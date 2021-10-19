"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Так проголосуем же за то, чтобы грузинская мечта всегда совпадала с грузинскими возможностями!
Оппозиция предупредила, что лидеры победившей на выборах партии “Грузинская мечта” не Читать далее.
Рис. Зураба Мартиашвили
В Неваде зафиксированы летающие тарелки, рядом с которыми обнаружены Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Политологи опасаются, что расформирование Государственной почты США может поставить под Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
В связи с неожиданно разразившимся газовым кризисом, в Стокгольме пройдет климатический саммит ЕС, который Читать далее.
Рис. Марии Курковой
Канцелярия Медведева объяснила появление антиукраинской статьи влиятельного политика тем, что он Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Источник:
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