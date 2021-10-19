961
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
×
6.
Хелен Миррен в экранизации научно-фантастического романа Артура Кларка «Космическая одиссея 2010» (1984) в роли командира советского космического корабля «Леонов».
9.
Члены Шотландского женского клуба скалолазания, забираются на скалу Солсбери-Крэгс в Эдинбурге. Шотландия, 1908 год
11.
Голландская семья спасается на своей крыше во время большого наводнения в Северном море в 1953 году
Голландская семья спасается на своей крыше во время большого наводнения в Северном море в 1953 году
13.
Модель в оригинальном бикини из апельсиновых корок и спящий мужчина на скамейке в лондонском парке, 1971 год
16.
Завод по производству велосипедов Rog демонстрирует свой 200-тысячный велосипед на параде 1 мая 1961 года. Люблян, Югославия
20.
Колоссы Мемнона, массивные каменные статуи фараона Аменхотепа III. Сооружены в 14 веке до нашей эры. 1971 год
24.
Мужчина проходит мимо мертвого скота после извержения газа в озере Ниос, Камерун, 1986 год
Это, казалось бы, безобидное голубое пресноводное кратерное озеро убило более 1700 человек и всех животных в окрестностях в результате одного из самых странных стихийных бедствий всех времен.
25.
Дмитриева - лаборантка парфюмерно-стекольного комбината «Алые Паруса» в городе Николаеве, г. Николаев, 1967 год
27.
Петров и Баширов на кладбище Первой мировой войны в Тильзите, нынешнем Советске. Погибли в разное время - один в 1914-м, второй в 1916-м. А похоронили рядом.
Источник:
Еще крутые истории!
- Изысканное "блюдо": самые нестандартные "рецепты" мести
- Как я встретила вашего папу: забавные истории о том, как познакомились родители
- Неприятности никогда не дремлют
- 19 фото "до и после", которые точно вас порадуют
54
Понравилось54
Новости партнёров
второго не узнаю..
Ага блин, "спасибо" что напомнили то был ужас Все настроение испортили
Пулемет ДШК - это вещь. Любого кафира прошибает насквозь с 2 км.