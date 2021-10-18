Позитивные новости о России 18.10.2021

Стартовал этап испытаний подводного «Клавесина»
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Российские школьники заняли первое место на Международной олимпиаде «Румынский Мастер Математики»
Новгородское предприятие выпустило новые модели спецтехники
Машина предназначена для перевозки 20-футовых контейнеров, строительных материалов и труб, эвакуации легковых машин, а также тягачей.
Компания «Электрома» увеличила выпуск самоклеящейся ленты для замещения импортной продукции
ООО «Электрома» на протяжении 24 лет занимается производством самоклеящихся лент. Компания участвует в ежегодных выставках строительных, отделочных материалов и технологий таких как «Росбилд» и др., имеет собственную специализированную лабораторию для контроля качества продукции на соответствие стандартам, включая международные.
В Ульяновской области началось строительство завода по производству алюминиевых банок
Объём инвестиций составит свыше 13 млрд рублей. На новом предприятии будет трудоустроено до 200 ульяновцев, средняя зарплата составит 55-60 тысяч рублей. Ввод первой производственной линии в эксплуатацию планируется в середине 2023 года. Ежегодно завод будет производить более 1 миллиарда банок. Рынок поставок — Россия. Поставщиками для нового завода выступят партнеры Ball в России: производитель алюминиевого проката «Арконик СМЗ» и производитель первичного алюминия «РУСАЛ», сообщили в Корпорации развития Ульяновской области.
Корабль с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю
В Тюмени открылся первый этап трёхуровневой развязки
Клинцовский автокрановый завод выпустил новый автогидроподъемник высотой 45 метров
Новая модель автогидроподъёмника смонтирована на шасси крупнотоннажного грузового автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ 43118 (колесная формула 6 x 6, мощность 260 л.с.).
Поток подкрался незаметно: «Турецкий поток» оказался гораздо опаснее чем «Северный»
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Районы Новгородской области получили новые автомобили скорой помощи
Обзор: в августе 2021 года в России открылось 11 новых производств
В августе 2021 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылось 11 новых производств с инвестициями в каждое более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.
Общий объём инвестиций в запущенные в августе предприятия можно оценить в 24,8 млрд рублей (ещё по 1 производству объём инвестиций неизвестен).
https://sdelanounas.ru/blogs/143817/#cut
Электротехника и приборы: новости компаний
Установки отличаются от аналогов улучшенными техническими характеристиками, надежностью, а главное — лёгкостью и удобством в эксплуатации.
Не секрет, что профессиональное оборудование радиационного контроля часто технически сложно для применения, требует специальных знаний и профессиональной подготовки. НПП «Доза» в своей новой разработке решило эту проблему. Теперь осуществлять контроль стало удобно и просто. Интерфейс РЗБА-07Д интуитивно понятен и может использоваться не только опытными специалистами, но и новичками.
В Никарагуа доставлена первая партия российской вакцины «Спутник Лайт»
Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Республике Никарагуа в мае 2021 года, а ранее, в феврале 2021 года в Никарагуа была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которая была доставлена в Республику в начале мая 2021 года.
Аэропорт «Ремезов» начал обслуживать регулярные рейсы
На Дальнем Востоке запустили крупнейший в регионе мясоперерабатывающий комплекс
Он закроет потребности в охлажденной свинине 80% дальневосточников, первая продукция появится на прилавках уже в феврале 2022 года.
Проектная мощность завода — 65 тыс. тонн свинины в год. Роботизированный склад готовой продукции позволяет полностью автоматизировать производственные процессы складской логистики. При этом для работы на современном оборудовании будут привлечены более 650 человек. Всего в рамках свиноводческого кластера «Русагро-Приморье» будет создано более 1500 новых рабочих мест.
В Свердловской области открыли новое производство антивандальных сидений
В Воронежской области открылся завод «Кун Восток» по производству сельскохозяйственной техники
Воронежское предприятие будет заниматься сборкой сельскохозяйственной техники «Кун» и наиболее востребованных у российских аграриев машин — зерновых и пропашных сеялок, почвообрабатывающих агрегатов, техники для опрыскивания, внесения удобрений и другой техники с использованием российских комплектующих.
Производственная платформа завода составляет 3 линии с максимальной мощностью производства 500 машин в год.
