Иуда. История жизни предателя и провокатора Сергея Ковалева

В августе этого года ушел в мир иной Сергей Ковалев — икона несистемной оппозиции, лицо нашей либеральной интеллигенции, «правозащитник», антисоветчик и т.д.
Людям, выросшим в 2000-е и 2010-е, эта фамилия вряд ли о чём-нибудь скажет. Те же, кто застал время правления Ельцина, при упоминании Ковалёва наверняка отпустят несколько крепких бранных выражений. Активный участник так называемого «правозащитного движения» в СССР, диссидент и антисоветский агитатор, Сергей Адамович сильно поднялся на волне распада великой державы.
Последний раз экс-депутат Госдумы попал в поле зрения многих СМИ после того, как лохотронщики у метро «Текстильщики» развели его на две тысячи долларов: «азартный Парамоша» не мог остановиться у барабана «благотворительной» лотереи.
Сергей Ковалёв стал широко известен русским людям в 1994 году, когда во время штурма Грозного фактически открыто агитировал за чеченских боевиков и призывал наших бойцов сдаваться в плен ичкерийским террористам. Прожив 91 год, Сергей Адамович так и не раскаялся. В этом он очень схож со своими единомышленниками по либеральному цеху. Раскаяния от них в принципе ожидать не приходится.
Не секрет, что наша либеральная демшиза вместе с гусинским каналом НТВ в 90-е активно пиарила и поддерживала чеченских террористов. Ковалев, называвший головореза Шамиля Басаева «Робин Гудом», даже получил орден от их главаря Дудаева. Вот что пишет в своей книге «Моя война» генерал Геннадий Трошев:
«В боях за Грозный появились первые пленные, вокруг которых развернулись баталии с участием московских политиков, правозащитников и журналистов.
Особо недобрую роль в этом сыграл тогдашний уполномоченный по правам человека в РФ С. Ковалев, который открыто призывал наших солдат сдаваться в плен под его могучие гарантии освобождения. А о том, что их ждет в плену у «добрых» чеченцев, особо и не задумывались.
Приведу здесь слова капитана Сергея Н., томившегося восемь месяцев в яме под Шали: «Об одном просил Бога — быстрее умереть…»
Об избиениях, садистских пытках, публичных казнях и прочих «прелестях» чеченского плена говорить можно долго — читателя этим не удивишь. Но вот отрубание голов, снятие кожи и скальпов с живых солдат, распятые тела в окнах домов — с таким федеральным войскам впервые пришлось столкнуться в Грозном».
Если вам ещё не всё ясно с Иудой Ковалёвым, приведём лишь несколько его цитат:
- «Какая мне разница, какого цвета тряпочка, которая висит над Кремлем или над Государственной думой? Плевать я хотел на это».
- «Мне не нравится и то, как поступили с чеченцами при захвате «Норд-Оста». Как же можно было хотя бы в интересах правосудия не задержать, а поубивать всех?»
- «Русское православие — это антихристианская секта. Вся его история — это попытки воплотиться в государственную власть, создать сеть госучреждений. Католицизм тем от нас и отличается, что он более свободный, более светский».
- «Необходимо понять, что это опасно, что Россия — угроза всему миру. Крымская авантюра России отличается наглостью, масштабностью, неожиданностью. Но это не новая для России стратегия, она начинается с 1917 года и до 2014-го, и конца и края ей не видно».
- «Вспомним Нюрнбергский процесс. С точки зрения права это чистое безобразие, это ведь суд победителей над побежденными, причем там даже не было попыток это скрыть. Какое тут равенство сторон? Это суд, который судил по специально для него написанным законам. Был сознательно нарушен самый важный принцип права: закон не имеет обратной силы. Решили, что имеет. И вздернули людей, многие из которых поступали строго в соответствии с законами своей страны, действовавшими тогда».
Иуда Сергей Ковалёв на фоне Дворца Дудаева в Грозном.
История дистиллированного предателя
В марте 1990 года он был избран депутатом Верховного Совета РСФСР по рекомендации ещё одного видного «деятеля» – Андрея Сахарова (автора идеи о расчленении нашей Родины на десятки государств). Будучи народным избранником, отметился голосованием за ратификацию преступных Беловежских соглашений, уничтоживших историческую Россию, а также активно «вписался» за криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Права этого уважаемого господина Ковалёв защитил. А вот права простых русских людей: работяг, колхозников, пенсионеров, солдат – на Кавказе, в Средней Азии, Туве, Прибалтике, на Украине – интересовали его гораздо меньше.
Однако «звёздный час» Сергея Адамовича пришёлся на трагические события первой чеченской войны. В 1994 году он занимал должность уполномоченного по правам человека в России. Правда, вместо защиты граждан Ковалёв занимался откровенным подмахиванием чеченским боевикам. Журналист Галина Ковальская утверждала, что «правозащитник» открыто призывал наших солдат сдаваться в плен, где их ждали пытки и истязания. Об этих фактах говорили и генералы русской армии, участвовавшие в штурме Грозного. Сам Ковалёв впоследствии это отрицал. Впрочем, стоит ли удивляться: как-никак тяжкое преступление, причём довольно нашумевшее. Могли и дело уголовное завести на старости лет.
Летом 1995 года главарь чеченских террористов, самопровозглашённый «президент Чеченской Республики Ичкерия» Джохар Дудаев, отплатил либеральному активисту сполна – наградил орденом «Рыцарь чести». Свою заслуженную награду от тех, кого защищал, Сергей Адамович получил в 1997 году в московском Доме журналиста. Сейчас про это даже читать неприятно. Можете ли вы представить себе, что лидер «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) будет вручать награды за борьбу против американской армии в Нью-Йорке или Вашингтоне? А ведь нечто подобное, только с нашей страной, происходило каких-то два десятилетия назад.
Своё кредо Ковалёв выразил в одном из интервью предельно чётко:
Я – антипатриот. Я очень не люблю того, что называют патриотизмом, и считаю это общественно вредной идеей… В некотором смысле я, пожалуй, государственник, хотя и не в том, который сейчас распространён… Патриот всегда Бенкендорф и очень редко – Пушкин.
Как типичный продукт коммунистической интеллектуальной (или, правильнее сказать, антиинтеллектуальной) среды Сергей Адамович, видимо, упустил такие произведения Александра Сергеевича Пушкина, как «Бородинская годовщина», «Клеветникам России», «Перед гробницею святой…», «Друзьям». Не знал он ровным счётом ничего про то, что великий русский поэт всегда был стойким патриотом, приветствовал разгром польского восстания 1830-1831 годов, давал резкую отповедь адвокатам польских шовинистов в западных столицах, являлся православным верующим человеком.
Сергей Адамович Ковалёв умер. Все мы смертны. Как человека его жаль – как жаль любого, кто покидает наш бренный мир. Но в душе любого русского коренится также сожаление о том, что ковалёвское дело живёт. Разве не являются его идейными наследниками те, кто призывает отдать Крым, предать ополчение Донбасса, поступиться суверенными правами на Курильские острова?..
Источник:
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Тварь.
Это каких? Будущих героев России?