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Интересный казус: СССР скопировал электробритву фирмы Филипс, а Филипсу пришлось купить лицензию у СССР

Интересный казус: СССР скопировал электробритву фирмы Филипс, а Филипсу пришлось купить лицензию у СССР (11 фото)

Автор:
18 октября 2021 23:26
Метки: СССР   вещи   интересно   тенологии   
460
11

Иногда действия руководителей, даже при всем желании, невозможно оправдать пользуясь логикой или здравым смыслом. Именно так и появилась советская электробритва "Харьков-5М", которая была до мелочей похожа на детище фирмы Филипс Philishave SC 8010

В СССР электробритвы начали выпускать с 1954 года. Первой серийной моделью была "БЭ-56", а вскоре начали выпускать модели "Москва" и "Харьков".

×

С 1960 года электробритвы СССР начали поставляться на экспорт.

Промышленный шпионаж был во все времена и ничего тут удивительного нет. Все производители стараются перенять лучшие разработки конкурентов. Если электробритва Филипс лучше бреет, то советским инженерам-конструкторам достаточно было скопировать ножи и сетки бритвы с конструкцией привода.

Ну если уж очень хочется, можно скопировать и весь механизм с электродвигателем, но для чего копировать дизайн корпуса? Чтобы даже слепой увидел источник копирования и нажить себе на будущее головную боль по поводу авторских прав? Форма для литья корпусов все равно изготавливается с "нуля" и можно было сделать любой дизайн.

Молва приписывает авторство приказа на копирование Никите Хрущеву.

Вот как описал этот эпизод Даниил Гранин в повести «Бегство в Россию»:

Только эта легенда не сходится по датам: выпуск модели Philishave SC 8010 начали в 1965 году, а Хрущева сняли со всех постов еще в октябре 1964 года. Тем не менее, приказ высокого начальства сделать точную копию остается единственно логической причиной создания инженерами такого клона.

Вскоре документацию и оснастку передали на Уфимский завод №40, где с 1967 года начали выпускать электробритву "Агидель".

Именно эту электробритву дарит Надя Ипполиту в фильме "Ирония судьбы или с легким паром",

но шустрый Женя Лукашин первый воспользовался солидным подарком)

Электробритва "Агидель", в числе прочих моделей, так же поставлялась на экспорт.

Руководство фирмы Philips, конечно же, было недовольно таким наглым копированием своей продукции, но раздувать скандал с СССР было себе дороже. Были обращения в торговое представительство СССР, с предложением купить лицензию и узаконить производство копии, но каждый раз получали отказ.


В 1988 году руководство фирмы Philips, вновь обращается в торговое представительство СССР, но не с предложением продать, а .... купить у СССР лицензию на новую модель электробритвы "Агидель"!

Оказывается, фирма Philips так же тщательно изучает все новинки конкурентов, чтобы внедрять лучшие достижения в свое производство. Изучая новую модель советской электробритвы "Агидель", специалисты Philips пришли к выводу: сетка-нож обладает уникальными свойствами, но изготавливается по неизвестной технологии.

Весь секрет в том, что основной продукцией Уфимского завода №40 была "военка": авиационные приборы и оборудование. Вот и применили для производства новой марки электробритв технологии "военки".

Это уже была эпоха перестройки и уникальная технология ушла за звонкую монету фирме Philips.

До сих пор в производстве электробритв Philips используется военная технология СССР, о чем с гордостью заявляют представители фирмы на презентациях своей продукции.

Уфимским электробритвам повезло меньше-производство закрылось в 2012 году.

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Метки: СССР   вещи   интересно   тенологии   
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7  комментариев
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9k
Sasa 5 часов назад
Интересная история!
Не знал об этом, хотя у моего деда была такая штука и в юношестве я пытался ей бриться, но что-то не понравилось!
Много чего мы копировали и много чего они. Прогресс того стОит!
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Системы патентов в СССР не было,была система авторских свидетельств. А именно: можно воспроизводить любые созданные кем-либо технологии повсюду, поскольку это в интересах всего человечества. В XXI веке, в условиях, когда крупные фирмы скупают патенты у “бедных” в сравнении с ними изобретателей не с целью развить, а с целью исключить их использование где-либо и когда-либо, подход к Патентам Советской Власти, ликвидирующий ограничения, даваемые патентами, и оставляющий лишь приоритет автора, не кажутся столь абсурдными и одиозными.
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