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Переезд пошел не по плану

Переезд пошел не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   люди   неудача   переезд   фейл   
574
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Хотите быстро и незапланированно разгрузить машину во время переезда? Обратитесь за советом к этому парню! У героя видео переезд закончился, не успев толком начаться.
Хорошо хоть сам жив остался.

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Метки: Юмор   в мире   видео   люди   неудача   переезд   фейл   
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10  комментариев
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1k
Вася Куралесофф Час назад
Только у меня вместо видео был просто черный квадрат со звуком?
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Ananta 8 минут назад
Зашло нормально. ) Еще немного - и было бы видео из разряда смерть на кадре...
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1k
Sandmännchen (DDR) 11 минут назад
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1k
qwer Полчаса назад
Нафик стояночный тормоз, я всегда на передаче оставляю...
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5k
Кирилл 36 минут назад
Стояночный тормоз всё-таки не помешал бы:)
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33k
Опаньки 49 минут назад
хороший грузоперевозчик и разгрузка быстрая
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