. Или не удивительно?... )
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672
Старичок Час назад
карты, составленные британскими учеными?
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3k
Виталий Касандров Час назад
Балаклавы у нас таки куда менее популярны тех же бейсболисток или иных шляп да и имя Пол вроде не встречается Тут зная идиотизм этих составителей вполне могли с полом который линолеум или полом который мальчик -девочка перепутать.
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14k
Booka1a 2 часа назад
как же вы за**али этой тупой картой с головными уборами. автор, если ты мудак, то это твои проблемы
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5k
Ruk 2 часа назад
в Балтийском пути участвовал, недалеко от Укмерге - необычно. У Белорусов, очевидно, учитывается табак, который незаконно вывозят в РФ, всякие маленькие магазинчики в РФ постоянно продают табак с белорусскими акцизами
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