Переезд пошел не по плану

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Хотите быстро и незапланированно разгрузить машину во время переезда? Обратитесь за советом к этому парню! У героя видео переезд закончился, не успев толком начаться.
Хорошо хоть сам жив остался.
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