Позитивные новости о России 18.10.2021

Ещё один район Тюменской области приступил к выращиванию льна. Первыми в области 100 га льна масличного посеяли после полувекового перерыва в Сорокинском районе в 2017 году. В 2020 году почин поддержали в Сладковском и Исетском районах. Теперь наступила очередь Казанского района.



Впервые за 40 лет полеводы Казанского района собрали урожай льна. Его перестали возделывать ещё в начале 80-х. А сегодня культивацию растения возрождают, и не зря. На рынке семя льна востребовано, к тому же — экономически выгодно. Ведь стоит дороже пшеницы!



Лён масленичный достаточно неприхотлив. Только вызревает дольше пшеницы. Сухой стебель тонкий, хрупкий, и при солнечной погоде легко воспламеняется. Потому на уборке всегда рядом пожарная машина. В остальном с этой культурой у полеводов «Альянс-Агро» не было проблем.