Подросток ловко раскидал своих противников

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Парень не побоялся вступить в схватку сразу с пятью противниками. Через несколько секунд боя от смелости задир не осталось и следа.
Не отступать и не сдаваться!
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Метки: видео драка конфликт один в поле воин поединок
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какие они нах задиры, видно что у них ноль мотивации
В общем, классно.