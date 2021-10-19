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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
19 октября 2021 22:52
Метки: история   ретро   фото   
961
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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2k
kappaneed 9 часов назад
Космонавт Пересильд!!!)))
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35k
kalinser 41 минуту назад
Суровый такой май,со снегом!

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181
Makfatym 4 часа назад
Комментарий к фото
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47k
Albert GER 7 часов назад
Джон Коннери.
второго не узнаю..
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6k
mH 7 часов назад
"Урок английского языка в советской школе. 1970-е"
Ага блин, "спасибо" что напомнили
то был ужас
Все настроение испортили
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8k
Alex Djeff 8 часов назад
Какие же это "детские игры"? По моему господа юнкера охренели.
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2k
Frank Borman 9 часов назад
12. Суровые моджахеды, 1980 год, Афганистан

Пулемет ДШК - это вещь. Любого кафира прошибает насквозь с 2 км.
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