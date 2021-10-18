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Позитивные новости о России 18.10.2021

Позитивные новости о России 18.10.2021 (36 фото + 6 видео)

Автор:
18 октября 2021 11:39
Метки: Россия   новости   факты   
1064
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Некоторые новости о России за последние дни.

Новые архитектурные решения

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Метки: Россия   новости   факты   
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27  комментариев
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611
ElBundy 5 часов назад
Я так понимаю источник sdelanounas.ru ?
Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей.
Например возьмем транспорт за последние 2 недели:

1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи
2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов
3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи
4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета.
5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область.
6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой»
7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске.
8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи
9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами
10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники

И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся.
Так что новостей на самом деле намного раз больше.

Я так понимаю источник sdelanounas.ru ? Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей. Например возьмем транспорт за последние 2 недели: 1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи 2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов 3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи 4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета. 5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область. 6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой» 7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. 8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи 9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами 10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся. Так что новостей на самом деле намного раз больше.
Я так понимаю источник sdelanounas.ru ? Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей. Например возьмем транспорт за последние 2 недели: 1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи 2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов 3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи 4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета. 5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область. 6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой» 7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. 8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи 9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами 10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся. Так что новостей на самом деле намного раз больше.
Я так понимаю источник sdelanounas.ru ? Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей. Например возьмем транспорт за последние 2 недели: 1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи 2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов 3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи 4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета. 5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область. 6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой» 7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. 8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи 9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами 10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся. Так что новостей на самом деле намного раз больше.
Я так понимаю источник sdelanounas.ru ? Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей. Например возьмем транспорт за последние 2 недели: 1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи 2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов 3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи 4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета. 5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область. 6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой» 7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. 8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи 9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами 10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся. Так что новостей на самом деле намного раз больше.
Я так понимаю источник sdelanounas.ru ? Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей. Например возьмем транспорт за последние 2 недели: 1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи 2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов 3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи 4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета. 5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область. 6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой» 7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. 8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи 9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами 10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся. Так что новостей на самом деле намного раз больше.
Я так понимаю источник sdelanounas.ru ? Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей. Например возьмем транспорт за последние 2 недели: 1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи 2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов 3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи 4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета. 5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область. 6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой» 7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. 8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи 9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами 10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся. Так что новостей на самом деле намного раз больше.
Я так понимаю источник sdelanounas.ru ? Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей. Например возьмем транспорт за последние 2 недели: 1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи 2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов 3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи 4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета. 5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область. 6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой» 7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. 8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи 9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами 10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся. Так что новостей на самом деле намного раз больше.
Я так понимаю источник sdelanounas.ru ? Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей. Например возьмем транспорт за последние 2 недели: 1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи 2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов 3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи 4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета. 5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область. 6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой» 7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. 8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи 9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами 10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся. Так что новостей на самом деле намного раз больше.
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23k
SerGProS 5 часов назад
Очень рад, что строятся коровники, цеха сборки, госпитали.
А зарплата-то какая будет у доярок, сборщиков, мастеров, инженеров, конструкторов, санитарок, медсестер, врачей?
30к в месяц?!
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599
Alex-X 6 часов назад
Автор.
в Новосибирске еще осень и снега нет.

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9k
insaider 6 часов назад
Кому то не нравятся позитивные новости,уже минус поставил.
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252
gollandets Растрелли В.В. 4 часа назад
Ложь! Это называется распил и продажа новгородского предприятия "Новтрак", где весь доход идёт немецким акционерам. Позитивная новость о России?
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252
gollandets Растрелли В.В. 3 часа назад
Одна мразь пишет, что продать рабочий завод немцам, это у него называется зарубежные инвестиции и позитивные новости о России
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