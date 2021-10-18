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Подросток ловко раскидал своих противников

Подросток ловко раскидал своих противников (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 13:11
Метки: видео   драка   конфликт   один в поле воин   поединок   
1512
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Парень не побоялся вступить в схватку сразу с пятью противниками. Через несколько секунд боя от смелости задир не осталось и следа.
Не отступать и не сдаваться!

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Метки: видео   драка   конфликт   один в поле воин   поединок   
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39k
dima423 Час назад
красава)
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3k
OLDer 22 секунды назад
просто песня уличного боя
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shyrik 2 минуты назад
Стиль медоеда.
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2k
Варг 4 минуты назад
скорее всего старшеклассники ради куража, против занимающегося чела выставили пятерых первопопавшихся учеников...
какие они нах задиры, видно что у них ноль мотивации
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2k
Daimos 7 минут назад
Это если смотреть на него. А если смотреть за остальными, то не сильно то они его и ударить хотели. Это как в боевиках. Один делает вид боя, остальные ждут очереди.
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847
SavageTi 21 минуту назад
Стоит моргнуть во время просмотра и уже непонятно, кто есть кто)
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2k
Frank Borman 21 минуту назад
Красавчик. Вот кому надо дать краповый берет. Вырастет - станет бойцом Нацгвардии, будет лупить всяких нищебродов, защищать элиту от черни.
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3k
solovei7 21 минуту назад
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285
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
он тренировался в зале, противники тренировались за приставкой.
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36k
Alex 39 минут назад
Красава!
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64k
Viktor 56 минут назад
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11k
Голос Вселенной Час назад
Видно, что парень занимается... Хорошо поставленные удары, скорость, умение контролировать фланги, не дать себя обойти, уход от атак... Хотя, атаки этих задир трудно назвать атаками, попытки пинков и ожидание....
В общем, классно.
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9k
insaider Час назад
Хорошо их двоечками отработал.
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5k
SuperTroll Час назад
Когда один в поле воин)
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