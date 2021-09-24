Кухонные неудачи в фотографиях

Неудачи могут подстерегать человека в доме на каждом углу, особенно на кухне. Благодаря данной подборке фотографий вы убедитесь в том, что заходя на кухню следует быть готовым к любым поворотам судьбы.
Провалы и неудачи могут подстерегать человека где угодно. Иногда необязательно даже из дома выходить, чтобы встретиться с ними, достаточно всего лишь пойти на кухню и попытаться что-то приготовить. И тут может случиться абсолютно всё: от слишком пересоленной яичницы до пирога на полу и супа на потолке.
Вот моя любимая фотография бабушки. Ей было нелегко с миксером
Я идиот, и моя жена не может перестать надо мной смеяться
Уронил на пол два пирога, как только они вышли их духовки
Забыл заблокировать держатель лезвия
Просто захотелось впервые попробовать консервированный суп
Моя попытка испечь брауни
Полная банка измельчённого чеснока
Ужин из свиных рёбрышек
Не уверен, что стресс вызывает кратковременную потерю памяти, но я положил рёбра, пошёл работать, и вот что мы имеем два часа спустя с грилем, работавшим на полную мощность.
На ужин у нас были пицца и слёзы
Да, это был свежеприготовленный острый соус
Кухонные шкафы решили свести счёты с жизнью в 4 часа утра
Последние пару дней борюсь с нашествием муравьёв на кухне. Не подумал проверить коробку с хлопьями
Моя мама как раз заканчивала уборку на кухне и уронила пакет с семенами чиа
Услышал громкий хлопок из кухни
А как проходит ваше утро?
Пицца готова
Томатный суп. Он и на потолке тоже
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