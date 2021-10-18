Иуда. История жизни предателя и провокатора Сергея Ковалева

Людям, выросшим в 2000-е и 2010-е, эта фамилия вряд ли о чём-нибудь скажет. Те же, кто застал время правления Ельцина, при упоминании Ковалёва наверняка отпустят несколько крепких бранных выражений. Активный участник так называемого «правозащитного движения» в СССР, диссидент и антисоветский агитатор, Сергей Адамович сильно поднялся на волне распада великой державы.

Последний раз экс-депутат Госдумы попал в поле зрения многих СМИ после того, как лохотронщики у метро «Текстильщики» развели его на две тысячи долларов: «азартный Парамоша» не мог остановиться у барабана «благотворительной» лотереи.

Сергей Ковалёв стал широко известен русским людям в 1994 году, когда во время штурма Грозного фактически открыто агитировал за чеченских боевиков и призывал наших бойцов сдаваться в плен ичкерийским террористам. Прожив 91 год, Сергей Адамович так и не раскаялся. В этом он очень схож со своими единомышленниками по либеральному цеху. Раскаяния от них в принципе ожидать не приходится.

Не секрет, что наша либеральная демшиза вместе с гусинским каналом НТВ в 90-е активно пиарила и поддерживала чеченских террористов. Ковалев, называвший головореза Шамиля Басаева «Робин Гудом», даже получил орден от их главаря Дудаева. Вот что пишет в своей книге «Моя война» генерал Геннадий Трошев:

«В боях за Грозный появились первые пленные, вокруг которых развернулись баталии с участием московских политиков, правозащитников и журналистов.

Особо недобрую роль в этом сыграл тогдашний уполномоченный по правам человека в РФ С. Ковалев, который открыто призывал наших солдат сдаваться в плен под его могучие гарантии освобождения. А о том, что их ждет в плену у «добрых» чеченцев, особо и не задумывались.

Приведу здесь слова капитана Сергея Н., томившегося восемь месяцев в яме под Шали: «Об одном просил Бога — быстрее умереть…»

Об избиениях, садистских пытках, публичных казнях и прочих «прелестях» чеченского плена говорить можно долго — читателя этим не удивишь. Но вот отрубание голов, снятие кожи и скальпов с живых солдат, распятые тела в окнах домов — с таким федеральным войскам впервые пришлось столкнуться в Грозном».

Если вам ещё не всё ясно с Иудой Ковалёвым, приведём лишь несколько его цитат: