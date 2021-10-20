Тунис 19-го века в старинных цветных открытках

В 1881 году Тунис был оккупирован французами и находился под протекторатом, в котором была признана номинальная власть местного самоуправления. Одно время европейцы составляли половину населения Туниса.

Произошла быстрая реконструкция города: французы строили новые бульвары, жилые районы и инфраструктуры, и город разделился на традиционную медину с арабским населением и новый квартал, населенный иммигрантами.

Открытки демонстрируют отпечатки французского влияния: например, на одной из них запечатлен почти законченный собор Святого Людовика. Чтобы построить этот римско-католический собор в византийско-мавританском стиле, французам потребовалось разрешение бея Туниса.

На других открытках изображены роскошные хоромы тунисской монархии, что резко контрастирует со скромной, но яркой уличной жизнью: люди собираются на базарах и в кафе или ходят в мечети, бедуины-кочевники разбивают лагерь, а странствующий повар продает свои товары на улице.