Интересный казус: СССР скопировал электробритву фирмы Филипс, а Филипсу пришлось купить лицензию у СССР

Иногда действия руководителей, даже при всем желании, невозможно оправдать пользуясь логикой или здравым смыслом. Именно так и появилась советская электробритва "Харьков-5М", которая была до мелочей похожа на детище фирмы Филипс Philishave SC 8010
В СССР электробритвы начали выпускать с 1954 года. Первой серийной моделью была "БЭ-56", а вскоре начали выпускать модели "Москва" и "Харьков".
С 1960 года электробритвы СССР начали поставляться на экспорт.
Промышленный шпионаж был во все времена и ничего тут удивительного нет. Все производители стараются перенять лучшие разработки конкурентов. Если электробритва Филипс лучше бреет, то советским инженерам-конструкторам достаточно было скопировать ножи и сетки бритвы с конструкцией привода.
Ну если уж очень хочется, можно скопировать и весь механизм с электродвигателем, но для чего копировать дизайн корпуса? Чтобы даже слепой увидел источник копирования и нажить себе на будущее головную боль по поводу авторских прав? Форма для литья корпусов все равно изготавливается с "нуля" и можно было сделать любой дизайн.
Молва приписывает авторство приказа на копирование Никите Хрущеву.
Вот как описал этот эпизод Даниил Гранин в повести «Бегство в Россию»:
Только эта легенда не сходится по датам: выпуск модели Philishave SC 8010 начали в 1965 году, а Хрущева сняли со всех постов еще в октябре 1964 года. Тем не менее, приказ высокого начальства сделать точную копию остается единственно логической причиной создания инженерами такого клона.
Вскоре документацию и оснастку передали на Уфимский завод №40, где с 1967 года начали выпускать электробритву "Агидель".
Именно эту электробритву дарит Надя Ипполиту в фильме "Ирония судьбы или с легким паром",
но шустрый Женя Лукашин первый воспользовался солидным подарком)
Электробритва "Агидель", в числе прочих моделей, так же поставлялась на экспорт.
Руководство фирмы Philips, конечно же, было недовольно таким наглым копированием своей продукции, но раздувать скандал с СССР было себе дороже. Были обращения в торговое представительство СССР, с предложением купить лицензию и узаконить производство копии, но каждый раз получали отказ.
В 1988 году руководство фирмы Philips, вновь обращается в торговое представительство СССР, но не с предложением продать, а .... купить у СССР лицензию на новую модель электробритвы "Агидель"!
Оказывается, фирма Philips так же тщательно изучает все новинки конкурентов, чтобы внедрять лучшие достижения в свое производство. Изучая новую модель советской электробритвы "Агидель", специалисты Philips пришли к выводу: сетка-нож обладает уникальными свойствами, но изготавливается по неизвестной технологии.
Весь секрет в том, что основной продукцией Уфимского завода №40 была "военка": авиационные приборы и оборудование. Вот и применили для производства новой марки электробритв технологии "военки".
Это уже была эпоха перестройки и уникальная технология ушла за звонкую монету фирме Philips.
До сих пор в производстве электробритв Philips используется военная технология СССР, о чем с гордостью заявляют представители фирмы на презентациях своей продукции.
Уфимским электробритвам повезло меньше-производство закрылось в 2012 году.
Источник:
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Не знал об этом, хотя у моего деда была такая штука и в юношестве я пытался ей бриться, но что-то не понравилось!
Много чего мы копировали и много чего они. Прогресс того стОит!