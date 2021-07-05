17 незадачливых личностей, которые верят, что больше никогда...

Герои этой подборки наверняка с удовольствием начали бы этот день заново, чтобы снова не попасть впросак. Но то, что произошло уже не изменишь, и остаётся только вздохнуть поглубже, и постараться избежать подобных ситуаций в будущем. Взгляните на снимки этих эпичных неудач, ведь они моли бы произойти с кем угодно.