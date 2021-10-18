Демис Руссос: пять дней в плену у адептов самой мирной религии

Те кто родился и вырос в СССР помнят этого человека, помнят его голос. Это певец, которого за его голос с необыкновенными переливами, называли "греческим соловьем". Он был очень популярен в конце 70-х, 80-х годах. А записи его "Сувенира" звучали с пластинок и лент магнитофонов. А вы в курсе, что на пике своей карьеры ему пришлось побывать в заложниках у "Хезболлы"?!
Его настоящее имя-Артемиос Вентурис Руссос. Он родился 15 июня 1946 года в египетской Александрии, в семье выходцев из Греции. В их семье были богатые музыкальные традиции. Его мама-Ольга была певицей, а отец-Йоргус играл на классической гитаре. Пел Артемиос-Демис с детства, а музыкальную грамоту и игру на множестве инструментов освоил в церковном хоре.
В конце 50-х семья переехала в Грецию. Однако приходилось очень туго. Чтобы хоть как-то поддержать их, юноша начал играть на трубе в джазовых ансамблях, потом на бас-гитаре в поп-группе. Однажды у вокалиста пропал голос. Демис решил встать к микрофону и с удивлением обнаружил, что может петь.
В 1963 году Руссос выступал в группе The Idols вместе с клавишником Вангелисом (Эвагелоса Папатанассиу) и барабанщиком Лукасом Сидерасом. Композиции «The оther рeople» и «Plastics nevermore» принесли коллективу первую известность.
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В 1968 году в Греции произошел военный переворот "чёрных полковников", и Руссос со своей рок-командой уехал в Париж. Группа «Aphrodite's Child».
Однако и здесь в жизнь музыкантов вмешивалась политика. В 1968 году, когда они записывали дебютный альбом, во Франции начались студенческие беспорядки. Студия закрылась, а «Дитя Афродиты» успело записать всего одну композицию. После этого Демис решил покинуть группу и заняться сольной карьерой.
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И после выпуска первого же альбома он стал мировой суперзвездой. В 1970-х гг. певец выступал с гастролями во многих странах. Хиты «Forever And Ever» и «Goodbye My Love, Goodbye» завоевали мировое признание, его пластинки возглавляли хит-парады во всей Европе. Голос Руссоса запоминается всем: его трудно перепутать с другим.
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Разве кто-то не слышал эту песню Демиса Руссоса? Нет таких! В СССР ее переводили как «От сувениров к сувенирам», хотя на самом деле «souvenirs» означало «воспоминания». А песню «Goodbye my love, goodbye» можно было услышать даже в мультфильме про приключения попугая Кеши.
Его песни были очень популярны в СССР. Они звучали по советскому радио и на записях советского ТВ.
В 1985 году Руссос впервые приехал в Россию на гастроли. Принимали его так хорошо, что сам певец был потрясен. Позже Руссос шутил: он популярен у русских благодаря своей фамилии. Однако был искренне рад такой популярности в СССР.
Были и злые голоса со стороны музыкальных критиков, завистников и конкурентов. Говорили о слащавости его голоса, называли его «поющей палаткой», «толстым секс-символом в кафтане», а его вокальные данные объясняли кастрацией. На самом деле, виновата была болезнь горла, которую Руссос перенес в детстве. Голосовые связки до конца не восстановились, что и являлось причиной уникального, ни на что не похожего голоса.
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Демис Руссос не скрывал, что очень любил наслаждаться плодами своей популярности и успеха – он привык жить на широкую ногу, останавливаться в самых дорогих отелях, коллекционировать машины, изысканно одеваться. Так длилось до тех пор, пока в его жизни не произошла трагедия.
14 июня 1985 г., за день до 39-летия Демиса Руссоса, самолет, совершавший рейс Афины-Рим, был захвачен боевиками "Хесболлы". Двое вооруженных ливанцев приказали пилоту лететь на Ближний Восток. Затем они потребовали освобождения сотен ливанских заключенных из израильских тюрем.
Целых 5 дней они держали своих пленников в Бейруте и в Алжире. Их постоянно держали под дулами автоматов, одного человека расстреляли на глазах у остальных пассажиров. К счастью, ни сам певец, ни его спутница – будущая жена, американская модель Памела – остались целыми и невредимыми.
В то время Демиса знали и в арабских странах, террористы поняли, что перед ними – всемирно известный певец. И ему пришлось петь для своих похитителей.
Позже Демис Руссос очень не любил вспоминать о том кошмаре, который ему довелось пережить за эту неделю, хотя помнил о нем всегда. Певец признавался: «Ты никогда не сможешь забыть то, что хочешь забыть больше всего». «На борту они заставляли нас часами сидеть, держа руки за головой... В самые ужасные моменты я думал о своей матери: мой отец умер всего 3 месяца назад, и если бы что-то случилось со мной, её сердце бы этого не вынесло.
Они заставляли меня петь, когда стреляли. Кошмар этого захвата никогда не оставит меня… Самое ужасное – это то, что никто не знает, что происходит. Не знаешь, кто они, зачем они это делают, что им надо, и почему они хотят захватить нас… Я не помню, что случилось, потому что когда переживаешь нечто подобное, теряешь ощущение времени – никто не знает, в какой день и час что происходило».
Он неохотно говорил об этом в интервью, рассказав лишь о том, что это событие разделило его жизнь на «до» и «после», ведь только тогда он осознал, насколько хрупкой и быстротечной может оказаться человеческая жизнь, что никакие материальные блага не гарантируют покоя и безопасности, и что все может вдруг завершиться в один миг. После этого певец пересмотрел свои взгляды и ценности. Он понял, что радоваться нужно простым каждодневным вещам, быть благодарным за все, что ему дается, и помогать тем, кто в этом нуждается.
Когда в 2014 году в Греции разразился экономический кризис, певец высказался и на эту тему: "...Греция — козел отпущения большого плана, выдуманного группами людей и банками, которые правят нашей планетой."
Весной 2014 г. у певца диагностировали рак поджелудочной железы в прогрессирующей стадии. Его родные решили не сообщать ему всю правду о состоянии его здоровья, и до последних дней поддерживали в нем веру в то, что он сможет выздороветь и вернуться к нормальной жизни. К сожалению, чуда не случилось. 25 января 2015 г. знаменитый «греческий соловей» Демис Руссос покинул этот мир.
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