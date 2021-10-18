Демис Руссос: пять дней в плену у адептов самой мирной религии

Разве кто-то не слышал эту песню Демиса Руссоса? Нет таких! В СССР ее переводили как «От сувениров к сувенирам», хотя на самом деле «souvenirs» означало «воспоминания». А песню «Goodbye my love, goodbye» можно было услышать даже в мультфильме про приключения попугая Кеши.

Его песни были очень популярны в СССР. Они звучали по советскому радио и на записях советского ТВ.

В 1985 году Руссос впервые приехал в Россию на гастроли. Принимали его так хорошо, что сам певец был потрясен. Позже Руссос шутил: он популярен у русских благодаря своей фамилии. Однако был искренне рад такой популярности в СССР.

Были и злые голоса со стороны музыкальных критиков, завистников и конкурентов. Говорили о слащавости его голоса, называли его «поющей палаткой», «толстым секс-символом в кафтане», а его вокальные данные объясняли кастрацией. На самом деле, виновата была болезнь горла, которую Руссос перенес в детстве. Голосовые связки до конца не восстановились, что и являлось причиной уникального, ни на что не похожего голоса.