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Тунис 19-го века в старинных цветных открытках

Тунис 19-го века в старинных цветных открытках (35 фото)

Автор:
20 октября 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: 19 век   Старые открытки   старинные снимки   тунис   фото   фотохром   
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Эти великолепные цветные открытки показывают Тунис во всем его великолепии: здесь и оживленные улицы, и впечатляющая архитектура, и просто будни тунисского народа. Открытки, были выпущены в 1899 году и напечатаны с использованием популярной техники фотохром, изобретенной швейцарским типографом в 1880-х годах.

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В 1881 году Тунис был оккупирован французами и находился под протекторатом, в котором была признана номинальная власть местного самоуправления. Одно время европейцы составляли половину населения Туниса.

Произошла быстрая реконструкция города: французы строили новые бульвары, жилые районы и инфраструктуры, и город разделился на традиционную медину с арабским населением и новый квартал, населенный иммигрантами.

Открытки демонстрируют отпечатки французского влияния: например, на одной из них запечатлен почти законченный собор Святого Людовика. Чтобы построить этот римско-католический собор в византийско-мавританском стиле, французам потребовалось разрешение бея Туниса.

На других открытках изображены роскошные хоромы тунисской монархии, что резко контрастирует со скромной, но яркой уличной жизнью: люди собираются на базарах и в кафе или ходят в мечети, бедуины-кочевники разбивают лагерь, а странствующий повар продает свои товары на улице.

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Метки: 19 век   Старые открытки   старинные снимки   тунис   фото   фотохром   
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Джон Уик 40 минут назад
Сегодня не особо что изменилось.
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Пулемет самому нужен. Минуту назад
У них ментальность на уровне 15 го века...
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