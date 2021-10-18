Интересный казус: СССР скопировал электробритву фирмы Филипс, а Филипсу пришлось купить лицензию у СССР

Электробритва "Агидель", в числе прочих моделей, так же поставлялась на экспорт.

Руководство фирмы Philips, конечно же, было недовольно таким наглым копированием своей продукции, но раздувать скандал с СССР было себе дороже. Были обращения в торговое представительство СССР, с предложением купить лицензию и узаконить производство копии, но каждый раз получали отказ.

В 1988 году руководство фирмы Philips, вновь обращается в торговое представительство СССР, но не с предложением продать, а .... купить у СССР лицензию на новую модель электробритвы "Агидель"!

Оказывается, фирма Philips так же тщательно изучает все новинки конкурентов, чтобы внедрять лучшие достижения в свое производство. Изучая новую модель советской электробритвы "Агидель", специалисты Philips пришли к выводу: сетка-нож обладает уникальными свойствами, но изготавливается по неизвестной технологии.