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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
19 октября 2021 10:46
Метки: бесэдер   карикатуры   прикол   смешно   фото   
1182
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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Метки: бесэдер   карикатуры   прикол   смешно   фото   
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4k
MadShark Час назад
Странно, сегодня меньше лайков на старте. Недостаточно завезли?
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75k
Павел Юрьевич 48 минут назад
Подвезли свеженького!
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1
ἑωσφόρος 49 минут назад
Этому ... кто-то ещё и плюсует???
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