Челябинский металлургический комбинат отгрузил заказчикам новую продукцию — трамвайные рельсы
Обзор реконструкции развязки МКАД — Алтуфьевское шоссе
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Центр титанового литья в ОДК-УМПО наращивает мощности
Автоматизированная система управления тепловыми пунктами «Круг-2000»
SCADA система «Круг-2000» — это мощный, современный инструмент быстрой и качественной разработки АСУТП, в котором воплощён более чем двадцатилетний опыт создания систем автоматизации для различных отраслей, включая энергетику, газовую, нефтяную, химическую, пищевую промышленности, стройиндустрию, ЖКХ, теплосети, водоканалы и т. д.
«Свеза» в Петербурге произвела первую партию максиформатной фанеры для грузового транспорта
Разработкой технологии и изготовлением занимались эксперты Центра технологического развития «Свезы» в Санкт-Петербурге. Всего было изготовлено 10 листов двух толщин: 9 мм и 21 мм. Заказчиком нового продукта выступил крупный отечественный производитель грузового автотранспорта.
Станэксим изготовил новые станки для обработки трубных обечаек
«ЗиО-Подольск» отгрузил оборудование для АЭС «Аккую»
Главный конденсатор турбины состоит более чем из одиннадцати укрупненных узлов. Один из них — это линия отвода конденсата. Линия предназначена для отвода конденсата отработавшего пара, поступающего из конденсатосборника.
«Западные ворота» Оренбурга расширили с двух до четырех полос движения
В Тульской области после реконструкции открылся комбинат Росрезерва «8 марта»
На предприятии были обновлены основные фонды. Федеральное агентство по государственным резервам управляет резервами ресурсов, предназначенными для обеспечения мобилизационных нужд, неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи и других подобных целей. Комбинат «8-е марта» в Тульской области занимается складированием и хранением стратегического запаса нефтепродуктов.
В Тюменской области вновь выращивают лён
Впервые за 40 лет полеводы Казанского района собрали урожай льна. Его перестали возделывать ещё в начале 80-х. А сегодня культивацию растения возрождают, и не зря. На рынке семя льна востребовано, к тому же — экономически выгодно. Ведь стоит дороже пшеницы!
Лён масленичный достаточно неприхотлив. Только вызревает дольше пшеницы. Сухой стебель тонкий, хрупкий, и при солнечной погоде легко воспламеняется. Потому на уборке всегда рядом пожарная машина. В остальном с этой культурой у полеводов «Альянс-Агро» не было проблем.
Разгонный блок «Фрегат» вывел 36 спутников на орбиту
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Поршневой авиадвигатель АПД-500 испытали пробежками и подлётами
Испытания, проходившие на аэродроме для малой авиации, состояли из запусков, отработки режимов, приёмистости двигателя и замера статической тяги на самолёте на привязи. Затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлётов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые лётные характеристики. Первый полёт ЛЛ Як-18Т с двигателем АПД-500 выполнит в конце 2021 — начале 2022 года.
Новые архитектурные решения
Супермаркет «Быстроном» в Новосибирске
«Быстроном» — сибирская сеть супермаркетов продовольственных товаров с собственным производством готовых блюд в торговом зале. В массе своей магазины выглядят как любой сетевой продовольственный — пестрые и невыразительные. Но — не здание на Первомайской, 57: оно выделяется неожиданным черным фасадом и мини-сквером вокруг.
Veer Mall в Екатеринбурге
Концепция создания объемно-планировочного решения многофункционального торгово-развлекательного центра изначально строилась на создании яркого узнаваемого образа. В понимании архитекторов и заказчиков, это сооружение должно было стать Арт-объектом.
Ветеринарный центр в Сколково
Ветеринарная клиника с отделениями для грумминга и гостиницей для животных расположилась в одноэтажном здании современной архитектуры, перекликающемся с малоэтажной разреженной застройкой окружающего поселка.
Кафе «Мука и Фартук» в Йошкар-Оле
«Трансмашхолдинг» отгрузил в Ташкент партию составов метро
Это уже вторая партия, первую поставили в 2019 году.
Пересмотр итогов приватизации продолжается. Тихо, без всякого шума и пыли
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Испытания начались. Закончена сборка газогенератора ПД-35
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Лесозавод «Судома» открыл крупное производство мебельного щита в Псковской области
Производственные мощности — крупнейшие в регионе по изготовлению мебельного щита — 700 м3 продукции в месяц.
В новом цеху площадью 3 тыс. м3 будут производиться мебельный щит из древесины лиственных пород (прежде всего, березы), черновые и чистовые мебельные заготовки, мебельные детали, интерьерные отделочные и декоративные материалы. Цех оснащен новейшим высокоточным оборудованием, которое позволяет оперативно наладить серийное производство широкого ассортимента изделий.
