Тунис 19-го века в старинных цветных открытках

Эти великолепные цветные открытки показывают Тунис во всем его великолепии: здесь и оживленные улицы, и впечатляющая архитектура, и просто будни тунисского народа. Открытки, были выпущены в 1899 году и напечатаны с использованием популярной техники фотохром, изобретенной швейцарским типографом в 1880-х годах.
В 1881 году Тунис был оккупирован французами и находился под протекторатом, в котором была признана номинальная власть местного самоуправления. Одно время европейцы составляли половину населения Туниса.
Произошла быстрая реконструкция города: французы строили новые бульвары, жилые районы и инфраструктуры, и город разделился на традиционную медину с арабским населением и новый квартал, населенный иммигрантами.
Открытки демонстрируют отпечатки французского влияния: например, на одной из них запечатлен почти законченный собор Святого Людовика. Чтобы построить этот римско-католический собор в византийско-мавританском стиле, французам потребовалось разрешение бея Туниса.
На других открытках изображены роскошные хоромы тунисской монархии, что резко контрастирует со скромной, но яркой уличной жизнью: люди собираются на базарах и в кафе или ходят в мечети, бедуины-кочевники разбивают лагерь, а странствующий повар продает свои товары на улице.
Источник:
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