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17 незадачливых личностей, которые верят, что больше никогда...

17 незадачливых личностей, которые верят, что больше никогда... (20 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 23:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Впросак   Наверняка   Незадачливые   избежать   личности   неудачи   ситуации   
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Герои этой подборки наверняка с удовольствием начали бы этот день заново, чтобы снова не попасть впросак. Но то, что произошло уже не изменишь, и остаётся только вздохнуть поглубже, и постараться избежать подобных ситуаций в будущем. Взгляните на снимки этих эпичных неудач, ведь они моли бы произойти с кем угодно.

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Метки: Впросак   Наверняка   Незадачливые   избежать   личности   неудачи   ситуации   
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korney 2 часа назад
Не "дорогой", а "роскошный". Есть вариант "весна-осень".

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17k
Сталкер 2 часа назад
"Я заказала мужу в подарок дорогой шёлковый халат, но он оказался женским".
Ага. А ещё сковородку. Ему же.


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