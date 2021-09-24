Кухонные неудачи в фотографиях

Провалы и неудачи могут подстерегать человека где угодно. Иногда необязательно даже из дома выходить, чтобы встретиться с ними, достаточно всего лишь пойти на кухню и попытаться что-то приготовить. И тут может случиться абсолютно всё: от слишком пересоленной яичницы до пирога на полу и супа на потолке.

Вот моя любимая фотография бабушки. Ей было нелегко с миксером