«Северная компания» из Ленинградской области увеличила производство газорегуляторных пунктов
В Ивановской области заработал новый молочный комплекс
Новый молочный комплекс рассчитан на 1200 коров, его проектная мощность — 8,4 тысячи тонн молока в год.
На молочном комбинате в Тимашевске Краснодарского края запустили новую линию переработки молока
В проект более 350 млн рублей. С расширением производства объём закупки сырого молока увеличится на 10 тонн в сутки.
В Калуге открылся новый госпиталь для больных коронавирусом
В госпитале 4 лечебных корпуса, реанимационное отделение, собственная кислородная станция, котельная. Корпуса оборудованы высокотехнологичным оборудованием. К каждой койке подведен кислород.
Госпиталь максимально может вместить 450 пациентов.
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Но на том сайте появляются не все новости, лишь часть новостей.
Например возьмем транспорт за последние 2 недели:
1, (5 окября) Медикам Алтайского края вручили ключи от 23 машин скорой помощи
2, (5 окября) Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи от 114 школьных автобусов
3, (8 окября ) В башкирские больницы поступили 13 новых автомобилей скорой медпомощи
4, (13 окября) Автомобили ГАЗ и УАЗ для 16 районных больниц и поликлиник Хабаровского края закупили на средства федерального бюджета.
5, (15 окября) 13 новых автомобилей скорой помощи поступили в Псковскую область.
6, (13 окября) Дмитрий Азаров передал медикам ключи от 20 новых машин «скорой»
7, (15 окября) 10 новых высокопроходимых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение специалистов нового межрегионального Лесопожарного центра «Север», расположенного в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске.
8, (15 окября) В Адыгее муниципалитеты получили новые школьные автобусы и автомобили скорой медпомощи
9, (15 окября) На Ямал поступила техника для лесовосстановительных работ и борьбы с пожарами
10, (16 окября) В Туву поступила очередная партия коммунальной спецтехники
И Т.Д. но эти новости на сайте sdelanounas не появлялись и вряд ли появятся.
Так что новостей на самом деле намного раз больше.
А зарплата-то какая будет у доярок, сборщиков, мастеров, инженеров, конструкторов, санитарок, медсестер, врачей?
30к в месяц?!
Ну,а если вдруг женат еще и дети, то на одних детей в месяц 20к как с куста. 60-70000 вполне нормально. Даже с высшим техническим не претендую на должности, хоть уборщиком , но с такой зарплатой. Как добиться?Так это работодатель должен думать. Пусть себе с 1000000 урежет до 100000. Пусть улучшает качество. Пусть думает о расширении номенклатуры товаров. Пусть думает о мерче. Реклама и т д.
Чем твоя работа сложнее и важнее убощицы?Много ума надо?Так она если за книжки сядет может и тебя умом обгонит, да и не умом профессия определяется. Слесарь иной раз думает сложнее и дольше чем какой-нить манагер, как ему конструкцию сделать и собрать чтобы работала и правильно.
Запомни и впредь знай, платят за ответсвенность и время работы. Директор отвечает за всех. Любое ЧП любой сбой и он первый на "посадку" а не выставлять впереди себя рядовых слесарей , которые ему 10-год твердили "что вентиль надо менять, иначе ёп.н.ет".
А время это не нормированный рабочий..Директор и в 12 дня и в 12 ночи и в 4 утра должен выполнить свои функции, если на то потребуется срочность.
Иначе ты г.но, зиц-председатель, а не директор.
2006...П.л.ть 2022 уже не за горамии. Ты еще вспомни 2007"докризисный" когда у людей накопления начали заводиться.
Откуда есть жилье?У кого-то его нет.
Ипотеку он 100лет будет с такой З/П выплачивать. Ему спать и кушать на помойке?
А платить сколько ты хочешь будешь таджикам..До поры.Они уже многие не соглашаются за 500р в месяц мешки с цементом на 50этаж таскать
в Новосибирске еще осень и снега нет.
В его постах больше половины враньё
:)))
Это позор для России!!!
https://versia-ru.turbopages.org/versia.ru/s/komu-na-samom-dele-prinadlezhat-sber-gazprom-i-drugie-goskompaniihttps://versia-ru.turbopages.org/versia.ru/s/komu-na-samom-dele-prinadlezhat-sber-gazprom-i-drugie-goskompanii